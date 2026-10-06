Георги Пеев: Румъния осъзнава необходимостта от нови мостове на Дунав - това ще гарантира сигурността в региона

След април догодина при осигурено европейско финансиране ще поръчаме нови влакове с анекс към договорите с “Алстом” и “Шкода”. Залагаме нови процедури за следващия програмен период, защото трябва да сменим над 150 стари композиции, казва министърът на транспорта и съобщенията

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Освен втори при Русе сме заложили още 2 моста: при Никопол - Турну Мъгуреле и Силистра - Кълъраш

При тежки терени по жп линии ще препроектираме и за под 160 км/ч, EК допуска това

Вертикалната свързаност е най-големият проблем на България

Екшън планът има три вертикални оси. Първата е от Видин до Кулата, втората е Русе – Стара Загора – Маказа, а третата е от Свиленград през Стара Загора до Бургас и Варна и отново нагоре. Важна ни е железопътната свързаност между Гърция и през България към Румъния

- Г-н министър, екшън планът за свързаността между Гърция, България и Румъния, който подписахте преди седмица, е за близо 23 млрд. евро. Звучи невероятно. Дали ще се реализират тези проекти?

- Трите държави на базата на меморандума работиха много и направиха конкретен план с проекти, които подобряват свързаността между нас. Те са във всяка отделна страна, но продължават и при съседите, така че наистина да имаме свързани пътища и жп коридори. Цяла Европа започва да осъзнава стратегическото положение не само на България, а на региона ни предвид военните конфликти около нас. Осъзнава, че липсата на адекватна вертикална свързаност е сериозен недостатък и в това трябва да се инвестира и да се положат сериозни усилия.

Те имат пълната подкрепа на Европейската комисия, а за първи път в този процес е ангажиран и Европейският парламент.

- И как ще се изрази тази подкрепа?

- Комисията ще положи усилия да осигури необходимото финансиране по Механизма за свързване на Европа за периода 2028-2034 г. Европейският парламент, който също е активен участник в този процес, ще направи група “Приятели на Югоизточна Европа”. 71 евродепутати от трите ни страни са сериозно ядро и ще изразят пълната си подкрепа за реализацията на тези проекти. И не на последно място – подкрепят ни европейските финансови институции, различни банки.

- Срокът за завършване на тези инфраструктурни проекти, който сте фиксирали, е 2031–2034 г., но кои са първите? С кои сте готови и кои са приоритетните?

- Хоризонтът е 2028-2034 г. Сега имаме малък брой проекти, които ще подадем. Вече сме изпратили в комисията този за електрификацията на Дунав мост при Русе, има и други, но за малки суми. Основната част от портфолиото е за периода 2028-2034 г. Приоритети и готовност са две различни неща, защото нещо може да е с много висок приоритет, но да няма готовност, и обратно. Ще работим много сериозно върху тесните места, които представляват голяма пречка в добрата свързаност. А при нас това са мостовете на Дунав. Нямаме достатъчно.

- В екшън плана има един нов мост на Дунав - втори при Русе. За другите е заложено проучване. Само един нов мост ли ще се строи?

- Най-тясното място не е физическият мост, а менталният мост между нас. Хубавото е, че румънците все повече осъзнават, че няма как да продължаваме с рестрикциите да не се строят нови мостове. Самите те осъзнават, че предвид заплахите, които постоянно са около нас, включително дроновете, които нарушават тяхното въздушно пространство, сигурността в региона е много важна. Комисарят по транспорта също е разпознал това като сериозен приоритет и казва, че ще се натиска това да върви напред.

Но най-напреднал е вторият мост на Дунав при Русе, защото има подписан договор за предпроектно проучване - той се обжалва, но има хоризонт напред.

- Кога ще се проектират и кога ще се построят? На картата пред вас виждам, че сте оградили Никопол - Турну Мъгуреле. Ще се прави ли?

