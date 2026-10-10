Виктор Божинов: В "Под прикритие" богатите вече плащат висока цена

Миналия август заснехме сцена, която шокиращо ще напомни за събития от началото на тази година - с хижа и с изстрели. Притеснихме се от способността на екипа така да вижда напред

100 г. след събитията в "Чамкория" приликата е, че се спори за политики вляво и вдясно, а обикновеният човек се се чуди как да си плати разходите

- Г-н Божинов, два дни подред екипът на “Под прикритие” пълни зала 1 на НДК заради новия му сезон. Очаквахте ли такъв интерес?

- Залата сама се напълни – ние не я пълнихме, просто я отворихме. Както аз, така и копродуцентите от БНТ и Falconwing Studio имахме очаквания за голям интерес, но точно това, което се случи, бе изненада и заради скоростта, с която се случи, и заради огромния ентусиазъм. Всичко това задължава и показва, че трябва да подхождаме изключително отговорно.

- На премиерата имаше много млади хора, част от които откриват сериала едва сега. Как си обяснявате техния интерес?

- Не само пред НДК, а пред всеки екран “Под прикритие” привлича аудитория, която намира вътре неща, които са ѝ близки. Хората разпознават себе си и разпознават истината за част от обществото, в което живеят. Тази истина им се струва достатъчно честна, макар и пречупена през филмовата условност. Сериалът успя да бъде платформа за достоверна истина за обществото ни.

- Журналистът Слави Ангелов определи поредицата като безпощадно огледало на действителността. Споделяте ли това виждане?

- Ние използваме художествените похвати на кинематографията и пресъздаваме нещата от живота като в огледало. Благодарение на работата на Слави Ангелов и на целия сценарен екип се стремим действителността да се отразява без изкривяване – говорим за естествено, бистро и ясно огледало, а не за криво огледало.

- Когато снимахте първия сезон преди около 15 години, действителността беше една, днес е друга. Как се промени престъпният свят и как това личи в новия сезон?

- 10-15 години са дълъг период и е нормално нещата да се развиват. Въпросът е дали промяната е в сърцевината, или във външната обвивка. Смятам, че промяната е във външната част, защото ядрото е свързано с човешката природа на българина, която не се изменя стотици години.

Ако шести сезон се беше състоял веднага след пети, щяхме да изпаднем в отегчение от повторение на едно и също. Но десет години по-късно обществото и начинът, по който работят престъпните схеми, зависимости и взаимоотношения, са се променили доста. Нормално е “Под прикритие” да отрази това. Форматът с ретроспекции ясно очертава разликите между минало и настояще. Както най-добре го дефинира главният сценарист Ваня Николова: Това е сезонът, в който ще си личи, че богатите плащат висока цена. Има много по-сериозен поглед към света и семействата на хората от престъпния свят.

Режисьорът по време на снимките на новия сезон на "Под прикритие" СНИМКА: ЕЛЕНА НЕНКОВА

- Коя реакция на публиката в залата ви изненада най-много?

- Мога да си обясня реакциите при появата на култовите герои или при емблематичните лафове. Но истинската изненада за мен беше реакцията към сцената с шамара към героинята на Радина Кърджилова и Юлиан Вергов в болницата. Не бих искал да издавам съвсем какво се случва, за да не разваля изненадата за зрителите пред телевизорите тази вечер, но само ще загатна, че на тази сцена публиката избухна в аплодисменти. Тази реакция показва, че аудиторията съпреживява случващото се съвсем чистосърдечно и емоционално.

- Има ли сюжетна линия или герой, които подозирате, че зрителите ще разтълкуват по различен начин от първоначалния замисъл?

- Наясно сме, че това, което залагаме, може да се възприеме по съвсем различен начин от публиката

Ще подам една малка въдичка: в седми епизод има сцена, заснета през август миналата година, която шокиращо ще напомни на зрителите за събития от началото на тази година – отново в хижа и отново с изстрели. Когато се случиха тези събития, се притеснихме от способността на творческия екип да вижда малко напред във времето. Едно време казваха, че престъпниците гледат сериала и след това действат. В този сезон присъства същата енергия, с която бяха създадени предишните.

- Кой е под прикритие в новия сезон и има ли справедливост? Лошите, изглежда, са на преден план, а Иво Андонов, макар и прострелян, се оказва жив и излиза от затвора?

