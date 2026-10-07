При нас постоянно има жалби срещу високи неустойки и такси на банките и евентуален скок на лихвите по кредитите ще бъде непосилен за семейните бюджети, казва омбудсманът Велислава Делчева

Още акценти от интервюто:

Все по-често гражданите се оплакват от агресивно поведение и психически натиск при събирането на задължения от фирмите за бързи кредити. Това е много сериозен проблем, така хората често влизат в дългова спирала

Ако цените продължат да растат, помощ, която днес изглежда адекватна, утре може вече да не е

Тази година ръстът на жалбите е много висок - към момента са над 12 хиляди, което е тъжен рекорд в над 20-годишната история на омбудсмана

Хората трябва да имат избор как да получават помощта за отопление, защото дървата и въглищата се купуват наведнъж, а не на два пъти

- Г-жо Делчева, казахте, че голяма част от жалбите до вас са свързани с прекомерните лихви, неустойки и такси по потребителските кредити, както и срещу натиска от страна на фирмите за бързи кредити. Сега икономисти предричат, че планът на правителството за данък “свръхпечалба” може да повиши лихвите по кредитите. Какви са вашите очаквания?

- Не са само икономистите, които предупреждават за риск от подобна политика. Управителят на БНБ г-н Димитър Радев излезе със специално изявление и призова за по-широк анализ на предложението да се обложат търговските банки допълнително през 2027 г. с еднократен данък. Когато държавата увеличава данъчното натоварване на банки, които отпускат кредити, опасенията са, че това в крайна сметка ще се плати от потребителя. Когато управителят на БНБ - институция, традиционно сдържана и консервативна в публичните си позиции, излезе с подобно предупреждение, това буди тревога.

От друга страна, правителството има своите аргументи, финансовият министър Гълъб Донев посочи 588% ръст на банковите печалби за последните 5 г., което е впечатляващо. Министър Донев нарече “внушения” опасенията за поскъпване на лихвите по кредитите. Искрено се надявам да е прав, защото хората и без това все по-трудно покриват дори и базовите си разходи. При нас постоянно постъпват жалби срещу високи неустойки и такси на банките и евентуален скок на лихвите по кредите ще бъде непосилен за семейните бюджети.

Отделна тема са и лихвите и таксите по кредитите, които отпускат фирмите за бързи кредити. Все по-често гражданите се оплакват от агресивно поведение и психически натиск при събирането на задължения. Това е много сериозен проблем.

Когато един човек вече има затруднения да обслужва кредита си, допълнителните такси, неустойки и натиск не решават проблема, а го задълбочават. Така много лесно се стига до ситуация, в която човек тегли нов кредит, за да погаси стария, влиза в дългова спирала, в която затъва все по-дълбоко.

И на този фон така и не стана ясно защо с промените в Закона за потребителския кредит лихвите по т.нар. малки кредити (т.е. до 3 минимални работни заплати) се увеличиха драстично, а не се намалиха. Защото, ако сега три минимални заплати са 1890 евро и вземете кредит в този размер и го погасите следващия месец, по старите правила с т. нар. годишен процент на разходи вие ще върнете около 1920 евро.

Но ако новата разпоредба влезе в сила, това, което в момента се предлага - ако връщате вашия кредит в рамките на месец, този таван на разходите да е 20%, а ако е в рамките на 1 до 3 месеца - да е до 30%. В този случай, ако вземете кредит от 1860 евро и вашият кредитор ви начисли максимално тези 20%, се оказва, че ще платите около 2230 евро - почти 300 евро разлика и оскъпяване на този кредит.

Моят апел е народните представители да променят между първо и второ четене тези текстове и поне да върнат старото положение, защото от тези “малки кредити” най-често се възползват хората с най-ниски доходи.

- Как ще коментирате всички социални мерки, които правителството възнамерява да запише в бюджета за догодина?

- Има мерки, които са важни и които хората очакват - по-висока подкрепа за семействата с деца, за хората с увреждания, за най-уязвимите. Въпросът е дали тази подкрепа ще бъде достатъчна. Защото, когато говорим за социален бюджет, не трябва да гледаме само цифрите. Трябва да си представим какво означават те за един възрастен човек, за една майка, за едно семейство в края на месеца.

За мен е важно помощта да стига навреме и да не се губи в администрацията. Човекът, който има нужда от подкрепа, не трябва да обикаля институциите и да доказва отново и отново, че е в затруднение. Има още нещо - трябва да следим дали тези мерки вървят с реалните разходи на хората. Ако цените продължават да растат, една помощ, която днес изглежда адекватна, утре може вече да не е. Но ето, в добра посока е намерението на правителството през 2027 г. обезщетението през втората година на майчинството да се увеличи на около 450 евро месечно. Аз изразих становище за необходимостта това да се случи още в бюджет 2026 г., но така или иначе това не беше направено.