- Да, заложен е Никопол - Турну Мъгуреле, а другият мост е Силистра - Кълъраш. Дейностите по река Дунав са комплексни и отговорност на няколко министерства и ведомства. Видяхте безпрецедентното ниско ниво на реката това лято и важността от доброто взаимодействие между министерствата. Изграждането на мостове, удълбочаването на реката биха могли да бъдат с голяма добавена стойност, особено ако с Ива Петрова (министъра на енергетиката – б.р.) договорим хидрокомплекса при Никопол – Турну Мъгуреле например.

- Железопътните коридори, които предвиждате, са по вертикала, нали?

- Този план има три вертикални оси. Първата е Видин - София - Кулата, втората е Русе - Стара Загора - Маказа, а третата е Свиленград - Стара Загора - Бургас - Варна и отново нагоре. Важна е цялата железопътна свързаност между Гърция и през България към Румъния. Ще работим за разширяване на жп линията към Кулата, а гърците – да я електрифицират. Имаме намерение да възобновим пътническия влак между София и Солун. Следва много работа, защото сме решили, че ключовите проекти ще ги подаваме заедно – тези, които ще осигурят обща свързаност. Така че до края на тази година и през 2027 г. трябва да ги подготвим. Следващата година ще е ключова.

- И през 2034 г. какво ще има?

- Свързаност между Видин и Кулата и към Промахон и Солун. В TEN-T мрежата (трансевропейската мрежа - б.а.) има европейско изискване да имаме 160 км/ч скорост. Но смятаме ли, че навсякъде е постижимо в България, предвид терена, да имаме 160 км/ч по жп мрежата? Оказа се, че ЕК може да допусне дерогации при необходимост. Ако ще прекосяваш една планина по много труден участък със скорост от 160 км/ч, трябва да направиш тунели, виадукти, които са изключително скъпи, а времето за тяхното проектиране, геология, археология и изпълнение отнема десетки години. Цената е в милиарди евро и е в пъти по-голяма, отколкото ако се рехабилитира съществуваща железопътна линия. Няма как в дефилето на Кресна да постигнем 160 км/ч или при Своге да искаме да построим пет тунела и още редица съоръжения, които струват милиарди. В момента е възложено на НКЖИ да направи анализ по всички основни артерии и отсечки, каква е проектната скорост. Ако трябва там, където още не сме проектирали и не се налага да има 160 км/ч, да ревизираме проектите, така че на практика да са реализуеми, а не да си фантазираме някакви неща и 10 години по-късно, като си говорим, да сме в същата ситуация.

- Средният коридор влезе в дневния ред на Европейския съюз, премиерът спомена с едно изречение и за коридор от Персийския залив през Турция към България. Търсят се нови маршрути ли?

- Да, госпожа Урсула фон дер Лайен обяви, че ще има среща на високо ниво в София за Средния коридор. Това е сигнал, че усилената работа на правителството в тази посока не е останала незабелязана от ЕК и е довела до интензивен диалог с Брюксел във всичките му форми.

- Вертикални коридори, оси, както е модерно да се казва, изискват преминаване на Стара планина. Ще я катерим ли?

- Вертикалната свързаност е най-големият проблем на България. Ние винаги сме имали нелоша хоризонтална свързаност, но вертикалната ни свързаност исторически не е добра. И това най-вероятно е предопределило различното развитие на отделните региони в държавата. Сега всичко е въпрос на конкретни проекти и технически решения. Ако трябва, минаваме под планината, ако трябва – над нея. Това не е в моя ресор, но пресичането на планината в района на Стара Загора е през Прохода на републиката, а не под Шипка.

- Средният коридор се разклонява към Черно море към Бургас и Варна и през Турция по суша към България. Как товарите ще стигат през Турция и България към Европа?

