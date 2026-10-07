Предателите на цар Самуил

Дъщерята, зетят, тъстът и съпругът на племенницата му забиват нож в гърба, а след тях и болярите

Василий Българоубиец създава перфектната машина за корупция – подкупва най-близкото обкръжение на българския владетел с обещания за титли във Византия

Сякаш някакво жестоко проклятие тегне над героичния цар Самуил, защото най-неочакваните и подмолни удари срещу него идват не от Константинопол, а от собственото му семейство. От дъщерята, зетя, тъста и съпруга на племенницата и пълководци, на които се е доверявал.

И тъй като историята е заплетена и с много персонажи, се налага да започнем от семейството на комит Никола и съпругата му Рипсимия. Двамата имат четирима синове - Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Наричали ги комитопули или "синовете на комита".

В книгата си "Залезът на Първото българско царство" проф. Пламен Павлов обръща внимание на една важна подробност - имената на двамата по-големи братя не са избрани случайно.

Цар Симеон Велики бил сравняван с библейския цар Давид и сам се отъждествявал с Мойсей. Именно затова комит Никола знаково избира двете имена, за да кръсти най-големите си синове. Заключението на проф. Павлов е, че той още при раждането им показал принадлежността на своята фамилия към Крумовата династия и нейните евентуални права върху българския трон.

В Манасиевата хроника цар Самуил е изобразен начело на българската армия.

През 971 г. със смъртта на Никола четиримата наследници на комита поемат управлението, поделяйки си огромната територия. На най-младия от тях, Самуил, е възложена задачата да изготви стратегия за връщане на изгубените земи на североизток. Макар да няма никакъв шанс за трона, сякаш някаква неведома сила разчиства пътя му към него. Започват да се случват странни събития. Докато Мойсей обсаждал Серес, случайно хвърлен камък от крепостта го ударил право по главата и го убил. Не след дълго Давид станал жертва на наемни убийци край Преспанското езеро. Възможно ли е тези "инциденти" да са били резултат от злонамерените планове на Самуил? Днес можем само да гадаем, но подобни съмнения, макар и лишени от доказателства, се прокрадват в трудовете на различни историци. В случая обаче по-скоро съдбата предопределя пътя на Самуил към престола.

Каквато и да е истината, със смъртта на двамата най-големи синове по пътя към върховната власт пред Самуил оставала още само една пречка - брат му Арон. Той категорично отказвал да следва стратегията на цар Симеон Велики с битки да опазва обширните български територии. Избрал да води тайно мирни преговори с Византия. Арон стигнал дотам, че помолил император Василий II да му даде сестра си за съпруга. За да го унижи, византиецът решил да направи коварна шега и му изпратил своя мнима сестра – според някои проститутка, според други съпругата на негов подчинен. Арон разкрил измамата, убил византийския духовник, който я довел, и в резултат на това се стигнало до епичната битка при Траянови врата. Самуил светкавично се намесил, за да помогне на брат си да притисне византийците и на 17 август 986 година Василий II претърпял катастрофално поражение. Не след дълго то завършило с унизително отстъпление. Но радостта от тази блестяща победа в българския двор не продължила дълго, защото Самуил научил за тайните сондажи на брат си Арон с Византия и за кроежите му да го убие. Двамата се скарали, а месеци по-късно конфликтът прераснал в брутален кървав инцидент край Царичина, където Самуил избил Арон и целия му род.

Ето какво пише по този повод византийският хронист Йоан Скилица: "Арон бил убит от брат си Самуил (...), защото бил привърженик, както казват, на ромеите или защото се стремял да вземе властта за себе си". Тоест, дори летописецът не е сигурен в истинската причина.

"Избиването на цял род по обвинение в измяна отговаря на "обичайните (пра)български норми", познати от разправата на княз Борис-Михаил със знатните родове през 865 г.", отбелязва в книгата си проф. Пламен Павлов.

Единственият, който бил пощаден в бруталната вендета, бил синът на Арон – Иван Владислав. Той оцелял благодарение на застъпничеството на първия си братовчед Гаврил Радомир – сина на самия Самуил. Двамата били близки приятели от деца.

Тази случка е добре да се запомни, защото поредица от знакови отстъпки на Самуил пред децата му по-късно ще родят най-чудовищните предателства в живота му.

В случая точно така и става. Иван Владислав никога не приема обвиненията в измяна срещу баща си Арон и демонстративно кръщава един от синовете си на него. Очевидно с цел да дразни цар Самуил.

Благородството на децата на цар Самуил е в основата на някои от най-големите трагедии в живота на царското семейство. ИЛЮСТРАЦИЯ: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Но това е най-малкият проблем – Иван Владислав си отмъщава, като по време на лов убива благодетеля си Гаврил Радомир.

