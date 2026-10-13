Колко от нас ще загубят работата си по професии до 5 г.

Прогнозите сочат 70% по-малко счетоводители, 60% - програмисти, 50% - юристи, до 2036 г. заради изкуствения интелект. Съвсем слабо ще пострадат електротехници, детски учителки, пилоти

При описването на процентите на намаляване на заетите специалисти по професии заради изкуствения интелект се базирам на над 90 задълбочени изследвания. Едно от тях – на Станфордския университет - от август 2026 г., установява, че заетостта сред 22–25-годишните в професии с висока експозиция към изкуствен интелект (AI или ИИ) вече е с приблизително 19% по-ниска. Няма да крия, че направих и справка с 4 водещи версии на ИИ и си поиграх да им противопоставям сведенията един на друг, докато стигнаха до приблизително еднакви резултати. Но въобще не съм се доверявал само на техните данни. И още едно уточнение – държавата често е пазила

излишен брой заети във финансирани от държавата дейности

Счетоводители. До 5 г. излишни ще станат 20%, до 10 г. – 70%, спрямо сегашния им брой. При главните счетоводители съкращенията ще бъдат съответно 15% и 50%. Вече има напълно автоматизирани системи от складовите стопанства, през обработката на електронните и книжните фактури и други счетоводни документи и накрая вадят готови счетоводните отчети. Ако няма архаична нормативна уредба с книжна ориентация, скоро ще има пълна автоматизация.

Банкери и инвестиционни банкери – 25% и 50%. От доста години големите фондове оперират със софтуер в реално време.

Програмисти, които пишат самия софтуер – в момента с помощта на ИИ вършат работата си 5 пъти по-бързо. Тоест 80% от програмистите могат да бъдат съкратени. Но тъй като се появява много нова работа, реално съкращенията след 5 г. ще са с около 45-50%, а след 10 г. – 60%. Софтуерните архитекти и работещите в областта на ИИ ще се съкратят с около 15% до 5 г. и 30% за 10 г.

Юристи, даващи консултации и изготвящи договори – 30% и 50%. Адвокати по съдебни дела – 15 и 35%. ЕС крета след прогреса и действащият Акт за ИИ няма скоро да позволи решаване на много от делата с ИИ. В Китай милиони дела се решават от т. нар.

Интернет съдилища

в сферата на електронна търговия, финансови спорове, породени от деяния, осъществени онлайн, от заеми, получени или изплатени онлайн, спорове за домейни, продуктова отговорност при онлайн покупки, както и някои административни спорове.

98% от решенията не се обжалват

Таксиметрови шофьори – 15% и 60%. В ЕС намалението ще е поне наполовина по-бавно. След 10 г. ще е нормално новият лек автомобил да се управлява без шофьор. Пилотите - то и сега самолетите могат да излитат и да се приземяват автоматизирано. Ще се автоматизират още повече. Но пътниците ще се чувстват спокойни, ако има пилот в самолета. Затова почти не предвиждам съкращения. Машинисти - и сега сума ти влакове по света се движат автоматично. Машинистът е за всеки случай, а за след 10 г. при нови влакове и системи - за психологическа сигурност. На летищата влакчетата от години са без водачи. Намаление – 5 и 30%.

Работещи в заводи – 30% и 55%. Миньори – 19% и 40%. Лекари - след 5 г. - 0% и поради желанието на човека да бъде прегледан от човек, за да се чувства сигурен. След 10 г. в САЩ и Китай намалението ще е около 25%, а в ЕС ще е 0%. Най-голяма автоматизация ще се постигне в образната диагностика. Хирурзи - и сега има роботи, които създават съществено улеснение за хирурга. Хората ще искат да присъства хирург. Но екипите ще намалеят - след 10 г. ще е 15%. Медицински сестри - намаление съответно 0% и 2%.

В България ще се увеличават, защото имахме толкова лошо управление, че сестрите паднаха под приемливия минимум. И сега оперативните сестри често вземат повече от лекарите, които не са хирурзи и анестезиолози. Много от освободените от други професии в България могат да се преквалифицират като медицински сестри. Здравната ни система е толкова зле, че преди изкуствения интелект трябва самата система да се оправи.

Домашните помощници - съответно 0% и 5%. Детегледачки - 0% и 0%. Причината – хуманоидните роботи ще се усъвършенстват много по-бавно и заради сложната механика.

Как стои въпросът за строителните работници. Водопроводчици и електротехници - намаление 0%. Груб строеж – 0% и 7%. Довършителни строителни работи – 0% и 10%.

