Людмила Петкова: Данъчните промени не са на принципа “посягаме на бедните, щадим богатите”, нито “за сметка на едни в полза на други”

Облагането на свръхпечалбите не е наказание за успешните компании, предвидимостта не означава държавата никога да не променя правилата, казва зам. финансовата министърка

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„Лукойл" бе обложен през 2022 и 2023 г. , затова включването му сега създава риск една и съща извънредна доходност да бъде взета предвид повторно

България не може да продължава да бъде "копие на Лас Вегас" и хазартът трябва да бъде поставен в ясна регулаторна рамка, не сме снизходителни към него



С мерките за домашната ракия не се посяга на българската традиция, а на нелегалния бизнес, който я използва за прикритие

Ако някой е изградил басейн в двора, това няма да остане невидимо само защото не е декларирано, има информация в кадастъра и регистрите

- Данъчните промени очаквано родиха полемики, г-жо Петкова. Какъв ефект очаквате да имат, ако бъдат изпълнени?

- Пакетът от данъчни мерки за 2027 г. има ясна цел - да гарантира устойчив ръст на бюджетните приходи и финансова стабилност на държавата. Това означава по-ефективна борба със сивата икономика, ограничаване на данъчните измами и укриването на данъци, както и по-висока събираемост на приходите. Едновременно с това мерките предвиждат намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и разширяване на целенасочената подкрепа за семействата с деца и за предприятията. Ефектът от приходните мерки се оценява на 1,4 млрд. евро. След като се вземат предвид данъчните облекчения и преференциите за семействата с деца и бизнеса, нетният ефект се оценява на около 1,1 млрд. евро допълнителни приходи в бюджета.

- Критикуват ви обаче, че щадите богатите, а посягате към бедните.

- Не приемам тезата, че пакетът от данъчни мерки е изграден върху принципа “посягаме на бедните, а щадим богатите”. Това не е анализ на данъчна политика, а оценка на отделни елементи, без да се отчита цялостният ефект на мерките върху бюджетните приходи, домакинствата и бизнеса.

Когато говорим за данъчна политика, трябва да разграничим две направления - мерките за увеличаване на бюджетните приходи и мерките за подкрепа на гражданите и предприятията. В първата група са мерките за повишаване на събираемостта и ограничаване на възможностите за укриване на данъци – тук са акцизното облагане на мощните автомобили, електронното фактуриране, облагането на свръхпечалбите, мерките в областта на хазарта, актуализирането на глобите и имуществените санкции, както и действията срещу данъчните измами и сивата икономика.

Във втората група са мерките с пряк преференциален ефект - данъчните облекчения за семействата с деца, включително новото облекчение за детско развитие, преференциите за бизнеса, увеличаването на прага за задължителна регистрация по ЗДДС и мерките за намаляване на административната тежест.

Предложеният пакет от мерки не е политика “за сметка на едни в полза на други”. Той е цялостен и балансиран модел, в който икономиката допринася справедливо към бюджета, ефективно се противодейства на данъчните измами и укриването на данъци, а бюджетният ресурс се насочва там, където има най-голям социален и икономически ефект - към семействата, бизнеса и икономиката.

- Облагането на свръхпечалбите се оспорва от мнозина. Дори прехвърчаха искри между финансовото министерство и БНБ. Кои от критиките намирате за основателни?

- Когато се обсъжда данъчна политика, особено данъчна мярка с отражение върху банковия сектор, трябва да бъдат чути всички аргументи. Има основание в позицията на БНБ, че трябва да бъдат отчетени спецификата на банковия сектор, необходимостта от поддържане на достатъчен капитал и буфери и потенциалният ефект върху кредитирането. Това са важни въпроси и ние не ги подценяваме. Стабилността на банковата система е част от финансовата стабилност на страната и е в интерес както на бизнеса, така и на гражданите.

Но от другата страна стои и отговорността на държавата да осигури устойчивост на публичните финанси. През последните години има икономически сектори, в които се реализират значителни извънредни печалби. Затова е напълно легитимно да поставим въпроса дали част от този допълнителен ресурс не трябва да допринесе за финансирането на обществени приоритети.

Основната задача на Министерството на финансите не е да води спор с БНБ или с банките, а да намери правилния баланс. От една страна, трябва да се осигурят финансовата стабилност на страната, кредитирането и инвестициите. От друга страна, когато в определени сектори има извънредна доходност, обществото има право да очаква част от този ресурс да бъде насочен към публични политики.

