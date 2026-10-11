Фаворитът на Тръмп да управлява Украйна ли посети Румен Радев в София?

Три разузнавателни служби са договорили дискретната визита у нас на 40-годишния Кирило Буданов, който трябва да постигне мира с Русия

Снимка на Цветан Цветанов с шефа на кабинета на Зеленски "освети" срещата му на път към САЩ с премиера Радев в резиденция "Бояна"

Украйна има нужда от нов президент, който умее да преговаря, за да завърши войната с Русия.

Така в събота Доналд Тръмп даде знак, че САЩ очакват наследник на Зеленски. Оказа се, че едно от най-често споменаваните имена, е Кирило Буданов. По-малко от 24 часа преди американският президент да заговори за смяна на президентския караул в Киев в София бе самият Буданов. Присъствието на 40-годишния началник на кабинета на Володимир Зеленски бе “разконспирирано” от бившия втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов.

Три разузнавателни служби са участвали в подготовката на срещата между българския премиер Румен Радев и Кирило Буданов.

Според информация на “24 часа” разговорът е уговарян през каналите на българското военно разузнаване с главното разузнавателно управление на Украйна и ЦРУ. Буданов има добри връзки както с американската разузнавателна служба, така и лично с шефа на нашите военни разузнавачи ген. Венелин Венев. Преди да стане шеф на кабинета на Зеленски, Буданов бе начело на украинското разузнаване. Той е обучаван в САЩ, а след като оглави службата, се прочу с дръзки разузнавателни акции и саботажи. И сега Буданов има изключително добри връзки със САЩ и те бяха причина Зеленски да го привлече като шеф на кабинета си. На него украинската страна разчита да убеди американците, че трябва да бъде договорен справедлив мир, а не да изпълняват исканията на Русия.

Близките отношения на Буданов и ген. Венев пък станаха ясни през 2023 г., когато украинецът, тогава още шеф на ГУР, посети България по покана на шефа на българското Военно разузнаване. А именно българската служба е един от основните канали за обмен на информация с Украйна още от началото на руската война срещу страната през 2022 г.

От София, където според официалното съобщение на МС разговорът с премиера Румен Радев е бил именно за постигането на мирно споразумение, Буданов замина за САЩ.

Разговорът се е състоял веднага след като в четвъртък приключи заседанието на КСНС. Украинецът вече е чакал в резиденция “Бояна”. Вероятно там е бил и бившият зам.-председател на ГЕРБ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов, за когото се знае, че поддържа добри връзки със САЩ.

Цветанов очевидно е имал предварителна информация за визитата на Буданов. Два дни преди нея пред сайта “Медиапул” обяви, че премиерът Радев скоро ще има среща с високопоставен служител от украинското управление. Като дори използва думите “вероятно бъдещият президент на Украйна”.

В петък рано сутринта Цветанов качи своя снимка с украинеца във фейсбук и разпрати прессъобщение до медиите. Така дискретността на срещата между Румен Радев и Кирило Буданов стана вече публична.

Според бившия шеф на ДАНС Цветлин Йовчев с подобна публичност

Цветанов е застрашил сигурността на Буданов

Непосредствено след визитата си у нас Буданов замина за преговори в САЩ, където се срещна със зетя на Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в Маями, за да се обсъдят възможностите за прекратяване на войната с Русия.

Преговорите първоначално трябваше да продължат два дни, но приключиха предсрочно още след първата среща. Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф ги определи като конструктивни, без да обяви конкретно споразумение. Сред обсъжданите въпроси били спирането на ударите срещу енергийни съоръжения, безопасният износ на зърно, гаранциите за сигурността на Украйна и нейното следвоенно възстановяване. Разговорите обаче протекоха при неочаквани обстоятелства. През уикенда изненадващо за всички Тръмп обяви, че след разговор с Владимир Путин по телефона

Доналд Тръмп и Владимир Путин договориха енергийна сделка в петък СНИМКА: РОЙТЕРС

Москва ще достави над 300 000 т дизел

незабавно на американския и световния пазар, още 500 000 т през ноември и 1 000 000 тона веднага след това. Със сделката Вашингтон се опитва да овладее поскъпването на горивата в САЩ преди междинните избори през ноември, които според проучвания се очаква да бъдат спечелени от демократите. След като обяви сделката с Кремъл и благодари на Путин, Тръмп нападна Володимир Зеленски и обвини украинските удари срещу руски петролни рафинерии за недостига на дизел на международните пазари. Украинският президент нарече решението му несправедливо и нечестно. Киев смята, че след договорката Русия ще получи допълнителни приходи, с които да финансира войната. Американският лидер продължи с нападките си и призова украинците да си изберат нов държавен глава, който да сложи край на войната. Тук някои анализатори предполагат, че във Вашингтон може би имат фаворит, който да замести сегашния държавен глава.

