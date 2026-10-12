За какво са ни референдумите? У нас те са забранени

Много по-честно е нищо да не обещаваш и да говориш с общи приказки за благото на човечеството, отколкото да излъжеш избирателя за нещо истинско и после да направиш точно обратното

Костадин Костадинов и Петър Волгин парадират със своя непукизъм към евроатлантическите ценности – обещават, че като станат президент и вице, ще питат народа за всичко!

Зрели хора са, не знаят ли, че Брюксел по принцип не одобрява никакви допитвания до гражданите? Камо ли да се пита народът в държава, която никой не я пита и е винаги съгласна. Тя, Германия, за нищо не пита германците, та баш българите ли ще развържат кучетата на пряката демокрация?

Освен че е антиевропейски, този популизъм е и банален. Едно време една партийна лидерка в Белгия бе обещала да направи свирка на всеки, който гласува за нея – ето, това вече е креативна евродемокрация. Целият свят я забеляза.

За щастие, българският законодател е взел достатъчно предпазни мерки срещу появата на питащ народа президент. Както знаем, по закон той не може да прави референдуми. Може само да предложи, но парламентът е длъжен да му откаже, както и прави.

По закон не президентът, а обикновеният човек има правото да предизвика референдум, събирайки подписите на 600 хиляди граждани. После ЦИК отхвърля 200 хиляди и остават 400 000, колкото е по закон.

За съжаление, това не е по силите на обикновен гражданин, но виж, една сериозна партия може – като например “Възраждане” преди 2 години. Тогава тя събра подписите, но сбърка въпроса - вместо за еврото, трябваше да пита я за цвета на трамваите, я за дължината на мъжките мустаци. Да оставиш народът да реши за народната валута, е все едно да дадеш на петгодишния си син да ти кара мерцедеса.

Ако онзи референдум беше се състоял, днес инфлацията щеше да е два пъти по-ниска - а всеки икономист ще ви каже, че инфлацията поощрява бизнеса, пълни бюджета и насърчава гражданите да бъдат по-елегантни. Както казват китайците – вечерята дай на врага си.

Вероятно г-н Костадинов смята, че като стане президент, ще накаже и превъзпита Конституционния съд, който отхвърли жалбата му срещу парламента, който от своя страна му отхвърли референдума? Но двама съдии от президентската квота са в началото на мандатите си и той ще може да ги смени чак през 2033 г., стига да спечели втори мандат. Дотогава хартиените пари ще бъдат заменени с дигитални и всеки ще може да си ги кръщава върху екрана на смартфона както си ще – я евро, я лев, я долар или рубла, но най-много ще избират юана.

Впрочем дотогава я камилата, я еврозоната. Например партията “Алтернатива за Германия”, която е на път да спечели властта в едноименната държава, обещава да върне германската марка. Тогава левът ще трябва пак да се върже към някоя голяма валута, но благодарение на изкуствения интелект всеки българин поотделно ще може да избира към коя по-точно. Дали този път да не опитаме с украинската гривна?

Но да се върнем към питането на народа. Би трябвало да е ясно, че у нас нямаме закон за референдумите, а закон против референдумите. Никой нормален човек не може да събере 600 хиляди подписа за един месец. Никога активността на един референдум няма да е по-висока от активността на последните парламентарни избори преди това. И още – никой парламент няма да приеме по-добър закон за референдумите, докато ги избираме с партийни листи.

Факт.

37 години ги гледаме как ни гледат и отдавна е ясно, че няма да мръднат от евро-атлантическите ценности, няма да се поддадат на сирените на демокрацията. Те единствени удържаха да влязат и в НАТО, и в ЕС, и в еврозоната без референдум, та тепърва ли ще изтърват веригата? Отворен към народа парламент може да възникне само ако го избираме с мажоритарен вот, а точно това кандидатите на “Възраждане” пропускат да споменават.

Не че имам нещо против кандидатурата на Костадинов и Волгин, но за 37 години преход съм се научил да не вярвам на политиците до доказване на противното. Обещават ли му истинска демокрация, човек трябва да се поинтересува и за детайлите. Много по-честно е нищо да не обещаваш и да говориш с общи приказки за благото на човечеството, отколкото да излъжеш избирателя за нещо истинско и после да направиш точно обратното - както се случи с ИТН и Слави Трифонов.

Искате да питате народа за най-важните неща? Ами през 2016 г. той бе попитан и отговори доста ясно. Това бе най-легитимният референдум в българската история. 2,5 милиона поискаха мажоритарен вот в 2 тура. Не започнеш ли от това, значи нямаш намерение да стигнеш доникъде.

Що се отнася до онази белгийка – народът не ѝ повярва, партията ѝ не успя да влезе в парламента и съвсем естествено тя не си изпълни обещаното. Жалко. Ако беше го изпълнила, следващия път щеше да има повече шансове.