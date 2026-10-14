Само в "24 часа" на 14 октомври: 200 умират в проучвания на най-опасните вируси и бактерии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 14 октомври можете да прочете:

Ще спрат ли депутатите лихварите

Български компании ще могат да участват и в гигафабриките за AI, казва в интервю зам.-председателят на ЕК и комисар за технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен

А в специалните страници "168 истории" четете:

Механизмът на саботажа: Спецслужби атакуват кораби

200 души умират при 6 хил. инцидента, проучвайки на най-опасните вируси и бактерии

Обидно ниски обезщетения за болка и смърт

След Самуил да искаме ли още от Гърция

Британският музей държи 100 хил. артефакта от Елада и Рим

Кои са петимата, които не дадоха "Нобел" на Тръмп

Разпънати на кръст, но гледани от милиони. Ще убие ли хейта "Под прикритие"

Вижте първите страници на "24 часа" от 14 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.