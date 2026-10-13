Проф. Георги Янков: Мисията ни винаги е била да върнем България там, където е нейното място – на културната карта на Европа

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Днешните ни студенти са талантливи, работливи и нещо много важно - толерантни, казва ректорът на Националната художествена академия:

- Проф. Янков, Националната художествена академия навършва 130 години, кажете три причини културата ни да се гордее с тази институция?

- Много са причините за гордост в дългогодишната история на академията. Сама по себе си тази 130-годишнина е повод за гордост, помислете - та

пътят ѝ минава през три века!

През XIX век се основава Държавното рисувално училище, през миналия XX век академията въпреки войните и политическите опити за влияния продължава да следва европейския си път на културно развитие. А в последните десетилетия НХА освен образователна е и водеща културна институция с все по- нарастващ международен авторитет и признание.

- Как ще отбележите годишнината? Картини от изложбата “В чест на академията”

- Всъщност цялата 2026 г. минава под знака на тази годишнина. Направихме десетки изложби из цялата страна и на няколко места в Европа. Имахме международна научна конференция, посветена на миналото, настоящето и бъдещето на НХА.

На 13 октомври от 16 ч откриваме в нашата галерия “Академия” много интересна изложба, която се надявам да провокира вниманието на културната общественост. Тя е със заглавие “В чест на Академията”. Интересното в нея е подборът на участниците, те са чуждестранни артисти - наши партньори от 12 европейски академии по визуални изкуства. От 18 ч ще бъде и голямото тържество, посветено на 130-годишнината.

- С кои възпитаници на Академията особено се гордеете?

- През всичките тези години има стотици художници, които със своето творчество и артистично поведение са оставили ярки следи за многообразието на българското изобразително изкуство. Десетки от тях ни дават основание за гордост и самочувствие.

Но

най-горд съм със сегашните възпитаници

Наистина съм впечатлен и щастлив да общувам с нашите студенти. Те са талантливи, интелигентни, работливи и нещо много важно - толерантни и със самочувствие.

- Като втори мандат ректор кои успехи и проблеми бихте откроили?

- В процес на реализация сме на дългоочакваната реконструкция на така наречената Северна сграда в центъра на София. Доста подобрихме материалната база и на другите наши адреси в София. Много добре вървят нещата и в нашия филиал в Бургас.

Относно образователния процес - откриха се нови, актуални магистърски програми, тече непрекъснат процес на обновление, който да отговори на новите технологични предизвикателства и средства на комуникация.

- Различна ли е днес мисията на академията спрямо тази при създаването ѝ като Рисувално училище?

- Още от своето създаване мисията ни е била да върнем България там, където е нейното място - на културната карта на Европа. И това е станало за много кратко време, само в рамките на няколко десетилетия.

- Излезе новото издание на рейтинговата система на висшите училища, как стои НХА сред другите академии по изкуствата?

- Отново сме на 1-о място в нашето направление. Благодаря на всички колеги за отличните резултати. Политиката ни е да се отваряме все повече и да споделяме ресурси с наши и чуждестранни университети и академии.

- Колко и откъде са чуждестранните ви студенти? Как ги привличате?

- Няколко десетки студенти от различни европейски страни идват по програма “Еразъм+” за по един семестър или година. Имаме и студенти от Китай, техният брой все повече расте, вече са между 20 и 30. Смея да твърдя, че ги привличаме с нивото на образование и възможностите да експериментират.

- Как виждате системата на българските университети в момента?

- Като цяло намирам, че българското образование върви в правилната посока. Важно е да има непрекъснат разговор за него и проблемите да се решават с консенсус.

- Има ли в България с днешна дата добра среда и пазар за развитие на изкуство?

- Средата и пазарът на изкуства са функция на икономическото състояние на държавата, както и на нейните приоритети за развитие. В зависимост са и от глобалните процеси.

Стагнацията се усеща първо на пазара на изкуството

На приливи и отливи - така може да определим моментната ситуация за интереса към пазара на изкуство у нас.

CV

Георги Янков е роден в София през 1964 г. Завършва Националната художествена академия, специалност “Плакат”, през 1990 г. Пет години по-късно е поканен там за асистент. От 2003 г. е доцент, а от 2010 г. - професор в катедра “Плакат и визуална комуникация”.

Ректор е на НХА от януари 2020 г.

Изявен автор в различни области на визуалните изкуства - плакат, графичен дизайн, живопис, обект, инсталация. Член на секция “Графичен дизайн” към СБХ. Съосновател и председател на New Vision International Group. Работи над 30 г. в рекламата, автор на много кампании.

Проф. Янков има над 20 самостоятелни изложби у нас и в чужбина, отличен е с редица награди за графичен дизайн.