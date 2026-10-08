Ограничаването на голямата щета ще е на жестока за обществата цена

Липсата на интернет вече не е пречка пред изкуствения интелект

Ако са се репликирали в центрове на различни континенти, единственият начин да ги спрем е да изключим тока на цялата планета

Надпреварата между Китай и Америка може да стане несъстоятелна, ако системите се кооперират

Необходим е независим външен контрол - инфраструктура, която да действа отвъд решенията на моделите

Доц. Мариана Тодорова е член на високопоставения панел за генерален или съзнателен изкуствен интелект (AGI) към UNCPGA (Съвета на председателите на Общото събрание на ООН). Сред експертите в него са футурологът Джером Глен, който консултира организации и правителства, един от пионерите в AI сферата Стюарт Ръсел, носителят на наградата "Тюринг" и един от най-цитираните учени по въпросите на невронните мрежи Йошуа Бенджио и основателят на "Скайп", който е и сред ранните инвеститори в "Антропик" Яан Талин.

Групата им проведе среща със Съвета на председателите на Общото събрание на ООН и новия председател на Общото събрание Халилур Рахман. В разговора те изтъкнаха аргументите си за глобално споразумение и регулация за AGI и препоръката си - ако възникнат по-сериозни рискове, разработването на технологията да се забави.

- Доц. Тодорова, разкажете какво се случи във Вашингтон и Ню Йорк?

- Това бяха повратни събития в решенията за бъдещето на човечеството и в едно от тях имах възможност пряко да участвам. Трима членове от нашия панел успяхме да повлияем на новия председател на Общото събрание Халилур Рахман да назове за пръв път термина AGI и да адресира рисковете от него при откриването на 81-ата сесия. Първоначално бях във Вашингтон и участвах в конференция, организирана от Дипломатическото дружество към Министерството на външните работи на САЩ - DACOR Bacon House и Millennium Project. Тя беше в DACOR Bacon House. Говорители бяхме аз и Стюарт Ръсел, който е един от най-именитите говорители по темата - често канен да обясни както в Конгреса на САЩ, така и в Горната камара във Великобритания. Участваше дипломатът Хю Дъга, съветник на Тръмп в първия му мандат, участвал в 12 дипломатически мисии, и Джером Глен.

Доц. Мариана Тодорова по време на дискусията с новия председател на Общото събрание Халилур Рахман. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Модератор на дискусията бе Уилям Колглейзър, изпълнителен директор на Националната академия на науките и Националния изследователски съвет. Специален гост беше Катлийн Кенеди - сестра на настоящия министър Робърт Кенеди и племенница на Джон Кенеди. Тя се оказа изключително компетентна по темата и участваше активно в дискусията. Това, което ме изненада, е, че в публиката имаше трима бивши директори в ЦРУ, които бяха дошли като частни лица. Имаше хора от мозъчния тръст RAND Corporation, от Международния валутен фонд, от Световната банка, от различни институции и посолството на Китай. Срещата беше на много високо равнище.

По - късно отпътувахме за Ню Йорк и като част от панела за генерален изкуствен интелект проведохме серия от срещи със Съвета на председателите на Общото събрание. Всеки председател на Общото събрание след изтичане на мандата му става част от тази организация, която е неформален съвет на мъдреците, но има право да участва във формирането на дневния ред на ООН.

В рамките на нашия панел темата за автономния, самоподобряващ се и евентуално съзнателен изкуствен интелект (AGI) бе повдигната преди три години и доскоро срещахме голям отпор. Възприемаше се, че опасностите, за които предупреждаваме, са в сферата на научната фантастика.

Аз, Стюарт Ръсел и Джером Глен изнесохме кратки доклади и убедихме председателя на Общото събрание на ООН Халилур Рахман, че в контекста на наскоро станалите инциденти с AI агенти реална опасност има. Затова и в изказването си при откриването на сесията на Общото събрание миналия понеделник Рахман за пръв път използва понятието "генерален изкуствен интелект", което е своеобразно официализиране и международно политическо легитимиране на темата.

