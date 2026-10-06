Доц. Димитър Ганев, "Тренд": Няма протестен вот, ГЕРБ и ДПС не играят – рецепта за ниска активност

При "Прогресивна България" има лека ерозия, не срив - запазват 40% подкрепа

На президентски избори натискът за контролиран и купен вот е най-нисък

- Каква картина очертават данните ви три седмици преди изборите за съотношението на силите между кандидатите за президент и какво може да се очаква на 25 октомври, доц. Ганев?

- Данните, общо взето, потвърждават очакванията, а те идваха оттам, че имахме избори преди половин година и завършиха с отчетлив победител - “Прогресивна България”, който имаше три пъти по-висок резултат от втората политическа сила. В този смисъл е съвсем закономерно Илияна Йотова като кандидат на ПБ да влиза като фаворит в тази кампания.

В рамките на май, юни, юли, август, ние провеждахме всеки месец национално представително проучване, което отбелязваше лека ерозия в “Прогресивна България”, но не срив. Данните от електоралния въпрос показват, че партията на Радев пази около 40% подкрепа.

Разликата между електоралната картина за парламентарни и президентски избори е, че на предстоящия вот не участват две политически сили, които са със сериозна електорална подкрепа. ГЕРБ, които са с 14% от гласуващите, и ДПС, които са с 6%, тоест 20% от всички, които заявяват, че биха гласували на парламентарни избори, на президентските избори на 25 октомври нямат кандидат.

И така малко или много се променя картината между това, което имахме през април, и което ще имаме сега.

- Какви са последствията от това, че ГЕРБ и ДПС сега не играят?

- Първата най-сериозна промяна е, че избирателите на ГЕРБ, а и тези на ДПС в по-голямата си част няма да упражнят правото си на глас.

ГЕРБ имаше 430 000 гласа

на парламентарните избори, сега едва ли ще гласуват и 200 000 от тях. От избирателите на ДПС няма да излязат повече от 100 000. Пряко следствие от това ще бъде по-ниската избирателна активност, а това прави и картината да изглежда различна.

ПП-ДБ на последните парламентарни избори беше с 13% подкрепа, сега Андрей Гюров ще има 10 пункта повече. Костадин Костадинов беше с 4%, сега ще има два пъти и половина повече.

- Ако очаквате по-ниска избирателна активност, какви са причините?

- По данни от изследването очакваме активност около 2,5 милиона избиратели. Нека обаче уточня, че традиционно декларираната избирателна активност в изследванията е по-висока от тази, която излиза реално. Тоест може да очакваме под 2,5 милиона активност, което ще направи тези президентски избори с

най-ниската избирателна активност въобще

за последните 35 години. Кои са факторите за това? Първо, двете партии, които не играят - ГЕРБ и ДПС. Те не само че нямат кандидати, но техните лидери не са призовали дори да се гласува за един или друг кандидат.

Второ, преди шест месеца имаше избори. Много скоро гласувахме. Това води до електорална умора.

Трети фактор: има ясно изявен фаворит, което винаги действа демобилизиращо.

Ако се появи някаква интрига в мача в рамките на следващите 20 дни, може да се качи и леко активността.

Четвърти фактор - висока активност се получава, когато на терена има голям потенциал за протестен наказателен вот. В момента такъв потенциал на терена няма или е в много малък мащаб.

Пети фактор - президентските избори традиционно са тези, които са поставени под най-нисък натиск за купуване на гласове и контролиран вот.

- Защо?

- Партиите не се напрягат толкова. Има и ясно изявен фаворит. Какъв може да е мотивът да купуваш гласове? Представете си община, в която традиционно има контролиран вот в рамките на 1500-2000 гласа. Какво ще променят тези гласове в предстоящите избори? Но представете си колко общински съветници можеш да вкараш с тях в едни местни избори. Виждате ли разликата?

- Очертава ли се сигурен балотаж?

- Да, очертава се сигурен балотаж на този етап между Йотова и Гюров. На балотажа традиционно може да очакваме още по-ниска активност, там може да е и под 2 милиона души.

Вторият тур е сигурен най-малкото заради ниската избирателна активност, защото по конституция има изискване, за да няма балотаж, да са участвали повече от половината избиратели. Това е невъзможна задача към този момент, защото избирателите са 6,6 милиона, активността ще бъде 2,5 млн., а за да са повече от 50%,

трябват повече от 3 милиона и 300 хиляди

- Отделно е проблемът, че тези избиратели само по списък са толкова, реално са по-малко, нали така?

- Това е хроничен проблем. Просто много хора, които живеят в чужбина, имат и адрес в България. А иначе реално живеещите на територията на страната пълнолетни български граждани са около 5 милиона и 300 хиляди.

- Как ви изглежда кампанията до момента?

- Кампаниите на двете основни двойки си приличат – залага се на традиционна, добре позната кампания, с лични срещи по места.

Разбира се, активността в социалните мрежи не изостава също. Разбира се, и двамата кандидати съобразяват различния профил на избирателите си и това си личи.

При Йотова това са избирателите на ПБ и хора от голямото червено семейство, които са по-възрастни и живеят най-вече в областните градове, малките градове и селата. Избирателите на ПП-ДБ са концентрирани най-вече в столицата и в най-големите областни градове, по-млади са и източниците им за информиране са преди всичко социалните мрежи. Но тъй като Йотова влиза като фаворит, Гюров трябва да започне

да излиза извън границите на либералната градска общност

Електоратът на ПП-ДБ го припознава напълно, ще излезе и ще гласува за него, но това са на последните избори 400 000 души. При по-ниска активност, ако излязат толкова, ще бъдат относително по-висок процент, ще могат да те докарат до балотаж, но няма да бъде достатъчно за постигане на победа. Ако искат да излязат от тези граници, трябва да отправят послания и към други социални групи.