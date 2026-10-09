Само в "24 часа" на 9 октомври: Кръвното точно само ако ръката е на масата, а маншетът до сърцето

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Само в "24 часа" на 9 октомври четете:

Българският провал: няма кой да гледа мама - анализ на Виктор Иванов

Таваните от 20, 30 и 100% при бързите кредити не са цени, а максимални граници - интервю с Николай Цветанов, шеф на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране

Учени от "Джонс Хопкинс": Кръвното точно само ако ръката е на масата, а маншетът до сърцето. Апаратите за китка са подходящи за младите, за по-възрастните - класическите

И още в специалното приложение: "Докторе, кажи!"

43 дни до смъртта: Изпуснаха ли лекарите от УМБАЛ "Св. Георги" 16-годишния Марти със 7 литра гной в корема

Естествена захар в червеното месо увеличава с 63% риска от диабет, атакува имунната ни система като микроб

Когато говорим за затлъстяване, не трябва да лекуваме кантара, а човека, казва доц. д-р Димитър Гугутков

Първо лято без разкопки на Хераклея – община Петрич пусна обществена поръчка за археология

Вижте първите страници на "24 часа" от 9 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.