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Само в "24 часа" на 10 октомври:

Нелегалните залози са третата икономика в света след тези на САЩ и Китай

ДАНС залови активисти на неонацистките терористи от The Base

В дипломацията тоалетът не е личен избор, а политически инструмент

Арестуваната проф. Мариела Генева-Попова давана за пример пред шефове на клиники в Пловдив как се правят пари

Илияна Алипиева към външния министър и жените в политиката: Сдържано облекло в неутрални гами, без бижута, а най-важна е обувката

Държавата губи 100 млн. евро от нелегални производители на "домашен" алкохол

Козарчето Волен победи световния шампион по шах без нито ден в училище, днес не приема тази заповед на баща си

Мръсните тайни на БГ историята: Защо още спорим истински ли са костите на Цар Самуил

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.