Само в "24 часа" на 6 октомври: Специалният номер на колата най-скъп у нас – 3579 евро

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Само в "24 часа" на 6 октомври четете:

Специалният номер на колата най-скъп у нас – 3579 евро

Кои са близнаците на сайта паразит, които крадат по над 50 материала на ден от "24 часа"

Декан и още 9-има арестувани в Пловдив, източили 5 млн. евро с фалшиви пациенти

Нови мостове на Дунав ще гарантират сигурността в региона, Румъния вече го осъзна - интервю с министъра на транспорта Георги Пеев

Вижте първите страници на "24 часа" от 6 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.