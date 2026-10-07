За мотора и неговата “лятна” застраховка

Мотоциклетистите май най-после би трябвало да са доволни - държавата разрешава на застрахователите да сключват “Гражданска отговорност” и за срокове от по един месец и вписва това в Застрахователния кодекс.

Така може да настъпи мир и спокойствие. От години каращите мотори, а и онези, които имат кемпери, каравани и други подобни, се възмущават от това, че държавата ги кара да застраховат за цяла година машини, които по принцип се използват само през лятото. Но не си задаваха въпроса, че специално мотоциклетите са сред най-беззащитните при пътни инциденти превозни средства и в същото време са и сред честите причинители на катастрофи.

Между едното и другото има пряка връзка – загубите на обществото от катастрофи у нас са гигантски, достигат до почти 2 млрд. евро на година. Плащат се от всички – чрез здравната каса, чрез разходите за пожарна, полиция и т.н. Редно е тогава всички превозни средства да се третират еднакво и по отношение на плащането на разходите.

Само тогава би имало истински мир и спокойствие.

Материала по темата четете тук.