Стефан Белчев: Не виждам причина банките да вдигат лихви заради данък свръхпечалба – депозитите в тях са милиарди

Опитваме се да намалим разходите, но ако заплатата на един полицай например вече е 2000 евро, няма как да кажем, че от утре същият полицай ще взема 1500 евро, казва председателят на Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия

Няма как за дейност, реализирана днес, да чакаме сертификат след две години, когато имаме пари да я заплатим

Въпреки че имаме 131 гласа, чуваме всяка гледна точка, дори и тази на опозицията. Не сме коне с капаци

Отпушихме износа на горива, защото не можем да консумираме у нас всичко, което рафинерията произвежда

- Г-н Белчев, изплатени ли са вече всички фактури, скрити в чекмеджета, за които твърдите, че са вдигнали толкова заложения дефицит в бюджета за 2026 г.? Това ще го намали ли в бюджета за догодина?

- Следващата година дефицитът със сигурност би трябвало да бъде доста по-малък, по последни оценки на правителството ще падне до 3,5%.

Иначе аз няма как да гадая дали одитите, които бяха възложени на Сметната палата, действително биха изкарали всички фактури, а и сертификати. Какво имам предвид - когато една фирма работи нещо, но ръководителят на съответната организацията - например АПИ, ѝ даде джентълменска дума: “Ти сега направи това, ние си имаме рамков договор, ще ти го изплатим, когато имаме пари”, това е много грубо нарушение на Закона за счетоводството и Закона за публичните финанси. Няма как за дейност, която е реализирана днес, ние да чакаме сертификат след две години, когато имаме някакви пари да я заплатим. Това е абсолютно противоправно, а тази година точно това се случва, и то не само тази година.

Аз направих една ретроспекция на проверките на Сметната палата на бюджетите. През 2022 г. след одит на Сметната палата се оказа, че от 2,8 млрд. лв. дефицитът за 2021 г. скача на 3,9 млрд. лв. Тогава той се коригира - и от нашата статистика, и от Евростат.

А през 2023 г. Сметната палата открива грешки в размер на над 6 млрд. лв. в бюджета за 2022 г. и това е “рекорд” до момента.

Така че не е прецедент бюджетът да се коригира. Но тази година очевидно би била по-особена, защото приехме еврото и би се оказало скандално това да е станало с различни хитринки и счетоводни хватки.

- На практика това ще има ли значение, ние вече сме приели еврото?

- Така е, но е укоримо, ако сме лъгали за дефицита само и само да го натиснем под 3% и да влезем в еврозоната. Но все пак да изчакаме да видим резултатите, които Сметната палата ще изкара до края на октомври, дейците на контрола обичат тишината.

- Какви други мерки и реформи сте заложили за следващата година? Как по друг начин ще се намали дефицита?

- По разходните мерки аз не бих искал да отнемам правото и думата на Министерството на финансите. Има различни предложения и ни трябва още време, за да можем да ги коментираме.

Иначе приходните мерки вече малко или много станаха доста популярни. Например ще се повиши почти двойно пакета, който касае ваучерите за храна. Тук се създаде едно леко напрежение защо ги увеличаваме, но ги облагаме с този допълнителен процент? Такова облагане не е нещо непознато, даже бих казал, че е задължително в Европейския съюз, но то ще бъде само за увеличените ваучери. Тоест тези, които са получавали досега до 100 евро, няма да бъдат облагани с данък.

Другото, което смятам за наистина силна антиинфлационна мярка, е вдигането на прага на ДДС на 75 хил. евро, което ще подкрепи малкия и средния бизнес. Всъщност това беше някога предложение и на опозицията и вече е време с новия бюджет да бъде направено.

Правим и една доста закъсняла стъпка с актуализиране на данъчните оценки, които бяха актуализирани последно през 2006 г. А за тези 20 години може би около четири или пет пъти, а не проценти, скочиха цените на имотите не само в София, а и в страната.

Давам пример от първо лице – апартаментът, който купих през 2004 г. в “Подуяне” - един не много престижен район, тогава струваше 20 000 евро. В момента там тристаен апартамент, дори и в лошо състояние, не може да намерите под 200 000 евро, в случая говорим за 10 пъти поскъпване. А данъчната оценка тогава беше около 20 000 лв. Сега да е станала 35 - 40 хил. лв.

- В големите градове със сигурност е така, но в малките няма такъв интерес към покупка на имоти.

- Да, но там са още по-малки данъчните оценки. Аз съм наследник на един имот в Свищов и всяка година плащам стотинки.

- Облагането на свръхпечалбите също ли е добра мярка?

- Смятаме го за добра мярка. Тук се създаде напрежение преди две седмици, когато гуверньорът на БНБ Димитър Радев се изказа малко политически. Това е и моето мнение. Но аз не смятам, че с тази свръхликвидност, която има в момента банковият сектор, един такъв допълнителен данък би се отразил дотолкова на оборотите на банките, че да си позволят да вдигат лихви по кредити - настоящи, пък и бъдещи.

