Ще спрат ли депутатите лихварите

Таванът на оскъпяването при заемите трябва да сложи край на безконтролното трупане на дългове, а законът да гарантира, че хората ще имат достъп до легално кредитиране

Може ли един закон едновременно да защитава хората от прекомерно скъпи кредити и да ги остави без възможност да вземат пари, когато най-много се нуждаят от тях? Точно пред тази дилема са изправени депутатите, които трябва да приемат окончателно новите правила за потребителското кредитиране. Законопроектът мина на първо четене, сега предстои окончателното му гласуване.

На пръв поглед решението изглежда просто. Слага се

таван на оскъпяването

и никой няма право да иска повече. Ако обаче ограниченията са прекалено строги, част от компаниите ще откажат да отпускат заеми на по-рискови клиенти. А нуждата от пари няма да изчезне заедно с отказа и може да се окаже, че новият закон е в услуга на лихварите.

Затова спорът не трябва да бъде дали да има ограничения. Такива са необходими. Въпросът е как да бъдат направени така, че да действат. Бързите кредити отдавна не са услуга, използвана от малка група хора. Според проучване на “Тренд”, поръчано от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране, 24% от пълнолетните българи са ползвали поне веднъж такъв заем. Това означава над един милион души.

В над 3/4 от случаите сумите са между 250 и 1000 евро

Парите отиват за ремонт, покупка на техника, текущи семейни разходи, а понякога и за лечение.

Тези числа заслужават внимание. Те показват, че за немалко домакинства бързият кредит е начин да посрещнат разход, за който нямат спестени средства. Ако законът ги изключи от този пазар, какво им остава, освен да отидат при лихварите?

Една от най-съществените промени в обсъждания законопроект е въвеждането на таван на общия разход за малки кредити. Идеята е лесна за разбиране. Максимумът е 100% - ако човек получи 1000 евро, всички лихви, такси и други разходи не могат да надхвърлят още 1000 евро. Това не означава, че подобен кредит е евтин, но показва, че

дългът има край

За заемите със срок до един месец законопроектът предвижда далеч по-нисък таван на разходите - 20%. При срок над един до три месеца ограничението е 30%. Максимумът от 100% се отнася за по-дългите срокове. С предложени промени преди второ четене управляващите оставят първите 20%, но след това искат таван на ГПР (годишния процент на разходите)

до 5 пъти законната лихва,

което към момента означава приблизително 52%. Като аргумент се посочва, че сегашното ограничение на ГПР върши работа.

Да, ГПР е необходим показател. Той позволява да се сравнят различни оферти, като включва не само лихвата, но и останалите разходи. При заемите за няколко седмици обаче се получават зашеметяващи числа. Ако човек вземе 100 евро и след месец трябва да върне 120 евро, непосредственият му разход е 20 евро. Но ГПР ще бъде многократно по-висок, защото измерва цената на финансирането на годишна основа. Затова добрата защита изисква и двата показателя. Потребителят трябва да знае какъв е ГПР, но и

да вижда ясно общата сума за връщане

Не някъде сред десетки страници договорни условия, а още преди подписването.

В спора за тавана има и икономическа страна, която лесно се пренебрегва. Небанковите дружества не могат да разчитат на депозити като банките. Те финансират дейността си по друг начин, а поемат и по-голям риск. Освен цената на парите имат разходи за служители, офиси, технологии, проверка на кредитоспособността и събиране на вземания.

Разчети, представени от сектора, показват, че

от всеки 100 евро приходи около 17 евро остават като печалба

преди данъци. Според същия модел при таван на оскъпяването от 100% печалбата би намаляла до 4-9 евро, а при по-ниски ограничения част от дружествата може да излязат на загуба. И ако цената на дадена услуга бъде ограничена под разходите за предлагането ѝ, тя ще изчезне от пазара.

Европа вече е минала по този път - Великобритания въведе таван на общия разход от 100% още през 2015 г. Там има и ограничение от 0,8% на ден за лихвите и таксите при краткосрочното високорисково кредитиране, както и специални правила при просрочие.

Дания от 2020 г. прилага таван на общите разходи от 100%, но едновременно с него забранява потребителските кредити с ГПР над 35%. И

Швеция използва абсолютен таван и ограничения на лихвите

Румъния въведе подобен механизъм през 2024 г. за определени небанкови кредити, като постави и дневни ценови ограничения.

Изводът от европейския опит е, че 100% не е някакво универсално правилно число, но таванът на общите разходи работи най-добре като част от по-широка система за защита, която включва ограничения върху цената, проверка на доходите и контрол върху практиките на кредиторите.

Има още един урок. След въвеждането на ограниченията британският регулатор отчете по-евтини кредити и намаляване на проблемите със задлъжняването.

В първоначалния вариант на новия законопроект е записано, че специалните ограничения ще важат за кредити до три минимални работни заплати. Управляващите искат да намалят сумата до две минимални заплати.

От небанковия сектор настояват прагът да стане пет минимални заплати. Аргументът е, че иначе част от договорите може да бъдат сключвани за малко по-високи суми, така че да останат извън специалната защита.

Това възражение заслужава обсъждане. Но разширяването на обхвата трябва да е съчетано с ясни правила за цената, за да не се окаже, че по-голяма група заеми получава право на по-високо оскъпяване.

А една от най-важните промени е контролът върху фирмите. Предложението за повишаване на минималния капитал на небанковите финансови институции от 1 млн. лева до 2,5 млн. евро заслужава сериозна оценка, защото поставя по-сериозни изисквания към финансовата устойчивост и произхода на средствата. Необходимо е да има и ефективен контрол върху действителните собственици, управителите и всеки офис, който предлага кредити. Особено внимание заслужава практиката регистрирана финансова институция да предоставя възможност други лица да извършват кредитна дейност под нейното име. Ако държавата допуска подобни схеми, самата регистрация в БНБ губи част от смисъла си.

Тук възниква и друг въпрос - за достъпа до информация относно

доходите на кандидатите за заем

Обсъжданото предложение небанковите кредитори да получат достъп до определени данни от НАП може да подобри оценката на кредитоспособността.

Разбира се, подобен достъп трябва да бъде строго ограничен, с ясно законово основание, проследимост на справките и защита на личните данни. Но проверката на реалните доходи е по-полезна от отпускането на заем на човек, който ще има проблем с връщането му.

Небанковото кредитиране има и икономическа тежест. Според оценки на бранша

секторът осигурява между 15 000 и 22 000 работни места

и генерира между 75 и 120 млн. евро годишно данъци и осигуровки. Държавата няма интерес да унищожава законен пазар. Още по-малко има интерес да оставя хората на произвола на нерегламентираните кредитори. Но и неприемливо би било, ако под претекст, че защитава легалния бизнес, законодателят позволи на компаниите да оскъпяват кредитите повече, отколкото досега.

Затова са необходими едновременно няколко неща - абсолютна граница на задължението, разумни ограничения върху текущата цена на заема, ясна информация за общата сума за връщане, реална проверка на доходите и контрол върху всички, които отпускат кредити. Няма нужда да избираме между защитата на потребителя и съществуването на легален кредитен пазар. Добре написаният закон трябва да постигне и двете.