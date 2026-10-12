Скъпо е да го купиш, все по-скъпо става и да го имаш

Да притежаваш собствен дом в България, става все по-голямо финансово изпитание. Не стига, че цените на жилищата летят нагоре, но и разходите, свързани с придобиването и притежаването, растат с едни от най-бързите темпове в Европа.



Последните данни на Евростат са достатъчно красноречиви. За година жилищата у нас са поскъпнали с 15,5%, а индексът на разходите за придобиване и притежаване се е увеличил с 11,7%. И по двата показателя сме втори в Европейския съюз.

За собствениците поскъпването на имотите може да изглежда добра новина. Богатството им на хартия расте. Само че за младо семейство, което тепърва търси дом, картината е съвсем различна. Необходимите спестявания стават все по-големи, кредитът - все по-сериозен ангажимент, а към покупката се добавят и разходите за ремонти, поддръжка и застраховки.

Разбира се, никой не очаква жилищата да поевтиняват непрекъснато. Но истинската мярка за успеха на пазара не е колко струва квадратният метър, а колко хора могат да си го позволят, без да заложат финансовото си спокойствие за десетилетия напред.

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