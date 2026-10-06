Сигурно повечето от нещата, за които пише Любо Гешев са верни, но има и още нещо важно - за което самият Петър Стоянов носи изцяло лична отговорност. За кампанията си той се довери на кръга хора около едно легендарно студентско ТВ предаване, които включи и в предизборния си щаб. На всичкото отгоре, вкара в щаба си и легендарен македонски воевода от района около Халите. Сигурно е имал сериозни причини да го направи - особено след отдръпването от неговата кандидатура на "синята партия" и редица други обществени кръгове, които би трябвало да го подкрепят. Въпреки това, включването на тези хора в предизборния щаб беше в най-добрия случай израз на непростимо лековерие. Мой студент по това време работеше в щаба на Георги Първанов на "Позитано". Години по-късно той ми сподели - "Всеки ден около 16 часа на "Позитано" се обаждаше известен режисьор от студентското предаване, за да докладва какво се случва в щаба на Стоянов..." Ще кажете, чакай сега, кръгът "Шат на патката ... оная работа" може да са всякакви, но не са комунисти. Не бе, не са комунисти, не се обаждат на "Позитано" по идейни съображения... Става дума за едни пари - нали се сещате... Може и на други места да са се обаждали...

Споделям това не толкова за да коментирам допълнително този епизод, останал вече в историята на българската политика. Споделям го, защото и до ден днешен виждам как почтени и добронамерени хора в политиката често се доверяват на тарикати, дошли на прага им "за едни пари" - само за "едни пари". При това хора, които нямат нищо против да изкарат тези пари - едновременно - както от откритото си участие в изборната кампания на едни, така и от прикритото си участие в кампаниите на техните противници. Това, разбира се, се нарича подлост. Но се практикува не просто често - практикува се редовно в една отровена от много десетилетия ченгеджийска и продажна обществена атмосфера в България. "Взимай парите и бягай" - това не е само комедия на Уди Алън, нито пък е само сериал за една крипто-кралица десетилетия по-късно. Това е девиза на значителна част от хората, които обслужват националната публична сфера в България - гражданска, политическа, експертна, артистична.. Уви, такава е истината. И тя предполага всеки да се пази от последствията, които този девиз причинява на всички ни.

(От фейсбук)