- Железопътната свързаност Русе - Свиленград е ключова. Имаме голям проблем с граничното преминаване между Турция и България. Това не е само за железницата. Знаем, че през лятото Капитан Андреево е почти задръстен от автомобилен трафик. Колегите от другите министерства работят за разширяване на капацитета. Турската страна сериозно разшири капацитета си от другата страна на Свиленград при Капъкуле.

България сега работи по удвояване на железопътната линия, която отива към Свиленград.

По Средния коридор искаме да направим железопътна линия от Лесово до Ямбол за 160 км в час, което ще удвои капацитета. От Ямбол се свързва с линията Бургас - Стара Загора - Пловдив. С Европа ще работим усилено, тя подкрепя тази инициатива. Този проект не е част от споразумението за вертикалните коридори, а за Средния коридор.

Той идва от Азия, минава през нас и продължава към Европа.

- Какви възможности открива за страната ни?

- Разглеждаме го от няколко гледни точки. Едната е възможност за развитие на нашите пристанища. Според мен пристанищата Варна и Бургас са с много по-добро местоположение от Констанца. Но румънското пристанище обработва много повече товари, отколкото нашите две, взети заедно. В момента има изключителна възможност да се опитаме да ги развием, особено Варна, с отдаването не само на концесия, но и с привличането на сериозен оператор, който да може да развие това пристанище. Да не забравяме фериботния терминал. Линията Варна - Батуми например има много сериозен потенциал за развитие. Ще обърнем внимание не само на концесията на “Варна-запад” и “Варна-изток”, а и на по-доброто развитие на фериботния терминал там.

- Премиерът Радев спомена с едно изречение, че се задава нов коридор – от Персийския залив през Турция и България към Европа. Какво означава това?

- Може би следите, че Турция и Саудитска Арабия са подписали ключови споразумения, с които да изградят транспортен коридор, който включва и железопътен транспорт. Той може да пренася най-различни продукти - от петролни до всякакви други. А ние с подобряване на свързаността с Турция се подготвяме за това.

– Откога ще може да се наблюдават пътищата и ако някой е рисков шофьор, да бъде засечен?

– Трябва да направим съответните нормативни промени, за да може това да се регламентира. Дори да имаме техническа възможност да наблюдаваме рисково поведение на пътя, ако не е регламентирано законово - всичко това е безсмислено. Тези промени са заложени в плана и ние ще ги предложим като пакет за догодина.

- Новите мотриси на “Шкода” и “Алстом” променят пътуването с влак. Как ще продължи обновяването?

- Искаме да установим един почти непрекъснат процес. Ако последните мотриси по договора с “Алстом” се произведат до края на април - началото на май, ние трябва да направим така, че до края на годината на базата на съществуващите договори да има възможност за подписване на анекси за нови.

- Колко нови влака трябват на железницата?

- Трябва да ги сменяме всичките. Ако общо има около 300 подвижни състава и ние сменим 60, можете сама да си отговорите на въпроса.

- И как ще стане това?

- Искаме да осигурим европейско финансиране, за да продължим доставката на влаковете. Сега ще започнем от най-старите, през 2027 г. ще продължим с анекси към договорите с досегашните доставчици, а стъпката след това е да инициираме за следващия програмен период 2028–2034 г. нови тръжни процедури. Идеята е да няма голямо прекъсване в поръчките и доставките.

- След април догодина се очакват поръчки на нови влакове ли?

- По съществуващите договори - да, а на базата на програмата, изготвена от БДЖ, ще се направи нова процедура, за да може в следващата оперативна програма да се осигури максималното финансиране с подкрепата, разбира се, на Европейската комисия.

CV

- Магистър-инженер по специалността "Експлоатация на електронно-приборна авиационна техника (ръководител полети)" от Техническия университет – София

- Специализирал е в Института за аеронавигационно обс-лужване на EUROCONTROL и в Германското ръководство на въздушно-то движение

- През 2002 г. започва работа в Дър-жавното предприятие "Ръководство на въз- душното движение"

- От 2014 г. е генерален директор на РВД

- Семеен, с едно дете