- Препоръчахте на социалния министър промяна на реда за изплащане на целевата помощ за отопление и възможност това да става еднократно или разсрочено. Срещнахте ли разбиране?

- Срещнах разбиране, но това е само първата стъпка в правилната посока. В момента възможност за получаване на помощта на един транш имат само хората без доходи. А има много домакинства с ниски доходи, които също изпитват сериозни затруднения и за които този начин на плащане би бил по-подходящ. Получихме жалби именно по този въпрос.

Ще дам конкретен пример - 83-годишен самотно живеещ човек, който се отоплява с дърва. За него няма как да е удобно да получи част от помощта през ноември и декември, а останалата - през януари, когато дървата вече трябва да са купени и доставени. В много населени места хората плащат горивото още при доставката. Затова предложих да имат избор - при подаване на документите да могат да посочат дали искат помощта да бъде изплатена еднократно, или на два транша. Едно е да получаваш сметка за ток всеки месец, друго е да трябва предварително да осигуриш дърва, въглища или пелети за зимата.

Това е промяна, която изглежда малка, но за един възрастен човек с ограничени средства може да бъде много важна. В крайна сметка помощта трябва да бъде дадена тогава, когато човек реално има нужда от нея, и по начин, който му позволява действително да се възползва от нея.

- При старта на есенната сесия на НС опозицията предупреди правителството да очаква скоро протести. Вие обикаляте из страната - какви са настроенията на хората?

- Приемните са ангажимент, който поех при избирането си за омбудсман - да съм близо до хората, да чуя проблемите им и заедно с експертите на институцията да намерим начин да им помогнем. Хората, с които се срещам из страната, не обсъждат протести срещу правителството. Те говорят за сметки, липса на ток, вода, ниски пенсии и доходи, за достъп до здравеопазване, ТЕЛК, социални помощи, право на собственост, презастрояване и т.н. Всъщност това са и темите на жалбите, които получаваме в институцията. Обезпокоително е, че тази година ръстът им е много висок, към момента са над 12 хиляди, което е много тъжен рекорд в над 20-годишната история на омбудсмана.

Много често на срещите си в страната чувам: “Кажете ми към кого да се обърна, какво да направя, от администрация Х получих неясен и формален отговор...”, а често и не получават изобщо, молбите, жалбите им отлежават в чекмеджето на някой служител. И след нашата намеса, като направим или предизвикаме проверка, като ги “сръчкаме”, образно казано, нещата си идват на място. Ролята на омбудсмана е именно да бъде мост между хората и институциите.

От друга страна, хората следят какво се случва в държавата и имат своите тревоги. Когато човек е притеснен за сметките си, за лекарствата си или за това дали ще успее да помогне на семейството си, той не иска общи приказки. Иска някой да го чуе и да му помогне да намери решение. Точно там е омбудсманът - между гражданина и институцията, за да не остава човекът сам с проблема си. Най-силно обаче усещам умората от това да бъдат прехвърляни от една институция към друга и затлачването на проблемите с години.

- От какво се оплакват хората из страната най-често?

- Най-често хората се оплакват от неща, без които просто не могат да живеят нормално - ток, парно, вода, отопление, високи сметки. Най-много са жалбите срещу доставчиците на обществени услуги - електро, топло, ВиК дружествата, мобилни оператори и неравноправни клаузи в техните договори. След това идват проблемите със социалните и основните права - достъпът до здравеопазване, ТЕЛК, социалните услуги, пенсиите. Много са и случаите, свързани с имоти и право на собственост. Все по-често хората говорят и за проблеми с колекторски фирми и фирмите за бързи кредити. Проблемите там са от години, за всички са ясни, но не се решават.

- Някой вече сезира ли ви за домашната ракия?

- Не, не са ме сезирали. Смятам, че темата не беше добре комуникирана и стана ясно впоследствие, че никой няма намерение да посяга на бутилката ракия, подарена от съседа. Но създаде шум в системата, а че хората реагираха остро - нормално, ракията е част от националната ни битност. Финансовият министър обеща, че текстовете, свързани с домашната ракия, ще бъдат преработени, за да няма двусмислено тълкуване.

- Отдавна настоявате за реформа в детското правосъдие, тъй като законът е на над 50 г. Вие сте в работна група към правосъдното министерство, какво ще променяте?

- Темата е особено актуална след случая в Пловдив. Към момента има две работни групи - едната към МВР, в която омбудсманът не е поканен да участва, и друга към Министерството на правосъдието. Заявка за работа има, но не и конкретен резултат.