Искам да подчертая и още нещо - това не е наказание за успешните компании. Успешният бизнес е необходим на българската икономика и за икономическото развитие. Целта е създаване на предвидима данъчна среда и стимули за инвестиции. Но предвидимостта не означава държавата никога да не променя данъчната си политика. Означава правилата да са ясни, еднакви и основани на икономически анализ. Затова всяка мярка се оценява не само какво отражение ще окаже върху бюджетните приходи, а какъв ще бъде цялостният ѝ ефект върху икономиката и обществото. Предвидимата, устойчива и отговорна фискална политика изисква намирането на разумен баланс - между справедливия принос към публичните финанси и необходимостта от запазване на финансовата стабилност, инвестиционната активност и достъпа до кредитиране.

- В тази група обаче липсват знакови компании – “Лукойл”, оръжейните фирми. Как избрахте кои да се отчетат два пъти към хазната?

- Секторите в обхвата на данъка не са избрани според конкретни компании, подходът е икономически - анализирахме в кои сектори е концентрирана извънредна доходност и как е формирана тя. Разликата е съществена: една висока печалба може да бъде в резултат от инвестиции, иновации, по-висока производителност и разширяване на бизнеса, но може да бъде и в резултат от извънредни обстоятелства. При “Лукойл” е налице конкретно правно и икономическо основание. Печалбите му за 2022 и 2023 г. бяха обект на извънредно облагане с временната солидарна вноска по Регламент (ЕС) 2022/1854 заради извънредните печалби в енергийния сектор. Част от същите години са включени и в референтния период на новия механизъм. Затова включването на “Лукойл” би създало риск една и съща извънредна доходност да бъде взета предвид повторно при определянето на данъчното задължение. Това е причината дружеството да не бъде включено в обхвата на новия данък, а не някакво изключение, направено за конкретна компания.

По отношение на оръжейната индустрия е приложен същият критерий - високата печалба сама по себе си не е достатъчно основание за допълнително облагане. Това е капиталоемък сектор, в който значителна част от средствата се насочват към нови мощности, технологично обновяване, научноизследователска и развойна дейност и разширяване на капацитета. Тези инвестиции имат значение не само за конкретните предприятия, но и за заетостта, производството и цялостния икономически потенциал.

- Снизходителни ли са мерките ви към хазарта? Ще ни превърнат ли от копие на Лас Вегас в нормална държава?

- Не мога да се съглася, че мерките по отношение на хазарта са снизходителни. Напротив, предприемат се конкретни и сериозни стъпки за ограничаване на негативното влияние на хазарта и за извеждането на агресивното му присъствие в публичната среда. Една от най-съществените промени е забраната на рекламата на хазарт, която ограничава превръщането на хазарта в част от ежедневието ни. Двойно се увеличават вноските за социално отговорно поведение, така че повече средства да бъдат насочени към превенция и ограничаване на вредните последици от хазарта.

Предвижда се въвеждането на дистанционна връзка с НАП на игралните системи в наземните игрални зали и казина, което ще създаде възможност за по-ефективен контрол и проследяване. Увеличава се значително алтернативният данък за игралните автомати и игралните маси, както и двукомпонентната държавна такса за всички останали хазартни игри.

Съществена промяна е и въвеждането на изискване за регистриране на място на стопанска дейност в България при организиране на онлайн залагания от чуждестранно юридическо лице. С това изискване се гарантира, че когато чуждестранно юридическо лице получава лиценз за организиране на онлайн залагания в България, между лицензираната хазартна дейност, икономическия резултат от тази дейност и българската счетоводна и данъчна система съществува реална, проследима и проверима икономическа връзка и корпоративният данък ще бъде платен там, където е реализирана печалбата, а именно в България.

Предприетите мерки не се изчерпват дотук. Действащи са вече разпоредбите за блокиране на плащания от и към нелегални хазартни оператори от банките и другите платежни институции, както и блокирането на достъпа до сайтове, които организират хазартни игри без необходимия лиценз. Въведен беше и лицензионен режим за афилиейт операторите, за да се осъществява ефективен контрол върху посредниците, които привличат клиенти за хазартните платформи.

Това е нов подход - изграждане на система от конкретни ограничения, отговорности и контрол. България не може да продължава да бъде копие на Лас Вегас и хазартът трябва да бъде поставен в ясна регулаторна рамка, при която общественият интерес, защитата на гражданите, особено на младите хора, и спазването на закона стоят на първо място.

- Ясно е, че целта на промяната за домашната ракия е в нелегалната търговия, но защо се записва мярка, която финансовият министър лично обещава да не се прилага?

- Домашната ракия е част от българската традиция и не трябва да се създава усещането, че водим битка с тази традиция. В същото време е необходимо ефективно да противодействаме на нелегалното производство и продажба на алкохол, да защитаваме коректния бизнес и да гарантираме здравето и сигурността на потребителите.

