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Само в "24 часа" на 7 октомври: Еврото сменя дизайна си: 10 млн. избираха между Бетовен, Кюри и птиците на Европа

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Само в "24 часа" на 7 октомври:

Еврото сменя дизайна си: 10 млн. души избираха между Бетовен, Кюри и птиците на Европа

Дават 120 хиляди за препарати, чували и кърпи - да им е чисто на депутатите, и още 57 000 за бутилирана вода и картонени чаши

След смърт в Бобов дол започват да дават курбан срещу "проклятието на Самуил"

Бродерията на Байо, за която Наполеон и Хитлер се бориха

Проектът на Фуксас се отлага, ще стигне до джамията и Халите

Вижте първите страници на "24 часа" от 7 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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