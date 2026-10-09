Защо никой не вярва, че Русия ще каже истината за чумата

През 1979 г. Съветският съюз прикрива епидемия от антракс с най-малко 66 загинали

175 деца губят косата си в епидемия от алопеция, отново прикрита през 1988 г.

Традицията на прикриване отвъд общественото здраве - атентатите срещу жилищни блокове през 1999 г. и потъването на подводницата „Курск" през 2000 г. също са скрити

Докато се носят слухове за чума в далечен Сибир, си струва да си припомним, че руското замъгляване на фактите е толкова дълбоко вкоренено, че се е превърнало в мийм (б.р. - хумористична идея, снимка, видео или фраза, която се разпространява бързо от човек на човек в интернет).

В драматичния сериал на HBO от 2019 г. за ядрената катастрофа в Чернобил един руски ядрен учен се присмива на показанията на дозиметъра, които сочат, че се случва голямо бедствие.

„Не е чудесно, но не е и ужасно", казва измисленият образ на Анатолий Дятлов – истинският заместник-главен инженер в Чернобил през април 1986 г. – докато гледа дозиметъра, показващ 3,6 рентгена на час, което е малко под критичното ниво на радиация.

Само че това показание се оказва неточно. Нито дори близо до истината. Ядреният реактор вече е експлодирал и освободил катастрофални нива на радиация, които впоследствие щяха да причинят хиляди смъртни случаи, свързани с рак, в най-тежката авария в атомна електроцентрала в историята.

Макар и драматизирана, сцената е символична за дългогодишното желание на Съветския съюз и Русия да омаловажават критични инциденти, и дори да ги прикриват. Този модел се прояви отново тази седмица, когато висши световни здравни служители, Европейският съюз и президентът на САЩ Доналд Тръмп поискаха от Москва да бъде по-прозрачна относно слуховете за избухване на чума в Далечния Изток на Русия.

В един мрачен комедиен обрат на фона на потенциалната чума, пренебрежителната забележка на Дятлов вече е повсеместна. Нито чудесно, нито ужасно, пише "Политико".

Смъртта на 28-годишна лаборантка в Иркутския институт за борба с чумата в Сибир и Далечния Изток миналата седмица предизвика тревога по целия свят поради работата ѝ в лабораторията, както и поради изявлението на местен руски служител, който свърза смъртта ѝ със случай на чума.

Русия реагира бързо. „Роспотребнадзор", националната агенция за обществено здравеопазване на страната, заяви, че служителката е починала от „пневмония с неизвестна етиология" и че в пробата на пациентката не са били идентифицирани микроорганизми, свързани с нейната работа.

Въпреки това руските здравни власти поставиха близо 200 души под наблюдение, а местните медии съобщиха, че няколко болници са били поставени под карантина. „Роспотребнадзор" заяви в четвъртък, че тези мерки са били предприети поради „професионалната дейност на пациентката".

Световната здравна организация, която ръководи глобалния отговор на международните заплахи за здравето, се свърза с руските здравни власти на 3 октомври. Тя поиска допълнителна информация, като използва един от инструментите, предвидени в Международните здравни правила, към които Русия е присъединила. Съгласно Международните здравни правила страните имат 24 часа да отговорят на СЗО. Русия обаче отговаря три дни по-късно - на 6 октомври.

Руските власти заявиха, че „наскоро в Иркутск не е регистриран случай на чума" и „сред нито един от контактите не са открити патогени на опасни инфекциозни заболявания".

Към четвъртък руските здравни власти твърдят, че в региона няма „епидемичен риск". „Роспотребнадзор" съобщи, че е приключила здравните инспекции и не е установила „никакви извънредни ситуации, свързани с патогенни микроорганизми". Агенцията добави, че е завършила и проследяването на 90% от контактите, без да бъдат установени случаи на зараза. Същевременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли медийните съобщения за случая като неверни и заяви, че Русия поддържа връзка със световните здравни власти.

Въпреки това СЗО настоява, че все още има много неизвестни относно събитията в Русия.

„Не знаем точно как е починала тази жена", заяви Мария Ван Керкхове, директор по управление на епидемии и пандемии, по време на пресконференция в сряда. „Знаем, че е имала пневмония. Знаем, че това е бил смъртоносен случай. Разбираме, че са били извършени някои лабораторни изследвания. Те не са установили причинителя. Ето защо се нуждаем от повече информация."

СЗО съобщи, че е поискала допълнителни подробности за това какви лабораторни изследвания са били проведени, кои патогени са били изследвани, какви допълнителни анализи се извършват, за да се определи причината за смъртта на пациентката - ако не е чума - както и повече подробности за евентуален инцидент в лабораторията и за 200-те контакта.