- Ако зрителите са внимавали - той беше прострелян в корема, а е медицински доказано, че с такива рани може да се преживее и три дни. Но всъщност кои са добрите и кои са лошите?

Винаги съм смятал това деление за невярно – във всеки човек доброто и лошото са в конфликт. В този сезон тези дефиниции са много по-сложни, а героите са пълнокръвни, със свои мотиви и причинно-следствени връзки. По-важно е зрителите да видят и доброто, и лошото у всеки герой и сами да си направят изводите. И разбира се, веднага светва голямата предупредителна лампа: това, което се вижда на екрана, не трябва да се прави вкъщи. То остава художествена измислица, колкото и достоверно да изглежда.

- Как избегнахте капана шестият сезон да заприлича на носталгично повторение?

- Носталгия щеше да бъде, ако разказваме някаква история само и единствено с героите отпреди. Затова смея да твърдя, че историята, която ще показваме сега, стъпва на широка основа, включително и на много нови мощни персонажи. Те не са просто самоцелно вплетени, защото трябваше да има нещо ново, а са резултат на събития, които са се случили преди това, събития, които зрителите познават вече. Така че за историята в шести сезон мога да кажа, че “кучето е заровено” преди първи сезон.

Режисьорът с Малин Кръстев и Христо Петков по време на снимките на “Чамкория”

- В предстоящия ви филм “Чамкория” показвате България отпреди 100 години – политическо насилие, рушащи се надежди, несигурност. Какво от онази епоха звучи актуално и днес?

- За съжаление, много неща.

Както темите във “Възвишение” на Милен Русков бяха актуални, така “Чамкория” става още по-съвременна, защото описва сложни времена, в които политическото противопоставяне е прераствало във всекидневни политически убийства. Голямата разлика днес е, че хората се стрелят с постове и видеа във фейсбук и, слава богу, от това не се умира толкова често.

Но 100 години по-късно живеем в сходна ситуация: спори се за крайни политики в ляво и дясно, докато обикновеният човек се чуди как да си плати всекидневните разходи и лизинга. Бае Славе е точното олицетворение на съвременния обикновен българин сред политически бури – като атентата срещу цар Борис в Арабаконак и атентата в “Света Неделя” от 16 април 1925 г.

Твърде много невинни жертви имат тези времена, за да ги пропуснат книгите или киното след това. Така че този филм е за тези хора от миналото, защото ние сме тук благодарение на тях.

- Как се пресъздава на екран трагедия като атентата в “Света Неделя”?

- Сцената за атентата е заснета на четири различни места. Интериорът на църквата преди взрива е в реална църква. Екстериорът е заснет пред самата катедрала “Света Неделя”. Кадрите след взрива са на специално изграден декор с разрушена катедрала. Най-любопитното беше заснемането на хиперреалистичен макет на взривената “Света Неделя”, изграден от Съни Сънински и неговия екип.

Снима се трудно с ограничени ресурси, но когато зад проекта стои голяма идея, упорството идва естествено.

- Кога филмът ще стигне до зрителите?

- Филмът е в активна постпродукция. Първата версия ще е готова около Нова година, но предстои сериозна работа по визуалните ефекти. Тъй като филмът не е лек, най-много му подхожда есенно разпространение. Премиерата по кината се очаква през есента на следващата година.

- Защо избрахте Малин Кръстев за ролята на бае Славе, а не Захари Бахаров, който играе в моноспектакъла “Чамкория”?

- Безкрайно харесвам работата на Захари Бахаров и Явор Гърдев в театъра, но това е друга условност – там виждаш един човек на сцената и нямаш нищо с какво да го сравниш. Моята визуална представа за бае Славе не е за човек, който е с две глави по-висок от всички останали в Стара София. В този герой и в историята виждам доста повече трагизъм. Малин Кръстев олицетворява 100% моята представа за бае Славе.

Разбира се, когато имаш толкова мощен литературен герой, интерпретацията на всеки един от читателите може да бъде всякаква. Смятам, че в “Чамкория” Малин Кръстев прави най-добрата си роля.

- Казвате, че “Чамкория” е проект мечта. Кога мечтата започва да тежи?