А необходимостта от промяна е отдавна назряла. Не говорим за козметични поправки в закон от 1958 г., а за нов модел на детско правосъдие. Модел, в който не чакаме едно дете да извърши престъпление, за да започнем да се занимаваме с него. Трябва да има ранна намеса, превенция и работа с детето и семейството още при първите сигнали за риск.

За мен е много важно да има и индивидуален подход. Всяко дете е различно - има различна възраст, семейна среда, проблеми, степен на зрелост. Не може да слагаме всички деца в една и съща рамка.

Искаме да видим и реално възстановително правосъдие, специализирани съдебни състави, ранна правна помощ и достатъчно социални и психологически услуги. И много важно - да се сложи край на практиката деца да бъдат затваряни в институции, които не им дават нито необходимото образование, нито реален шанс да се върнат нормално в обществото.

Но за да стане всичко това, не е достатъчно да напишем един нов закон. Трябват хора, специалисти и услуги на място. Трябва да има кой да работи с детето, със семейството и кой да поеме отговорност за конкретния случай. Защото, когато едно дете вече е стигнало до тежко противоправно поведение, въпросът не е само какво наказание да му бъде наложено. Трябва да се питаме и какво се е случило преди това и защо никой не е успял да се намеси навреме.

Това е същинската промяна, за която настоявам - от късна реакция към ранна намеса, от наказване към отговорност и възможност за поправяне, от изолиране към реална подкрепа и реинтеграция.

- Поискахте компенсации и проверки заради липсата на топла вода за хиляди домакинства в София, но този проблем е актуален всяка година - какво трябва да се направи, че да няма в 21-и век подобни ситуации в една европейска столица?

- Преди всичко е необходимо „Топлофикация София" да подобри техническото състояние на мрежата си. Абсолютно недопустимо е да се допускат аварийни течове на гореща вода с дни, седмици и месеци наред, без да се направи ремонт. По този въпрос получавам множество жалби. Течовете наводняват приземни етажи и основите на сгради, а загубите после влизат в цената на топлинната енергия.

Необходим е ефективен контрол на ремонтната и на инвестиционната програма на дружеството. Изключително важно е да се гарантира чрез изменение на Закона за енергетиката отговорността на топлофикационните дружества при аварийно спиране на топлата вода или отоплението за повече от 48 часа по тяхна вина. Поставих тези проблеми пред министъра на енергетиката - във връзка с готовността на „Топлофикация София" за предстоящия отоплителен период, и да се обсъди възможността за допълнение на чл. 73, ал. 4 от Закона за енергетиката относно отговорността при продължително прекъсване на топлоподаването.

Пред председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) - настоях за извършване на извънредна проверка за причините за възникването на многобройните аварии в топлофикационен район „София Изток", като в случай на установени нарушения да издаде задължително разпореждане дружеството да изплати неустойка за недоставената топлинна енергия за периода на закъснението над 48 часа за всеки клиент, останал без топлоподаване през м. август и м. септември 2026 г.

Сезирах и кмета на София и Столичния общински съвет, който е принципал на дружеството - относно изпълнението от „Топлофикация София" на инвестиционната и ремонтната програми към Бизнес плана на дружеството, одобрени с Решение № 446/11.06.2026 г. на СОС.

Енергийният министър ме информира, че са предприети действия за извършване на проверка на „Топлофикация София" във връзка с техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти.

КЕВР също извършват проверка на столичната топлофикация, въз основа на която ще се прецени има ли нормативни основания за компенсиране на засегнатите от авариите клиенти.

- Преди време разказахте за фрапантен случай на здравноосигурен пациент с тежка гангрена на крака, на когото е бил отказан прием от три столични болници и едва след намесата ви е постъпил в Пета градска. Какво предприехте, за да не зависи достъпът до спешна медицинска помощ от това дали лекарят в линейката ще звънне на вас, а вие на министъра?

- Този случай е много показателен за необходимостта от реформа, защото акцентира върху сериозни дългогодишни проблеми, но съгласете се, че когато човек е в спешно състояние, системата трябва да работи веднага, а не да търси кой кого да потърси по телефона. Тук е важно да уточня и нещо друго - пациентът беше и здравноосигурен.

Необходимо е да има по-ясна организация и отговорност при приема на пациенти в спешно състояние, екипите за Спешна помощ да разполагат с актуална информация в коя болница има свободни легла, за да бъде насочен пациентът към нея, както и носене на отговорност, в случай на отказ от хоспитализация. Не може един пациент да бъде разкарван от болница в болница, докато състоянието му се влошава. Недопустимо е също болниците да „избират" кои пациенти да приемат и кои да връщат - след като са транспортирани от екип за Спешна помощ, явно състоянието им е спешно и се нуждаят от болнично лечение. Трябва предварително да е ясно коя структура поема пациента и кой носи отговорност, когато е отказан прием.

ВИЗИТКА