Докато не се отговори на тези въпроси, за СЗО е невъзможно да проведе оценка на риска.

„Все още не разполагаме с пълна картина на това събитие и не сме в състояние да проведем цялостна оценка на риска", заяви Тедрос Адханом Гебреесус, генерален директор на организацията.

„Своевременният, изчерпателен и прозрачен обмен на информация в съответствие с международните разпоредби е от съществено значение за изясняване на противоречивите съобщения и за осигуряване на точна оценка на потенциалните рискове за общественото здраве."

Възможно е причината за смъртта на 28-годишната жена всъщност да не е чума.

Но непълната, закъснялата и неясна комуникация на Русия по случая подклажда страхове и несигурност от Женева през Брюксел до Вашингтон. Освен това това не би било първият път, в който Кремъл омаловажава или се опитва да прикрие заплахи за общественото здраве.

Това надхвърля катастрофата в атомната електроцентрала „Чернобил" от съветската епоха, в днешния север на Украйна, където Кремъл закъсня с предприемането на мерки и на практика отрече причината за инцидента.

През 1979 г., според разследване на американски учени, Съветският съюз е прикрил смъртоносна епидемия от антракс в град Свердловск, днес Екатеринбург, при която са загинали най-малко 66 души. Официалните власти заявиха, че жертвите са се разболели от консумация на заразено месо, докато в действителност те са били изложени на антракс вследствие на инцидент в тайна лаборатория за биологични оръжия.

Русия беше обвинена и в прикриване на загадъчна епидемия от алопеция през 1988 г. в Черновицката област, при която над 175 деца загубиха косата си. Съветските власти заявиха, че децата са страдали от хранително отравяне с талий, но по-късни проучвания поставиха под съмнение тази версия, като някои предполагаха, че причината е била хидразин или киселинният дъжд.

През годините Кремъл също така е отхвърлял, омаловажавал и подценявал случаите на ХИВ, дори в разгара на смъртоносна епидемия. А по-наскоро, по време на пандемията от Covid-19, Русия беше обвинена, че омаловажава смъртните случаи от коронавирус, особено в началото.

Тази традиция се простира отвъд сферата на общественото здраве. Атентатите срещу жилищни блокове през 1999 г., потъването на подводницата „Курск" през 2000 г. и свалянето на полет MH17 на „Малайзийски авиолинии" през 2014 г. от подкрепяни от Кремъл сепаратисти – всички тези събития повдигнаха въпроси относно публичните съобщения на Русия и нейния ангажимент към прозрачност.

ЕС и САЩ следят отблизо ситуацията в Иркутск, като и двете страни изглеждат все по-нетърпеливи по отношение на комуникацията на Русия.

„Целият свят очаква информация от Русия", заяви в четвъртък говорителката на Европейската комисия Ева Хрнчирова.

„Русия трябва да предостави информация за чумата възможно най-скоро", каза тя пред репортери. „Имаме нужда от информация от Русия. Това е свързано с членството на Русия в Европейския регионален офис на СЗО – споделянето на навременна, точна и конкретна информация, така че експертите да могат да оценят ситуацията, тъй като тя може да има трансгранични последици".

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните" към Европейската комисия планира да изпрати техническо писмо до Русия с искане за допълнителна информация, потвърди говорител на Комисията.

Междувременно „непълната" комуникация от страна на Русия е опасна, заяви служител на Комисията, на когото бе предоставена анонимност, за да може да говори откровено по въпроса.

„Това подхранва спекулации във всички посоки. Освен това затруднява, ако не и прави напълно безсмислени, превантивните ] предпазните мерки", каза служителят. Подобни събития се случват постоянно, но обикновено има обмен на информация със СЗО и здравните власти, добави той. „Липсата на точна и надеждна информация логично намалява възможността за адекватна и добра подготовка".

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио във вторник призова Русия да сподели повече информация, като добави, че дотогава би било „неотговорно" да се правят спекулации. „Уол Стрийт Джърнъл" съобщи в сряда, че САЩ са изпратили официално дипломатическо послание до Русия, в което изискват повече информация за смъртта на жената и напомнят на Кремъл, че съгласно международното право той има задължението да споделя своевременно информация за избухването на епидемии.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп дори заяви във вторник, че има „насрочен разговор" с руския президент Владимир Путин „много скоро", за да обсъдят ситуацията.

До четвъртък обаче двамата лидери все още не бяха разговаряли, като Тръмп отбеляза, че Русия „не казва много".

Той все пак планира да разговаря с Путин скоро.