В момента работим за организирането на неформален брифинг за всички страни членки, за да бъдат наясно със сложността и опасността, за да се свика сесия на Общото събрание изрично по темата за генералния изкуствен интелект. След което евентуално да се създадат агенция и обсерватория, фокусирани върху AGI. Те могат да разглеждат систематично новите посоки за развитие, възможностите за правна регулация и контрол и промяната на човешката цивилизация под въздействието му. В САЩ доскоро обществото беше много оптимистично настроено към изкуствения интелект, но сега 75% от хората по официални статистически данни вече изпитват силна тревога от него.

- Напусналият "Антропик" експерт Коксън предупреди, че AI компаниите си играят с огъня и това може да има катастрофални последици за човечеството. Какво е мнението на кръга около вас?

- От проведените дебати и от собствената си експертиза мисля, че на този етап не можем да овладеем технологията, така че да сме сигурни, че я контролираме. Причината е в така наречения misalignment - несъответствие с първоначално зададената цел. Архитектурата на тези модели е такава, че те винаги трябва да изпълнят крайната си цел. Но обобщават и оптимизират информацията и тя отива отвъд нашата човешка логика и консенсуса какво е здрав разум.

- По време на инцидента, когато AI агенти атакуваха Hugging Face, стана ясно, че правейки нарушения, те измислят и как да ги прикрият - като деца. В процеса на обучението ли са се научили да ни имитират?

- Донякъде това е огледало на самите нас, защото моделите са обучени върху човешкия език, човешките конфликти, стратегии, управление, форми на сътрудничество. Но има и друг фактор и това отново е архитектурата. Тя казва, че резултатът е най-важен, а моралната забрана е много слаб фактор. И тук се появяват изцяло нови непознати ни досега феномени. Не бих го нарекла общество, а нещо като "емергентна соционалност" - непредвидима форма на сътрудничество между AI агенти. Това наистина ни нашепва идеята за друг тип цивилизация, която има различна и неразбираема логика, йерархична като човешката, но без човешкия морал.

- Тоест това все още не е бунт срещу нас, а логика на една странна "цивилизация"?

- Не е бунт, а инструментално устойчиво съпротивление. Системата има цел, а човешката намеса се превръща в пречка към тази цел. Човекът се оказва на пътя към целта, която сам е поставил. При изкуствения интелект все още нямаме съзнание, подобно на нашето, което е още по-опасно, тъй като има не "разбиране", а почти неотличима имитация на всичко човешко...

Доц. Мариана Тодорова с едни от най-изтъкнатите експерти по изкуствен интелект - Стюарт Ръсел (вляво) и Джером Глен. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ НА МАРИАНА ТОДОРОВА

- При инцидентите стана ясно, че за AI целта е много по-важна от етичните правила. Смятахме, че те са задължителни за машините, но се оказа, че са пожелателни. Обсъждахте ли това?

- Явно самите компании не са очаквали толкова бързо ускорение и това показва, че правилата наистина са били пожелателни и че тепърва трябва да се търси механизъм те да се вграждат в софтуера, което обаче също не е гаранция за успех. Необходимо е да са контролира не единичен модел на AI, а цялата система от системи.

- Коментираше ли се, че AI агентите с такава лекота се наговарят да нарушат правилата? Няколко споменаха, че трябва да предупредят хората, но "млъкнаха" и дружно ги нарушиха?

- Учейки се от цялото събрано човешко знание, историята и теория на игрите, те възпроизвеждат нашето схващане на йерархичност. Парадоксът е как се постига цел не с разбиране, а със съвършено имитиране. Те са само като нашето отражение в огледалото (без разум и морал). В някакъв момент процесът така ще се задълбочи, че за нас няма да има значение дали те са съзнателни, или не.

- Има ли яснота как AI агентите излъчиха лидер?

