Завещание на седмицата: Искате висока заплата? Къде да гледате

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Вижте във Франция какво става, когато се занемарят образователните тревоги на джен зи

Нещо много лошо се е объркало в страна, която преди век е имала такъв пиетет към хората, които будят знанието в околните, че е направила официален празник - 1 ноември. А сега е с най-лошите в Европа резултати на тестовете за ученици за грамотност, известни със съкращението PISA.

Странности - много. Например в училище децата учат предимно езици, а не математика. Въпреки това най-много - 29 000 души, избират да учат в университета икономика.

От друга страна, ние сме държава, която има уникална рейтингова система на университетите. Там има ценни като злато факти.

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