Георги Стойчев: Пазарът на труда е в затишие пред буря - и за доходите, и за работните места

В българските университети търсенето на магистърски програми след висше ще расте

С фактите за реализация у нас от рейтинговата система вузовете ни могат да се преборят за студентите, които обмислят чужбина

Една пета от учениците в 12-и клас не вземат матурата, студенти стават едва половината от успелите да го стигнат

Едва 6% от чуждестранните студенти у нас се записват в магистърски програми след висше, а потенциалът е много по-голям

Във висшите ни учебни заведения днес се създават 2-3 пъти повече научни публикации с 2-3 пъти повече влияние, отколкото преди 10 г.

- Новото издание на рейтинговата система на висшите училища у нас показва, че най-бързо растат заплатите на военните и на полицаите, а има застой при IT специалистите. Геополитическите развития ли водят до първото, а възходът на изкуствения интелект - до второто?

- Това са само елементи от една по-голяма картина на пазара на труда, който, изглежда, се намира в състояние на затишие пред буря.

От една страна, заетите в публичния сектор все още ползват благата от разхлабването на бюджетните ограничения в отговор на външни сътресения като ковид пандемията и агресивната война на Русия срещу Украйна, а от друга страна – очакваната загуба на работни места в резултат от развитието на изкуствения интелект и роботиката все още не е настъпила. Така едновременно наблюдаваме увеличаване на доходите в публичния сектор, без да има загуба на работни места в частния.

Регистрираното увеличение на доходите в секторите отбрана и сигурност през последните години не е изолирано явление. То беше предшествано от увеличения в образованието и здравеопазването и е съпътствано с увеличение в други зависещи от бюджета сектори, включително администрацията и правораздаването. В някои случаи става дума за политическо приоритизиране на определени групи на бюджетна издръжка, а в други - за компенсиране на доходи, които чувствително изостават, като например тези на социалните работници, които тръгват от много ниска база. Тези процеси са резултат както от външни въздействия, така и от чисто вътрешни процеси, свързани с честите парламентарни избори през последните пет години.

В същото време ефектите от изкуствения интелект върху пазара на труда засега остават по-скоро ограничени. През последните години наистина наблюдаваме забавяне в темпа на нарастване на доходите в IT сектора, но заетите в този сектор остават сред най-добре платените на пазара на труда, без да се регистрира видима загуба на работни места.

На този фон като цяло сред младите специалисти с висше образование безработицата се задържа на рекордно ниски нива, а заетостта и доходите продължават да растат, което позволява на новозавършилите бързо да се интегрират на пазара на труда, и то на относително качествени работни места.

Рискът обаче е, че в близко бъдеще пазарът на труда може да се окаже в ситуация на двоен шок. От една страна, да се наложи затягане на коланите в секторите на бюджетна издръжка заради нуждата от ограничаване на дефицитите и посрещане на плащанията по нарастващите дългове на страната. Докато в същото време да се стигне до потенциална загуба на работни места както в частния, така и в публичния сектор заради очакваните ефекти от технологичните промени. Подобно развитие би имало негативен ефект по-силно върху младите специалисти, които тепърва влизат на трудовия пазар, отколкото на тези, които вече работят и се ползват с определена защита.

- Как във време, в което професии се създават и изчезват бързо, да реагира висшето образование? Какви са конкретните предизвикателства пред българското висше образование?

- Професии може да изчезват, но уменията остават. Светът винаги ще има нужда от хора с критично мислене и умения да разбират и да се адаптират към промените в средата и ролята не само на висшето образование, а на образованието като цяло е да подготвя такива хора.

Университетите не са просто ковачници на кадри за определени професии, те са място за придобиване на трайни умения и за създаване на ново знание. В новата среда те ще имат нарастваща роля като пазители на истината и като място за преквалификация. Това означава засилена изследователска роля и по-гъвкави форми за обучение на студенти на всякаква възраст и на всякакви етапи от професионалното си развитие.