Учители в детски градини – намаление съответно 0% и 5%. Учители в начални училища – 0% и 10%. Учители в гимназия – 10% и 20%. Оказва се, че над 50% от учениците се разсейват и не разбират добре преподаваното в час. Засега промяна няма да има поради това, че все повече ученици вземат частни уроци и там учителите не ги оставят да се разсейват.

След 10 г. виртуалният учител вече ще преподава индивидуални уроци не по-зле от човек и няма да допуска ученикът да се разсейва. След 10 г. 30% от учителите в средното образование ще са излишни. Не че в България ще ги съкратят – политиците няма да го направят. Университетски преподаватели – и сега в България студентите пишат като гламави, а какво им остава в главата, не е ясно. Три четвърти от занятията са лекции, което го няма в развитите държави. А студентът може да си прочете нещата от актуален книжен или онлайн учебник. В други държави намалението ще е съответно 7% и 30%.

Брокери на недвижими имоти – 15% и 50% намаление.

Секретари – 15% и 50%. Работещи в колцентрове – 20% и 70%. Графични дизайнери (които вече намаляват) – 40% и 70%. В маркетинга – 15% и 50%. В HR – 15% и 40%

Държавна и общинска администрация. В момента има няколко локални електронни системи за елементарна обработка на подавани документи като напр. в НАП. Има само една глобално действаща в държавата електронна система – Системата за сигурно електронно връчване. В големия брой от случаите за електронни системи са разпределяни пари, но системите не изпълняват функциите си. А без човешка намеса например протича изплащането на семейни надбавки в Австрия. Подобно е положението и в Словения, що се отнася до изплащането на социалните помощи (система e-Welfare). Според естонското правителство към момента

там са цифровизирани 100% от публичните услуги

През януари 2026 г. естонското правителство лансира Eesti.AI като национална инициатива, предназначена да интегрира систематично ИИ във всички сектори. В България, макар и с обикновен софтуер, Столичната община автоматизира класирането в държавните детски градини и подготвителните класове в държавните училища. И нещата станаха много по-добре с рязко намаление на корупцията.

Готвачи в масови ресторанти – намаление съответно 0% и 20%. Сервитьори – 0% и 5%.

При касиерите се очаква намаление 40% и 80%. В България ще има забавяне заради многото възрастни хора и недостатъчен опит за работа с автоматизирани системи.

Туристически агенти – намаление съответно 10% и 60%.

А полицаите? Ако в страната се сложат поне 20% камери с изкуствен интелект, установяващи всички нарушения, и глобите станат процент от застрахователната стойност на колата, поне 1/3 от пътните полицаи ще станат излишни. Всички ще започнат да спазват правилата. Останалите полицаи ще имат на разположение системи за пълна проследяемост с много камери, вкл. инфрачервени и отражателни “виждащи през дегизировка” и

това ще улесни разкриването на престъпления

Много от полицаите у нас висят по кафенета, говорят си, около 1/3 нямат необходимата физическа подготовка, правните знания и английският на повечето са на ниско равнище. Но има и отлични полицаи! За България не очаквам намаление на броя на полицаите. В развитите държави за 10 г. ще са с 10% по-малко.

Системите с ИИ все още основно представляват езиково-статистически модели, които могат да определят смисъла на искането и да направят статистически анализ на човешкото познание, като дадат общоприетото решение, все още в големия брой случаи направено от хора. Работи се много сериозно върху логическото мислене на ИИ и то и ще се комбинира с лингвистично-статистическите модели – подобно на човешкото мислене, но с достъп до много по-големи бази данни и с много по-голяма бързина. Засега все още няма ИИ в истинския смисъл на думата – с пълно логическо мислене и със самосъзнание. С развитието му е съвсем нормално ИИ да достигне такива възможности, които при връзка с хардуерни устройства биха били потенциална опасност за човечеството. Не се очаква това да е възможно до 2036 г.

Бил Гейтс в есе твърди,

че ИИ ще стане коренно по-добър в рамките на едно десетилетие. Според международен доклад от 2026 г. за безопасността на ИИ в близко бъдеще не съществува риск от “загуба на контрол”. Проблемът има и обратна страна. Колкото повече ограничения пред изкуствения интелект се създават, толкова по-бавно се развива той.

Най-малко ограничения има в САЩ и това е една от причините там той да се развива най-бързо. А икономически просперираща ще е тази държава или съюз, която разполага с най-мощен изкуствен интелект.