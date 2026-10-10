В дипломацията тоалетът не е личен избор, а политически инструмент

Не е нужно да си специалист по етикет и протокол, за да си наясно, че първото впечатление, което създава човек, е изключително важно. Не само защото може и да няма второ, но и защото то остава трайно в представите на околните за нас и за да бъде приемано в една или друга посока, са необходими дълги месеци на чести срещи и активна комуникация. Когато етикетът като културно и исторически оформена норма за ситуации на особено кратка или пък стриктно представителна комуникация трябва да регулира политически представяния, вниманието трябва да е безкомпромисно. В този смисъл напълно обяснимо е масовото възмущение от непредставителната визия на г-жа Велислава Петрова-Чамова, настоящ министър на външните работи на България. То е предизвикано не от претенции на някаква социална прослойка, а от искрено неудобство при разминаването между тежестта на изпълняваната обществена функция (която е в услуга на обществото ни) и начина, по който изглежда професионалистът, който я изпълнява.

За "роклята с голото рамо"

Основният повод за дискусии и остри стрели по социалните медии стана официалната среща на министър Петрова-Чамова с външния министър на Турция Хакан Фидан в София. На кадрите, разпространени първоначално от пресцентровете, българската министърка се появи с асиметрична рокля (на марката Karen Millen), която оставя едното ѝ рамо изцяло открито и включва висока цепка. Висотата на поста министър на външните работи (както и всяка политическа функция в съвременна светска държава) предполага извеждане на заден план на характеристиките, свързани с пола (женственост или мъжественост, демонстрирана слабост или пък сила и т.н.) за сметка на компетентността и отговорността на позицията. Затова и хора, изпълняващи подобни обществени функции следва да се представят по строг дипломатически етикет и да следват правилата за професионално, но не стилово изведено или пък многозначно облекло. В този смисъл голото рамо на роклята не е неподходящо само за представител на държавата Турция, известна с по-консервативни дипломатически традиции - то е проблем изобщо в облеклото на един външен министър от женски пол.

Да изразиш себе си

В поведението на публичните фигури, особено на тези, които управляват обществено доверие и финанси, е важно когато си направил грешка, да умееш да замълчиш. Г-жа Петрова-Чамова не го направила и в своя защита заяви пред медиите, че възприема критиките като забележка, но твърдо вярва, че жените политици имат право свободно да изразяват себе си чрез облеклото. Тя подчерта, че проблемът е бил по-скоро в неуместния ъгъл на заснемане на конкретния кадър от пресцентъра, отколкото в самия тоалет. Държа да отбележа, че няма неудобен ъгъл, когато има правилно облекло. Не можеш да заложиш на толкова разгърдена рокля и да се надяваш, че никой няма да заснеме момент, в който се е оголило рамото - правилно е просто да не даваш никаква възможност това да се случи. Именно затова грешката в избора на този тоалет е очевидна и обясненията за личния стил издишат дълбоко. Външният министър жена не е там, за да изразява себе си, а националната политика и представителство. Тя не е там, защото е красива, секси, млада или й стоят добре рокли, а защото се вярва, че има достатъчно добра експертиза, за да представя страната ни на световни политически форуми. Ние разчитаме на нейния опит и дипломация, не на нейното деколте, токче или буфан ръкав.

Задълбаване в грешката

След случая с оголеното рамо на външната ни министърка, което естествено веднага роди метафората за разгърдена и лековата външна политика, в публичните появи на Петрова-Чамова се забеляза промяна към по-класически и умерени визии. За съжаление обаче и те излизаха от класическата семпла и стилна кройка и скоро започнаха да се превръщат в нов повод за логични подигравки в социалните медии. Пола с множество плохи, широки раирани буфан ръкави, старомодни елечета, костюми с обемни поли и къси сака, златни копчета в редици като за параден военен мундир... Всичко това в пастелни тонове или в силни монохромни решения, които още повече заковаха публичното око върху аутфитите на г-жа министърката. Не закъсня и обществената ирония - интернет се напълни с изкуствено "подобрени" визии, в които Петрова-Чамова е ту сервитьорка в бирария на Октоберфест, ту католическа монахиня, ту телетъбис. Последното пък се роди заради странния и напълно неподходящ за нивото на обществените задължения на един министър гащеризон, с който дамата се появи наскоро. Към това стилистично решение не може да не се добави и още една снимка от времето, в което тя е заместник-министър и се снима с официални гости пред националния флаг, облечена в бяла блуза с кокетни коланчета и възкъса черна пола като за асистентка на знаменосец от социалистическото време.

