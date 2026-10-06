Кой стои зад убийството на Сейф ал Ислам Кадафи?

Ливанката Лейла Хамуд, която пребивава в Лондон, дъщеря на бившия депутат Джо Хамуд и приятелка на Сейф ал Ислам Кадафи, изненада всички с откритите си обвинения срещу фелдмаршал Халифа Хафтар, че стои зад атентата срещу втория син и политически наследник на сваления лидер Муамар Кадафи. Твърденията на Лейла Хамуд се основават на многократните отлагания на либийските президентски избори и на политическата ситуация, създадена от Сейф ал Ислам Кадафи, която сочеше, че той има големи шансове да се качи "на трона" в Либия.

Лейла Хамуд не единствената, която твърди това. „Асас Медия" цитира информиран арабски източник, според който фелдмаршал Хафтар може да е един от най-големите печеливши от отсъствието на Сейф ал Ислам от либийската политическа сцена, защото това разчиства пътя към президентския пост за сина му Саддам Халифа Хафтар. Също така източник, близък до семейството на Кадафи, не отрича този сценарий, а дори добавя, че членове на 174-та рота, сред които и Харун С., са замесени в реализацията на операцията.

Атентатът срещу Сейф ал Ислам, политическият наследник на Муамар Кадафи, бе повратна точка. Той бе най-влиятелният човек в семейството на Кадафи и от момента на излизането си от затвора през 2017 г. работеше за консолидиране на политическата си сила, за да се върне начело на властта в Либия.

Според ливанския анализатор Ибрахим Райхан, Сейф ал Ислам и неговите претенции представляваха реална пречка за провеждането на либийските президентски избори. Оттук може да се разбере основната причина за убийството му. Откакто Муамар Кадафи и двамата му сина, Хамис и Мутасим, бяха убити, вторият син на либийския лидер беше единственият от братята си, който остана в Либия. Това се случи, след като Ханибал замина за Сирия по времето на управлението на Башар ал-Асад, а Саади – за турския град Истанбул.

Промяна в уравнението

Сейф ал Ислам възроди „кадафизма" в Либия и успя да постигне убедителна победа на изборите за общински съвети – първият кръг бе през ноември 2024 г., а вторият – през август 2025 г. Възходът и кандидатурата му за изборите предизвикаха тревога от вероятността на „кадафизмът" да се върне на власт в Либия след революцията от 2011 г., при която загинаха и бяха ранени стотици хиляди души.

Това издигане доведе до отлагане на президентските избори в Либия веднъж, тъй като Сейф ал Ислям отговаряше на условията за кандидатиране, в това число имаше и подкрепата на влиятелни племена. Регионалните и международните интереси в Либия обаче не приеха добре завръщането му на политическата сцена.

От политическа гледна точка се наложи спешно да се промени равновесието на ситуацията, особено като се има предвид, че провеждането на изборите означаваше, че Сейф ал Ислам ще ги спечели и ще заеме президентския пост, а оттам и ще продължи разделението в страната.

Според различни информирани източници не е лесно да се стигне до резиденцията на Сейф ал Ислам в Зентан, особено като се има предвид, че охранителният му екип е от племе, което се счита за лоялно към семейство Кадафи. „Асас медия" цитира близък до него, който потвърждава, че разследванията, провеждани от семейство Кадафи, са стигнали до заключението, че специален отряд откомандоси е извършил атентата със съучастието на някои членове на племето Зентан. Източникът твърди,че операцията е била извършена от група от 5 души с високо ниво на военна подготовка.

Кой ще наследи Сейф ал Ислам?

Днес вече не се обсъжда защо или кой го е убил, а какво ще правят семейство Кадафи?

Според анализатора Райхан на преден план излязоха 3 имена за наследници:

1. Айша Кадафи, която се счита за най-влиятелната фигура в семейството след Сейф. Излизането ѝ на преден план не е далеч от реалността, особено като се има предвид, че баща ѝ Муамар е държал Сейф и Айша да поемат диктатурата му.

2. Саади Кадафи, който живее в Истанбул, за разлика от брат си Сейф поддържа добри взаимоотношения с турските власти, които са смятани за най-влиятелната регионална сила в Западна Либия.

3. Ханибал Кадафи, който пребивава в Ливан след освобождаването му от затвора във връзка с делото за изчезването на имам Муса ал-Садр и двамата му спътници в Либия когато са били на посещение там по поканата от бащата му. Той е влиятелен в икономическата сфера по време на управлението на баща си, тъй като е бил отговорен за търговията с петрол.

Семейство Кадафи все още не е решило на кого да възложи политическото лидерство на семейството в страна, която Сейф ал Ислам най-добре описа в прочутия видеоклип, в който се появи след избухването на революцията през 2011 г.: „Либия не е Тунис и Египет. Либия е племена, кланове и алианси. В Либия няма гражданско общество и партии. В Либия има петрол, който я обединява, а американските компании в либийската история бяха сред тези, които изиграха сериозна роля в обединението на Либия". Единственото сигурно нещо обаче е, че никой не може да заеме водещата роля без съгласието на Айша Кадафи.

Източници от семейството споделили пред „Асас Медия", че изборът е между Айша, Саади или Ханибал. Убийството на Сейф ал Ислам предизвика политическо земетресение сред племената и клановете, верни на династията Кадафи, и това ще подтикне семейството да се включи в изборите в опит да си възстанови инициативата, освен ако не бъде взето политическо решение за пълното изключване на семейството от либийския политически живот.

Този подход обаче може да увеличи шансовете на Саади Кадафи, който е близък с турците, да се превърне в компромисно решение в тази ситуация, особено като се има предвид, че Сейф ал Ислам отказваше всякакви взаимоотношения или контакти с Турция и Катар, за разлика от братята си Саади и Ханибал. Възходът на Саади означава възможност за обединение на Либия и провал на плана за нейното разделяне, след като това вече се случи в Сирия.