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Как се рисува Европа върху евро?

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Европа ще промени вида на банкнотата евро.

Когато в Брюксел или във Франкфурт са решили, че ще променят дизайна на банкнотите евро, вероятно са знаели, че това е тежка задача.

Не само защото става дума за парите, които всеки ден ще са пред очите на милиони европейци (и за нас, откакто минахме на общата европейска валута, темата е по-интересна). Не само защото все повече от тези хора имат мнение за илюстрации и символи и се вълнуват за тях. Най-вече защото става дума за общност със стари, богати и разнообразни култури. Всяка нация има свои герои, творци, иконични личности, природни и архитектурни забележителности. Как да угодиш на всички, как да събереш всичко на няколко банкноти, така че да няма обидени?

Подходът, който са избрали, е добър - с конкурс и после масово гласуване.

Повече по темата четете тук.

Европа ще промени вида на банкнотата евро.

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