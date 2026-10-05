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Само в "24 часа" на 5 октомври:

Две мерки в Европа свалят до 10 евро сметката за пълен резервоар на колата

Българите забогатяха – с 10% за година, но и задлъжняха с още 18%

Таван за бързите кредити с включени всички разходи и да се проверява лесно - анализ на икономиста Георги Вулджев

Данъчните промени не са на принципа "посягаме на бедните, щадим богатите", нито "за сметка на едни в полза на други" - интервю със зам.-министъра на финансите Людмила Петкова

Крадци на „24 часа" с дъх на парфюм и политика вдигнаха на две могили ГДБОП и прокуратурата

"Съветският Распутин" Анатолий Кашпировски, в когото вярваха и у нас, остави сираче на 1 година

Вижте първите страници на "24 часа" от 5 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.