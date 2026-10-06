"Тренд": Илияна Йотова води двойно пред Андрей Гюров, сигурен втори тур (Графики)

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Процентите подкрепа са 47,8 срещу 24,6, Костадинов трети с 9,7%, сочат най-новите данни от проучването на изследователския център по поръчка на "24 часа"

Очаква се 2,5 милиона да гласуват на 25 октомври

Близо 48% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите на 25 октомври президентски избори, казват, че ще пуснат бюлетини за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. Двойката Андрей Гюров – Георги Кандев е втора с 24,6 на сто. Очакваната активност сочи сигурен балотаж.

Това показват данните на представително проучване, проведено от Изследователски център “Тренд” от 26 септември до 2 октомври 2026 г. по поръчка на “24 часа”.

За две трети от българите (66%) предстоящите избори за президент и вицепрезидент са важни, като 29% ги определят като много важни, а 37% като по-скоро важни.

38% от пълнолетните български граждани, живеещи на територията на страната (малко над 2 милиона души), декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври.

20% все още се колебаят дали да гласуват,

а това са малко над милион души. При тези данни от “Тренд” прогнозират избирателна активност от 2,5 милиона души.

Кандидатпрезидентската двойка Йотова - Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров - Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на “Възраждане” Костадин Костадинов - Петър Волгин с 9,7% от гласовете.

Кандидатите на МЕЧ Радостин Василев - Красимир Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева от “Величие” заемат петата позиция с 2,4%. Шестото място е за Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 1,9%.

В последния месец не регистрираме сериозна динамика в електоралната картина, коментират от “Тренд”.

“Прогресивна България” остава лидер, ползвайки се с подкрепата на 40,8% от гласуващите.

Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%

На трето и четвърто място са ПП и ДБ със съответно 7,6 и 6,5 от всички заявили, че биха гласували на следващи парламентарни избори.

ДПС остава с подкрепата на 6,2%, а “Възраждане” с 5,7%. Близо до ръба на парламентарната бариера са МЕЧ (3,8%) и БСП (3,6%). Следват ги “Величие” с 2,7% и “Сияние” с 2,2%.