Специално българските университети през следващото десетилетие ще бъдат изправени пред ситуация, при която броят на хората, които ще влизат във висшето образование директно от гимназиите, ще намалява по чисто демографски причини, докато заради динамиката на пазара на труда броят на хората, които ще търсят преквалификация, за да започнат нова кариера в по-напреднала фаза от своето професионално развитие, ще се увеличава. Това на практика означава, че търсенето на бакалавърски програми ще намалява, а търсенето на магистърски програми след вече придобита степен на висше образование ще нараства.

Динамиката на пазара на труда освен това вероятно ще засили интереса към по-кратки форми на обучение, което вероятно ще доведе до нужда да се обмисли възможността за придобиване на бакалавърска степен за 3 години, както е в повечето европейски държави, а не за 4, както е в България в момента. Подобно синхронизиране на продължителността на обучението с повечето европейски държави би засилило атрактивността на българските висши училища както за студенти от България, така и за такива от чужбина.

Разбира се, за да не подкопае финансовата устойчивост на висшите училища, ако се стигне до подобна промяна, би било разумно тя да се осъществи по начин, който да е бюджетно неутрален. Т.е. евентуалното намаляване на срока на обучение за бакалавърска степен да е компенсирано с увеличаването на средствата за финансиране на студент, както и с увеличаване на средствата за потенциално по-дългите магистърски програми.

- Подготвено ли е българското висше образование да посрещне този тип предизвикателства, свързани с очакваните дълбоки промени на пазара на труда?

- През последното десетилетие българското висше образование премина през период на съществени реформи. Благодарение на инструменти за прозрачност като рейтинговата система и националната карта в момента висшето образование е един от малкото публични сектори, при които държавното финансиране зависи от резултатите, включително по отношение на реализацията на завършилите и научните постижения, а развитието на неговата профилна структура е обвързано с нуждите на пазара на труда и търсенето от кандидат-студентите. Това, наред с високата конкуренция в сектора, поставя висшите училища в състояние на непрекъсната и често автоматична адаптация към промените в средата и ограничава риска от натрупване на дисбаланси.

- Доколко българското висше образование е конкурентно в международен план? За десетина години чуждестранните студенти са се увеличили двойно, но все още повече са българите, които заминават в чужбина, какви трябва да са политиките, за да се обърне трендът?

- Аз виждам потенциал в няколко посоки.

Първо, българските висши училища по-добре да комуникират силните си страни пред потенциалните кандидат-студенти в страната, за да се “преборят” за част от студентите, които избират до отидат в чужбина. Рейтинговата система съдържа огромно количество данни, които висшите училища могат да използват, за да демонстрират ползите от придобиването на висше образование в България, включително данни за реализацията на пазара на труда, с каквито голяма част от университетите в чужбина не разполагат.

Второ, да се обмисли възможността за подобряване на достъпа до българските висши училища на български граждани, завършили средно образование в чужбина, както и за български граждани, придобили бакалавърска степен в чужбина. Това са две групи, които би трябвало да представляват особен интерес за българските висши училища, но които срещат различни по характер трудности да се включат в българското висше образование. Например към момента заради разликата в продължителността на бакалавърските програми достъпът до част от магистърските програми в България на кандидати, включително български граждани, придобили бакалавърска степен в чужбина, е затруднен. Едва 6% от чуждестранните студенти в България се записват в магистърски програми след придобита степен на висше образование, докато потенциалът е много по-голям.

Трето, да се положат усилия за разнообразяване на професионалните направления, в които България привлича чуждестранни студенти, както и дестинациите, от които привлича студенти. Средно в ЕС най-много чуждестранни студенти се обучават в “Бизнес администрация и право” и “Инженерни науки”, докато в България делът на чуждестранните студенти в тези области е скромен и страната продължава да разчита основно на привличането на чуждестранни студенти по “Медицина”. Също така, докато средно в ЕС над половината от чуждестранните студенти идват от други континенти, то в България делът на тези студенти е едва около 10%.