"Затова има и сериозни политически причини - отбеляза пред "24 часа – 168 истории" проф. Пламен Павлов. - Иван Владислав не приема убийството на баща си Арон. От друга страна, Гаврил Радомир "плаща" както за своите собствени грешки, така и за онези на баща си Самуил – все пак след 1000-та година Самуил търпи много неуспехи и това няма как да не се отрази, включително върху "имиджа" на неговия наследник. Факт е, че сериозна част от болярството подкрепя Иван Владислав. Гаврил Радомир е убит по време на лов – и то във времето, когато част от българската армия, водена от кавхан Дометиан, е обсадена в Мъглен... Ако е така, да отидеш на лов, вместо да се опиташ да помогнеш на обсадените в Мъглен, не представя Самуиловия син в най-добра светлина."

От същото опасно благородство страда и дъщерята на цар Самуил Мирослава. Историята на предателството започва през 995 г., когато българите правят засада край Солун. По време на битката убиват византийския управител Григорий Таронит и пленяват сина му Ашот.

Тук сюжетът прави обрат, достоен за холивудски блокбастър. Мирослава безпаметно се влюбва в пленения Ашот. Хронистът Скилица дори отбелязва, че тя заплашила баща си, че ще се самоубие, ако не позволи да се омъжи за него.

Цар Самуил отново отстъпва. Мирослава сключва брак с Ашот и българският владетел го назначава за управител на Драч - най-важното българско пристанище на Адриатика.

Би било наивно да се очаква, че синът ще забрави кой е виновникът за убийството на баща му, но Самуил очевидно вярвал в идеята за втория шанс. В това време неблагодарният Ашот вече замисля коварно отмъщение.

В книгата си "История на Българската държава през средните векове" Васил Златарски посочва, че след като се настанява в Драч, Ашот организира заговор с тамошните гърци. Включително с най-влиятелния от тях - протевона на Драч на име Иван Хрисилий.

"Той е от български произход", казва проф. Павлов. При това Хрисилий не бил кой да е, а тъстът на Самуил. Според хрониста Скилица – баща на Агата, съпругата на българския цар.

Ашот убедил Мирослава да измени на баща си и да избягат заедно с един от византийските кораби, които обсаждали това българско пристанище. Когато пристигнали в Цариград, те информирали Василий II, че може по подмолен начин да си върне обратно ключовия Драч. Заради това предателство според Васил Златарски "Василий II почел Ашот със сан магистър, а жена му Мирослава със званието "патрикия зости" – "първа придворна дама".

Но Ашот не спрял дотук. Той предал на императора и писмо от драчкия протевон Иван Хрисилий. В него тъстът на Самуил обещава да предаде Драч на императора, ако той и неговите синове бъдат почетени със сан патриций.

Разбира се, Василий II приел изгодното предложение тип "кон за кокошка" и му отговорил с писмо, че ще удостои всички с желания сан. Предателят Хрисилий се разминал с него, тъй като междувременно починал. В резултат на сделката през 1005 г. градът на брега на Адриатика е предаден на началника на византийския отряд - патриций Евстатий Дафномил.

С помощта на това вероломство Василий II си връща ключовото пристанище и месеци по-късно повежда ромеите срещу българите. Според житието на св. Никон Метаноите "владетелят на българския народ, известният непобедим по сили и твърдост Самуил, бил разбит с многобройно множество българи и победен от него (Василий II) при Крета в 1009 г. Тя се намирала източно от Солун, между тоя град и крепостта Рентина или Рендина при езерото Болбе".

Предателството сякаш отключва апетита на византийския император и от този момент нататък според Скилица "той не пропускал всяка година да навлиза в България и да изтребва и опустошава всичко, каквото му попадне по пътя".

В началото на XI в. Василий II настъпва в Македония и крепостите започват да падат една след друга. Но не всички се съпротивляват. Управителят на Бер - Добромир, съпруг на племенница на Самуил, предава крепостта без съпротива и получава титлата антипат от Василий II, отбелязва Васил Златарски.

За съжаление, фамилните предателства са само началото. Следват болярите. Управителят на Колидрон Димитър Тихон договаря с император Василий II собствени условия и се изтегля мирно, вместо да брани крепостта.

Защитникът на Сервия Никулица първо предава Самуил и преминава на византийска служба, за да стане патриций, а след това тайно се връща при българския владетел. Отново е пленен и хвърлен в затвора, посочва Васил Златарски.

От тази гледна точка животът на героичния цар е съпроводен от изключителни победи, записани със златни букви в историята, както и от кошмарни трагедии. Но вероятно най-непоносимата и болезнена част сред тях са били предателствата на близките му хора.