- Тази мечта продължава вече девет години. Поради забавяния с финансирането се притеснявах да не се уморя и да не загубя чисто емоционалната мотивация. Но по време на снимките се оказах още по-ентусиазиран, и то до голяма степен благодарение на партньорите ми. “Чамкория” e продукция на “Талънт партнърс”, която се реализира в копродукция с Българската национална телевизия и Falconwing Studio. Когато зад един труден проект стоят продуценти, които вярват в него, енергията се поддържа много по-лесно. Сам се учудвам как успях девет години да съхраня тези емоции активни, защото в киното е изключително трудно да поддържаш енергията за дадена история толкова дълго време.

- Ако след 20 години някой гледа “Възвишение”, “Чамкория” и “Под прикритие”, какво ще научи за България?

- Догодина се навършват 10 години от премиерата на “Възвишение”. Връзката между “Възвишение” и “Чамкория” е много пряка – става въпрос за надграждане на едни и същи процеси. Гичо и Асенчо са част от чета и реално са бандитствали. В “Чамкория” има и втори герой – Джинето, който е анархист, тоест също бандит по свой начин. “Под прикритие” се занимава с днешния ден. Така че погледнато исторически - как “Възвишение” разглежда проблемите на хората от 1871-1872 г., “Чамкория” показва събитията от 1925–1928 г., има непрекъсната нишка в темите, сюжетите и типа герои през вековете.

Забавният плакат, който Божинов показа във фейсбук.

- А каква е връзката между тези проекти и пародийния плакат, който публикувахте като кандидат-президент със слогана “Силна България с нормална нелепост”?

- Живеем в абсурдна ситуация, към която трябва да подхождаме често с ирония. В този смисъл беше рано сутринта, пътувах към летището и реших да се пошегувам. Попитах ChatGPT как би оформил подобна визия на кандидат-президент. И ми извади този забавен плакат. Най-интересното беше, че отзад на паметника, който беше изобразил, изкуственият интелект беше поставил девиз, който страшно много ми хареса: “Народът винаги има право да се надява”.

- На какво се надяваме всъщност?

- Надяваме се нелепостта да бъде заменена с усещане за нормалност, давайки си сметка, че това е малко идеалистично. От друга страна, ние живеем в едно парадоксално общество, а парадоксите са истинската стойност на живота. Не ми се иска парадоксите да изчезнат, а да се махне това усещане, че друг решава вместо нас, че не можем сами да се справим, че вечно се опитваме да се прецакаме, както и максимата: “Не е важно на мен да ми е добре, важно е на Вуте да му е зле”. Ненормално е това вечно обезценяване на чуждите усилия. Целта към съвършенството е един безкраен път, но ние някак си искаме усилията на хората да бъдат обезценени и да им кажем, че те за нищо не стават, нищо не струват. Ей това ми се струва ненормално. Вярвам, че нормалното е точно обратното.

- Български комплекс ли е все другият да е по-зле от нас?

- Вижте политическите кампании – никой не признава доброто у другия, винаги търсим начин да го омаловажим.

Когато проучвахме винарския свят за сериала “Вина”, един технолог в изба ни каза: “Добрият винопроизводител никога не хвали сам виното си. Дори да е убеден, че е най-доброто, винаги оставя 20%, за да оцени виното на другия, защото от него може да се научи”.

Има огромен смисъл в това – вместо веднага да плюеш, да оцениш постигнатото и да се поучиш как да направиш нещо по-добро.

При нас властва психологията, че разбираме от всичко, най-добри сме и “всеки сам си преценя”. Социалните мрежи дават трибуна на всеки публично да си изсипе глупостта. Но ако започнем да оценяваме и малките постижения, ще си отворим път към много по-големи.

CV

Появи ли се някой качествен български филм или сериал, то е много вероятно да е именно негов труд. Режисьорът Виктор Божинов е сред най-успешните и талантливите в гилдията.

Той е роден на 23 януари 1972 г. Завършва филмова и тв режисура в НАТФИЗ, а още като студент негови ленти участват в селекциите на някои от най-престижните международни фестивали за късометражни филми. Работил е като асистент-режисьор в редица международни продукции. След 2009 г. режисира почти всички от новата вълна успешни български сериали като “Стъклен дом”, “Столичани в повече”, “Връзки”. Режисира и участва в създаването на сценариите на 3/4 от всички епизоди на “Под прикритие”. Най-успешният български сериал се завръща с така чакания шести сезон, а Божинов режисира всичките му 12 епизода.