- Какво е нивото на първокурсниците? Лошите резултати на учениците според PISA означават ли, че към университетите тръгват все по-малко функционално грамотни младежи?

- Основният проблем с функционално неграмотните младежи не е, че тръгват към университетите, а че изобщо не успяват да се дипломират и че остават такива, въпреки че са прекарали 12 години в училище. Вместо да преодолява образователните неравенства, нашето училищно образование ги възпроизвежда и с това всяка година лишава хиляди млади хора от шансове за бъдеща успешна реализация.

На практика всеки пети ученик, достигнал до 12-и клас, не се дипломира с взети матури, т.е. няма формално право да продължи в българско висше училище. В същото време около една трета от дипломиралите се зрелостници също не продължават в българско висше училище. Така че в крайна сметка студенти стават едва около половината от тези, които са успели да достигнат до 12-и клас.

Според данните от новото издание на рейтинговата система средният успех от дипломата за средно образование на приетите в първи курс студенти е 5,16, което е рекордно високо ниво за последните 15 години, т.е. откакто този показател се следи в рамките на рейтинговата система, като в нито един университет и нито едно професионално направление този успех не е под 4. Две от направленията, които попадат сред петте с най-нисък среден успех от дипломата за средно образование на приетите първокурсници, са в топ 10 на тези с най-високи доходи и най-висок принос към осигурителната система. Това са направленията “Металургия” и “Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”. Подобни направления са пример за това, че дори хора с относително ниски академични постижения от средното училище могат да намерят успешна професионална реализация след преминаване през висшето образование.

Като цяло мнозинството от студентите в българските висши училища идват от семейства на висшисти. Едва една трета от студентите в България са първо поколение, т.е. идват от семейства, в които нито един от родителите няма висше образование, а под 2% са такива, чиито родители имат само основно или по-ниско образование.

- За кои професионални направления е важно не просто какво учиш, а в кой университет?

- За всички с изключение на тези, които подготвят специалисти за сектори, които основно се финансират с публични средства – такива като образованието, здравеопазването и отбраната. Ако искате да учите медицина, педагогика или военно дело, изборът на специалност на практика предопределя траекторията на професионалната реализация, не толкова изборът на училище. При всички останали обаче е важно не само какво ще учите, но и къде. Рейтинговата система регистрира съществени различия в степента на реализация в зависимост от завършеното висше училище дори и в рамките на едно и също професионално направление. Това е особено видимо при инженерните направления, тези, свързани с информационните технологии, както и при масовите направления като “Икономика” и “Администрация и управление”.

- Има ли нещо друго, което си заслужава да се отбележи във връзка с данните в новото издание на Рейтинговата система?

- Струва си да се отбележи непрекъснатото повишаване на обема и качеството на научните публикации, които се създават в българските висши училища. На практика към момента за единица време в българските университети се създават между два и три пъти повече научни публикации, които имат между два и три пъти по-голямо влияние в сравнение със ситуацията отпреди едно десетилетие. При някои висши училища увеличението е близо 10 пъти. Това подобрява тяхната международна разпознаваемост и репутация.

- Какво амбицира висшите училища да увеличат научната си работа?

- Обвързването на оценката и финансирането на висшите училища с научните резултати, които те постигат, безспорно създава стимули за повишаване на изследователската дейност. Допреди 15 години темата за научните постижения на висшите училища почти отсъстваше от дебата за състоянието на висшето образование, в момента тя е една от централните теми. Това е един от ефектите от съществуването на Рейтинговата система.

CV

Завършил е философия в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Професионалната му кариера на журналист започва през 1992 г. в БНТ като редактор и водещ на новините.

Работил е като редактор и директор на радио “Свободна Европа” в Прага.

От 2005 г. е изпълнителен директор на Институт “Отворено общество” - София.

Женен, с 4 деца

Ръководител на екипа, който обновява Рейтинговата система на университетите в България