Дипломацията е изкуство не само на думите, но най-вече на неизказаните неща, на сигналите, които искаме да изпратим още преди да сме проговорили. В света на международните отношения облеклото не е личен избор или мода, а политически инструмент. То е част от държавния протокол, символ на сериозността и професионализма в работните отношения и е израз на уважение към ответната страна. Там личният стил е сведен до малки и строго преценени аксесоари, едва забележими елементи в стилната и много обрана кройка, в добре подбраните бижута и професионален грим. Когато един политик представлява родината си на най-високо ниво, визуалният език може да подсили или, напротив, да подкопае посланието на срещата.

Правила на дипломатическия дрескод

За дамите, изпълняващи високи държавни функции, правилата на официалния бизнес етикет (Business Formal) са категорични и не търпят интерпретации в стил "ама аз така се изразявам". Те целят да се вдъхне стабилност, авторитет и професионализъм и срещата да се концентрира върху конкретната политическа работа, а не върху визията.

1. Костюмът с панталон, пола или права рокля около и малко под коляното са абсолютна класика: сакото е задължително и стои облечено винаги когато роклята или блузата отдолу са без ръкави. Голото рамо не влиза в професионалната визия на една жена политик по време на нейната представителна работа. Добре ушитият костюм в тъмносиньо, черно, графитеносиво или бордо е гръбнакът на дипломатическия гардероб. Ако стои добре, панталонът е прав, класически, силно наподобяващ мъжкия силует.

2. Сдържаност в кройките и елементите: дълбоките деколтета, дрехите с паднали рамене, буфан ръкавите или тези с отворени маншети, високите цепки или твърде прилепналите силуети, златни елементи, блестящи акценти, надписи, лога на марки, сложни закопчавания или много ципове са изключени за официални двустранни срещи. Всяка кройка, която премества фокуса от интелектуалния капацитет и темите на разговора към физическите дадености, се счита за груба грешка на протокола и говори за недобре свършена дипломатическа работа. Същото се отнася и за избора на обувки и чанти. Обувките са затворени, с малък ток, без елементи и странни дизайнерски решения. Чантите са професионални - нито много големи, нито много малки, в тон с обувките и също без прекалена модна "бъбривост". Чорапогащникът - бежов и без никакви шарки, е задължителен, парфюмът е дискретен, гримът е почти невидим, а косата е или прибрана, или добре и елегантно стилизирана без букли, високи обеми, плетки и аксесоари. В никакъв случай не се демонстрират марки, като всеки политик е съветван да носи само и единствено облекла и аксесоари, произведени в собствената му родина от местни производители.

3. Дискретни цветове и десени: ярките, неонови цветове и крещящите принтове изглеждат несериозно и дори евтино и естествено отвличат вниманието, като дават конкретни и неположителни послания на отсрещната страна. Допускат се пастелни тонове или класическо бяло, но водещото правило трябва да бъде умереност, достойнство и професионализъм. Високото ниво на компетентност и отговорност предполага изключително нищожна възможност за изява на личен стил. Това може да стане така, както го правеха големи жени политици като Маргарет Тачър с нейните цветови избори, Мадлин Олбрайт с прочутите й дипломатически брошки или пък Ангела Меркел с нейната една и съща позната кройка на сако, интерпретирана в най-различни цветове.

Министърът на външните работи е държавникът, който трябва да защитава националната сигурност, да балансира в интересите, които трябва да защитава, и да стои достойно на позицията, която му е предоставена. Това предполага спазване на строгия етикет, за който у нас има достатъчно добре подготвени специалисти, които да консултират. Важното е обаче и г-жа Петрова да им се довери...