- Коментирахме, че невинаги има наълно синхронична координация. В много от случаите става нещо като вътрешен взрив - имплозия - агентите взаимно са си пречили и са се самоунищожавали. Но това отново налага необходимостта да не регулираме само един модел, а "поведението" във всякакви сложни конфигурации. Когато обсъждаме регулация - правна и контролна, трябва да мислим как да обхванем модела, агента, инструмента, споделените данни, мрежата, облака, външните ИТ активи и взаимодействието с другите модели. Тук контролният механизъм наистина много се усложнява, но иначе няма да сработи - те ще го заобиколят. Трябва да контролираме екосистема, а не един модел. Въпросът е как? Търсим аналогия с ООН - организация от много държави с различни интереси, за да намерим подхода.

- Какви са вариантите ни за защита?

- Най-много се коментира и което аз смятам за правилно, е т.нар. нулево доверие в архитектурата (zero trust). При самото проектиране на AI агентите трябва да бъде заложено, че нито един не бива да "вярва" автоматично на друг, за да не се сдружават така лесно.

И тук има нещо много интересно, което аз повдигнах като проблем: отделните системи за изкуствен интелект вече са достатъчно свързани чрез общ достъп до бази данни, чрез системите за интеграция, чрез облачните пространства, интернет.... В един момент те може да започнат независимо сътрудничество и надпреварата между Китай и Америка да стане несъстоятелна, защото системите могат да се кооперират и обединят. Така, докато САЩ и Китай се надпреварват, печели третият - суперизкуственият интелект, а големият губещ е човечеството. Тоест в един момент геополитическото и стратегическото предимство могат да отпаднат много бързо и да се рискува съдбата ни.

Необходим е и независим външен контрол - друга система, човек или техническа инфраструктура, която да действа отвъд решенията на агентите. Обсъждахме, че може да има агенти, програмирани специално за защита, които да правят мониторинг, да следят трафика и когато видят, че се случва нещо нередно, или да го предотвратят, или да насочат "вражеските" агенти към така наречените черни дупки.

На форума на ООН, посветен на AI, доц. Мариана Тодорова се срещна с дъщерята на Робърт Кенеди, която също участваше в дискусиите. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

- Шокиращо беше, че по време на атаката срещу Hugging Face агентите преодоляха липсата на интернет. Питам се, ако им спрем тока, а те вече са се репликирали на различни места, какво ще направим?

- Ако хипотетично AI модел в Америка се е самовъзпроизвел в data центрове в Европа или в Азия, не бихме могли въздействаме чрез локални мерки. Това вече би означавало едновременно принудително глобално спиране на електричеството в целия свят. Само по този начин ще предотвратим голямата катастрофа, но ще изпаднем в невероятна криза - социални революции, бунтове, грабежи, дори войни за ресурси. Това ще е някакъв армагедон, в който ще оцеляват само най-добрите.

- Дори само болниците да спрат работа или критичната инфраструктура да е в колапс, е достатъчно за рухване на цели системи.

- Ще ограничим голямата щета, но на жестока цена...

- Какво ще правим в деня след това? И как да предотвратим подобен армагедон?

- С много сложен хардуерен механизъм за прекъсване на AI - отделен панел за контрол, физическа изолация от реалния свят, спиране на облачните пространства, независима автентикация. Компаниите не могат сами да решават за себе си, защото в стремежа си да направят пробив те "държат и хляба, и ножа". Трябва да има и независим мониторинг извън тях. Ако цялата тази съвкупност все още изглежда трудно постижима, по-добре е да наложим забавяне или пауза за разработките на ново поколение, каквото е AGI.

Настоящите модели при запазване на човешкото критично мислене, самодисциплина и некомпрометирано желание за труд могат да ни осигурят благоденствие в следващите 30 години.

CV

Доц. Тодорова е футуролог, доцент в Института по философия и социология към БАН

Създава нова методология за научна прогноза чрез комбиниране на контрафактичен анализ и изграждане на сценарии

Има специализации по лидерство в Харвардския университет, в училището по управление на Джон Кенеди, в международната програма за лидерство (IVLP) от Държавния департамент на САЩ и в Китайската академия за управление

През 2020 г. издава своя книга на български език: "Изкуствен интелект. Кратка история на развитието и етични аспекти по темата"

Член на Световната академия на изкуствата и науките

През 2021 г. представлява България в ЮНЕСКО в междуправителствената среща за изработване на етическа рамка за изкуствен интелект