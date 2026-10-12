Само в "24 часа" на 12 октомври: Бъдещият президент на Украйна ли е Буданов, който беше на срещи у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 12 октомври четете:

- Тръмп поиска нов президент на Украйна, ден по-рано у нас бе наследникът, май

- За поръчки от Китай вече се плащат такси от 3 плюс 2 евро за доставката на всяка отделна стока

- 12 евро = 100 км с дизел и бензин и 650 км на ток, ако зареждаш колата вкъщи

- Ползването само на бързи станции излиза малко по-скъпо от карането на газ

- Пазарът на труда е в затишие пред буря - и за доходите, и за работните места

- Интервю с Георги Стойчев, ръководител на екипа, който обновява Рейтинговата система на университетите в България

- Покупката на жилище е скъпа, но все повече струва и да го притежаваш (Графика) - България оглавява класациии по ръст на разходите

- Живеем по-дълго, но пенсията вече не стига за добър живот - анализ на живота на пенсионерите по света

- Родителите на Пламен и Дечо от "Петрохан" не искат наследството им във фирма с Калушев . Майката на ламата Стела Майсторова взема дяловете им, бащата на Николай Златков още не е решил за своя

- Половината депутати не казват какъв език говорят, но хора на Радев знаят дори арабски и китайски

Вижте първите страници на "24 часа" от 12 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.