“Предлагам да си изберат нов лидер, който може да сключи сделка, защото той (Зеленски - бел. р.) имаше много възможности да го направи, но по някаква причина никога не го прави”, заяви Тръмп в събота.

Към критиките му се присъедини и най-богатият човек в света Илон Мъск, който заяви, че Зеленски е отишъл твърде далеч.

На фона на призивите на Тръмп за смяна на властта в Киев посещението на Буданов в САЩ засили слуховете за политическото му бъдеще. Още през април руското опозиционно издание “Медуза” съобщи, че Зеленски допускал възможността да не се кандидатира за нов мандат. При подобен сценарий Буданов бил разглеждан като един от възможните кандидати, които да го наследят. Спекулациите се подхранват от популярността на генерала. Според социологическо проучване от септември той би победил Зеленски при хипотетичен балотаж между двамата с 35,6% срещу 26,9%.

Засега няма потвърждение, че Зеленски действително подготвя разузнавача за свой наследник, нито самият Буданов е обявявал президентски амбиции. За него обаче е известно, че едно от любимите му правила е, че

плановете обичат тишината

Може би затова той се издига на толкова високо ниво в украинското управление.

Кирило Буданов е роден на 4 януари 1986 г. в Киев. Няма опит в бизнеса и в управлението на държавата. Животът му преминава почти изцяло в армията и разузнаването.

През 2007 г. завършва военния институт в Одеса и влиза в специалните части на военното разузнаване. Когато през 2014 г. Русия анексира Крим и започват боевете в Донбас, Буданов участва в секретни мисии срещу руските сили.

През август 2020 г., едва на 34 г., Зеленски го назначава за началник на Главното управление на разузнаването и Буданов става най-младият ръководител на военното разузнаване. След началото на войната службата става една от най-важните организации в украинската отбрана.

Става популярен заради организирането на дръзки нападения срещу военни летища, кораби от руския Черноморски флот и стратегически обекти дълбоко в тила на Кремъл. Заради заслугите си получава най-високото държавно отличие - “Герой на Украйна”, през февруари 2024 г.

Генералът обаче далеч не е типичният шпионин. Той често дава интервюта, появява се по телевизията и коментира войната. Обикновено говори спокойно, без да показва емоции, заради което медиито го

наричат човека без усмивка

През юни 2023 г. публикува необичайно видео, в което в продължение на 30 сек просто гледа мълчаливо в камерата, а на екрана се появява надпис: “Продължението предстои. Плановете обичат тишината”. Клипът излиза в навечерието на дългоочакваната украинска контраофанзива и бързо привлича вниманието на медиите.

Но не всички негови прогнози се сбъдват. През есента на 2022 г. разузнавачът уверено заявява, че украинските войски ще влязат в Крим до следващото лято. Това така и не се случва. Работата му срещу Русия го превръща и в мишена за покушения. През 2019 г. неизвестни поставят взривно устройство под автомобила му в Киев. Бомбата обаче избухва преждевременно и той оцелява невредим.

Срещу него са предприети

повече от 10 опита за убийство

Най-тежкият удар срещу семейството му е през ноември 2023 г., когато съпругата му Мариана Буданова е отровена с тежки метали.

Самият Буданов продължава да участва във военни операции. През ноември 2025 г. той привлича вниманието, след като пристига с хеликоптер заедно със свои разузнавачи в района на Покровск в Донецка област, където се водят ожесточени боеве. Само два месеца по-късно обаче настъпва най-големият обрат в кариерата му. На 2 януари 2026 г. Зеленски го назначава за началник на президентската канцелария. Буданов заема мястото на Андрей Ермак, дългогодишен довереник на Зеленски, който подава оставка на 28 ноември 2025 г. след избухването на голям корупционен скандал.

Изборът на Буданов за негов заместник не е случаен. С назначението на генерала Зеленски се опитва едновременно да възстанови доверието към президентската институция и да засили ролята на сигурността и отбраната при вземането на политическите решения.