Таван за бързите кредити с включени всички разходи и да се проверява лесно

Ясна граница на оскъпяването може да защити потребителите

Една от най-шумно критикуваните части от предложения нов Закон за потребителския кредит е промяната в режима за малките кредити. При (необезпечени) кредити до 3 минимални работни заплати законопроектът предвижда общият разход по кредита да не може да надвишава главницата. Получаваш 500 евро, връщаш най-много 1000 евро общо.

Критиката е очевидна: вместо сегашния таван на ГПР (годишен процент на разходите) се разрешава оскъпяване до 100% от главницата. Това изглежда като отстъпление от защитата на потребителя. Но само на пръв поглед.

Реалността е, че таванът на ГПР в сегашния закон не функционира ефективно като реален таван на това, което потребителят действително плаща. На теория ГПР би трябвало да включва всички разходи по кредита като лихви, такси, комисиони, възнаграждения и задължителни допълнителни услуги. Ако някаква услуга е условие, за да получиш кредита, тя не би трябвало просто да бъде извадена извън ГПР, защото е записана в отделен договор или носи друго име. Но нали знаете какво гласи клишето? На теория няма разлика между теория и практика, но на практика има.

От юридическа гледна точка нещата изглеждат ясни. Съдът на Европейския съюз вече се е произнасял, че кредиторът

не може да извади задължителен разход извън ГПР

просто като го представи като “допълнителна” услуга. Но оттук не следва, че сегашният режим работи безпроблемно. Представете си следната ситуация. Потребител кандидатства за кредит от 500 евро. Лихвата и изрично посочените такси са в рамките на допустимия ГПР. Но за да получи кредита, той трябва да подпише отделен договор за “гаранционна услуга” за 300 евро. След това му се предлага “експресно обслужване”, “пакет за управление” или друга подобна услуга за още 150 евро.

На хартия кредитът може да изглежда като допустимо оскъпен. В действителност обаче потребителят е получил 500 евро и дължи общо 950 евро. Ако има още няколко подобни плащания, сумата може да се увеличи допълнително. Разбира се, ако тези услуги действително са задължителни, те би трябвало да се включват в ГПР и днес. Но само би трябвало.

Първо, ако потърсите как изглежда формулата за ГПР, веднага ще ви стане ясно защо много често потребителите въобще не разбират, че кредиторът може би ги подвежда. Формулата

е твърде сложна и абстрактна

Освен ако не си специалист с калкулатор в ръцете, ще се затрудниш да я приложиш адекватно. Затова и повечето потребители на бързи кредити реално не знаят какво представлява ГПР, камо ли как се изчислява.

Освен това, дори да допуснем, че длъжникът разбира ГПР, въпросът дали една услуга е задължителна, често се превръща в спор. Кредиторът твърди, че тя е доброволна. Потребителят твърди, че без нея не би получил кредита или поне не при същите условия. И така може да се стиге до съд, който трябва да прецени кой е в правото си. Но в повечето случаи не се стига до съд, защото потребителят се отказва. Това е твърде сложна и бавна защита за пазар, на който хората често вземат малки кредити набързо и за кратък период от време. Повечето потребители преценяват, че или няма смисъл да ходят да съд, или просто нямат възможност да си го позволят.

Именно затова има смисъл от въвеждането на общ таван на разходите, който значително опростява режима и който много по-експлицитно дефинира какви са всички видове разходи, релевантни за общото ниво на оскъпяване при малките потребителски кредити. Именно това се предлага в новия закон и това е добре. Не защото ГПР трябва да бъде изоставен, а защото не е достатъчен като единствена крайна защита. Трябва да се отбележи, че ГПР ще продължи да има своята функция и така е редно. Той позволява да сравняваш кредити с различен срок и структура на вноските. Кредит с 10% разход за един месец и кредит с 10% разход за една година очевидно не са еднакви. ГПР прави тази разлика видима и това е полезно. Но общият таван отговаря на друг въпрос - каква е максималната сума, която човек може да бъде задължен да плати над това, което реално е получил? Това е много по-проста и по-разбираема граница. Ако някой получи 500 евро, не би трябвало да се нуждае от адвокат, счетоводител и съдебно дело, за да разбере дали може да бъде задължен да върне максимално 700, 1000 или 2000 евро. Един регулаторен режим не трябва да се оценява само по това как работи на теория при идеално прилагане. Трябва да се оценява и по това

колко лесно се прилага,

и то от самите потребители, без да се нуждаят от специализирана помощ. И съответно колко лесно се заобикаля от кредиторите.