Искам да подчертая, че съществува съществена разлика между производството за лична употреба и нелегалната търговия. Човекът, който произвежда ракия за себе си и семейството си, не е целта на тази мярка. Проблемът възниква, когато домашното производство се превръща в нерегламентирана търговска дейност - без необходимия контрол, без проследимост и без гаранции за качеството на продукта. Именно затова санкцията трябва да се разглежда като инструмент срещу нарушението, а не като наказание за една традиция. Контролът ще бъде насочен там, където има незаконна търговия, системно заобикаляне на правилата и риск за потребителите и за фиска. Не трябва да се забравя и здравният аспект на мярката. При нелегално произведения алкохол потребителят няма достатъчно информация за неговия произход и състав. Необходимо е да има възможност за проследяване как е произведен продуктът, кой го предлага на пазара и при какви условия. Това е въпрос не само на събираемост на бюджетните приходи, но и на обществената безопасност.

Затова посланието е ясно: не се посяга на българската традиция, а се ограничава нелегалният бизнес, който използва тази традиция като прикритие.

- Ще се актуализират данъчните оценки. Как обаче без предеклариране властите ще знаят кой си е направил басейн и тенискорт в двора?

- Актуализирането на данъчните оценки само по себе си не е достатъчно, ако няма надеждна информация за реалното състояние на имотите. Именно затова подходът трябва да бъде комплексен - не може да се очаква общините да определят коректни данъчни оценки, ако част от имотите и подобренията в тях не са декларирани. Но не е правилно решение да бъдат задължени всички граждани да предекларират имотите си, защото това би довело до значителна административна тежест за коректните собственици. По-ефективният подход е да бъде използвана наличната информация от кадастъра и регистрите в общините, както и от други източници, и да бъде анализирана, така че да се идентифицират имотите, при които има несъответствия. Ако някой е изградил басейн, тенискорт или друго съоръжение, което има значение за данъчното облагане, това не трябва да остава невидимо за системата само защото собственикът не го е декларирал.

Тук е ролята на контрола, обмена на данни и дигитализацията - да не се прехвърля цялата тежест върху коректните граждани, а да се насочат проверките към случаите, при които има реален риск от укриване на данъци. Данъчните оценки трябва да се определят на базата на актуална и достоверна информация за имотите, защото това означава не само повече приходи за общините, но и справедливо и единно данъчно третиране на имоти със сходни параметри и характеристики.

- Новите облекчения за деца освен помощ за родителите май имат и втора цел - да се идентифицират езикови, спортни и други школи, които предлагат такива услуги. Ще успеете ли?

- Предвиденото данъчно облекчение за детско развитие е не само форма на подкрепа за семействата, но също така има за цел услугите, свързани с езикови, спортни, образователни и други дейности за децата, да бъдат предоставяни официално, с необходимата документация и отчетност. Когато родителите имат икономически стимул да поискат документи за извършените разходи, това ще увеличи проследимостта на плащанията и съответно приходите от тези дейности да бъдат отчетени и обложени с данъци.

Разбира се, изсветляването на тези икономически сектори не е възможно само с една мярка и за кратък период от време. Но съчетаването на данъчното облекчение с електронното фактуриране, обмена на информация и риск-базирания контрол значително ще подобри данъчната прозрачност в тези сектори.

- Кои сектори ще са под засилен контрол заради голям сив сектор? НАП и митници едва ли ще успеят сами, с кои институции работите заедно?

- Засиленият контрол няма да бъде ограничен до конкретни икономически сектори. Контролът ще бъде насочен там, където анализът на данните показва по-висок риск от укриване на обороти и доходи, недекларирана заетост, фиктивни сделки или други форми на укриване на данъци и отклонение от данъчно облагане.

НАП и Агенция "Митници" не трябва да работят изолирано. Ефективното ограничаване на сивата икономика изисква обмен на информация и координирани действия с други институции - НОИ, Главна инспекция по труда, МВР, ДАНС и прокуратурата, когато има данни за нарушения или престъпления.

- Споделете в аванс кои разходи ще бъдат орязани в новия бюджет? Кога да очакваме първите дебати по него?

- Разходните мерки за 2027 г. са в процес на разработване и прецизиране, затова не бих искала да обявявам отделни параметри, преди да е приключил. В скоро време проектът на бюджет ще бъде представен за обществено обсъждане и тогава ще бъдат ясни конкретните приоритети, мерки и параметри, по които ще бъде проведен пълноценен публичен дебат.

CV

Родена на 28 септември 1967 г.

Магистър по икономика и управление на търговията от УНСС

15 години работи в НАП, където ръководи дирекция “Големи данъкоплатци и осигурители” - София

През 2010 г. оглавява дирекция “Данъчна политика” във финансовото министерство

Зам.-министър на финансите 2013-2014 г., 2021 г., 2022-2023 г.

От април 2024 г. до януари 2025 г. е вицепремиер и финансов министър

От февруари 2025 г. до февруари 2026 г. е директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

От май 2026 г. се връща на поста зам. финансов министър