Всяка година депозитите на физически лица, тоест моите, вашите и на всички нас, се увеличават с няколко милиарда на годишна база. Това са пари, с които банките преливат вече. А и ипотечните кредити са може би с най-ниските лихвени проценти в Европейския съюз.

- Тоест и да се вдигнат лихвите, няма да е толкова драматично.

- Не смятам, че трябва, и не смятам, че лихвите ще се вдигнат на този етап.

- Но това все ще се отрази някъде в системата.

- Ние гледаме да се отрази положително на фиска на държавата. Но това е предложение, което би могло да не срещне разбиране в окончателния си вариант.

- Има шанс да се откажете от това предложение?

- Аз не смятам, че трябва да се отказваме, защото ние разчитаме на поне 1 млрд. евро. Така или иначе, сме тръгнали да натискаме дефицита в рамките на консолидация за следващата година на 3,5%. Няма как да стане, при условие че имаме едни изключително много раздути разходи, включително за държавната администрация. Тук трябва да се върна на едни предишни периоди, когато автоматично беше отворена кутията на Пандора и разходите за служителите на МВР, за военни силови структури скочиха почти двойно.

- Защо не намалите разходите?

- В момента се опитваме да ги намалим. Но няма как да намалим заплатата на един полицай - ако тя вече е 2000 евро, няма как да кажем, че от утре този същият полицай ще взема 1500 евро.

- На каква база са определени секторите, които ще се облагат със свръхпечалба?

- Не сме го коментирали с Министерството на финансите, това е изцяло в техните прерогативи. Предполагам е съгласувано доста сериозно и с бизнеса. Ако питате защо не са включени енергийните дружества, както и “Лукойл Нефтохим”, те през годините достатъчно бяха обрулени от предходни правителства, така че те си дадоха своя данък и трябва малко да се възстановят и да имат ресурс.

- “Лукойл” конкретно доста време не плащаше данъци.

- Между другото, наистина чакаме резултатите от одита, който е възложил новият особен управител Евгений Симеонов, но преди около месец на заседание на икономическата комисия той сподели, че фирмата, която са наели да извърши тази оценка за предходни периоди, изненадващо се е отказала. Не знам дали има нов договор, за да се види имало ли е действително такава финансова загуба, на базата на която те не са плащали толкова време данъци.

- Трябва ли да се опасяваме от липса на доставки на горива покрай ситуацията в Черно море и инцидента с взривения кораб?

- Тук ще си позволя да отговоря като гражданин, а не като политик. Положението не е добро. До момента, откакто е започнала войната, има атакувани 200 кораба. И предполагам, че бройката няма да спира. Така че може би трябва да се притесняваме, защото виждате, че войната вече далеч излезе от Украйна и Русия.

- И какво ще правим с горивата у нас?

- Аз не мога да кажа, залагам на експертното становище на икономическото министерство и вицепремиера Александър Пулев, според които по този въпрос се мисли за всякакви варианти. Надявам се да не останем без гориво. Но все пак ние не само имаме рафинерия, защото в доста държави рафинериите спряха, но и тя работи на пълни обороти - на 90-95% от своя капацитет. Това ни позволи да отпушим износа в чужбина на дизел и на бензин, тъй като ние не можем да консумираме пълния капацитет в България на това, което произвеждаме.

- А ако се окаже, че нямаме доставки, ще го забраним ли отново?

- Разбира се, че има и такъв вариант.

- А защо не приехте предложението на ГЕРБ да се премахне акцизът върху бензина и дизела?

- Първо, това беше сервирано в 12 без 5 преди заседанието на икономическата комисия, а ние трябваше да имаме известно време за обсъждане. След като видях мотивите, този разход по мои лични сметки би бил около 500 млн. евро за половин година, с което дефицитът ще нарасне с 0,5%. Така че за мен това е една изключително популистка мярка, която няма как на този етап да приемем.

Още повече че това са мерки, които са в полето на изпълнителната власт. При условие че тя е предложила единствено намаляване на акциза за пропан-бутана и метана, това за момента можем да си позволим на базата на този обрулен бюджет.

- Мая Манолова като нов председател на КЗП поиска повече правомощия за комисията във връзка с контрола над цените. Конкретно да могат да налагат глоби при голямо отклонение от справедливата стойност. Ще дадете ли такива правомощия?

- Ако това наистина ще спре тези брутални надценки. За да не работим на парче, ще обсъдим с нея всичко, което тя е оценила като работа на комисията, за да имаме някакъв пакет и да внесем промени в закона.

- Не се ли притеснявате, че бизнесът ще се изплаши, ще избяга, ще спре да инвестира?

- Ние, независимо че имаме 131 гласа, се вслушваме във всяка една гледна точка, дори и в тази на опозицията. Не сме коне с капаци, така че ще помислим.

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