Разбира се, остава въпросът колко точно да е таванът на оскъпяването. Някои може би биха възразили, че дори да се приеме, че е необходимо да се въведе различен и по-опростен като концепция таван, то той няма нужда да се вдига, а е редно да остане на настоящото ниво, което е приблизително 52% (по ГПР). Но има напълно логична икономическа причина таванът на оскъпяването да бъде повишен.

Въвеждайки такъв таван обаче, би било удачно да се приложи аналогичен и за револвиращите продукти, тип кредитни карти, овърдрафт, кредитни линии. При договорите с неопределен срок и при револвиращите кредити годишното изражение на оскъпяването е информативно и ограничението на ГПР не може да бъде ефективна мярка. За такива продукти и таван, изчислен еднократно върху главницата, не върши работа, и то в двете посоки.

Ако е обвързан с отпуснатия лимит, се получава абсурд. Човек с лимит от 2000 евро, който е изтеглил 100, на теория може да бъде оскъпен с 2000. Таванът не пази никого, защото стои много по-високо от реално ползваното. И по-лошо — създава стимул лимитите да се раздуват, защото колкото по-голям е лимитът, толкова по-висок е позволеният разход.

Ако пък бъде обвързан с целия живот на договора, се получава обратното. При обичайните лихви таванът се изчерпва за около две години, след което кредитът трябва да е безплатен завинаги, независимо колко пъти човекът тегли и връща. Това вече не е ценово ограничение, а забрана на цял продуктов вид.

Резонно е обаче да има ограничение и при този тип продукти, съобразени с естеството им. Ограничение, което работи в интерес на потребителя, би било налагане на таван на общите разходи за всяко отделно усвояване. Най-логичното ограничение е общите разходи, начислени във връзка с всяко едно усвояване, да не трябва да надвишават размера на това усвояване. Например, ако потребителят тегли 100 евро, плаща всеки месец по малко, трупат се лихви за ползването, но не може за тези 100 евро да заплати повече от 100 евро за целия живот на кредита.

Малкият кредит има разходи, които не намаляват пропорционално с размера му, например проверка на клиента, обработка на заявлението, превод на средствата и т.нат. При кредит от 200 или 300 евро тези разходи могат да бъдат съществени дори когато абсолютната печалба на кредитора не е голяма. ГПР обаче годишно преизчислява всяка цена и така прави дори относително малък разход за кратък период да изглежда екстремен. Например, ако изтеглиш 100 евро кредит и след един месец трябва да върнеш 120, то ГПР по този кредит е над 790%.

Освен това, при малките бързи кредити въпросът не е само колко е процентът на оскъпяването, а дали има легален начин да бъде покрита реалната цена на отпускането на кредит на високорисков клиент. Ако този сегмент е икономически нежизнеспособен за регулираните кредитори, те няма да предлагат такива кредити, но търсенето на малки спешни заеми от по-рискови длъжници няма магически да изчезне. Част от него просто ще се пренасочи към сивия и напълно нерегулиран пазар, където няма нито ГПР, нито таван, нито ефективна защита на длъжника.

Тези 100% максимално оскъпяване не трябва да се разбират като пожелателна цена или като разрешение всеки малък кредит да струва двойно. Това е горна граница, която създава пространство легалното кредитиране да съществува и за по-рисковите профили, но все пак в някакъв сравнително разумен диапазон на оскъпяване.