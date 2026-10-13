Тръмп и руският дизел: какви ще са последиците за Украйна

Решението на американския президент Доналд Тръмп да разреши доставките на руско дизелово гориво постави под въпрос единството на западната санкционна политика спрямо Русия.

Вашингтон предприе тази стъпка в момент, когато Москва засилваатаките си срещу енергийната и гражданската инфраструктура на Украйна. Белият дом обясни това решение с кризата на световния пазар на енергийни ресурси, за която обвинява Киев, понеже отказвал да прекрати ударите срещу руските нефтопреработвателни предприятия.

Тиха дипломация и вътрешен натиск

Джейми Шей, старши научен сътрудник от брюкселския аналитичен център „Friends of Europe" и бивш високопоставен служител на НАТО смята, че след решението на Белия дом да възобнови вноса на руски дизел европейците вероятно ще прибегнат до тиха – тоест непублична дипломация. Според него в Европа разбират, че Тръмп е под значителен вътрешнополитически натиск заради наближаващите междинни избори в САЩ. „В същото време обаче европейците ще „се противопоставят на опитите на Тръмп да прехвърли вината за енергийната криза върху Украйна и ще настояват, че причината е именно войната на Тръмп срещу Иран", казва той за ДВ.

Експертът не изключва възможността съпротивата в американския Конгрес, включително и в редиците на републиканците, да принуди Тръмп да преразгледа позицията си.

Европа трябва да предложи алтернатива

В диалога с Вашингтон, който европейските лидери трябва спешно да започнат, не бива „да се оказва натиск и да се убеждава Тръмп да промени курса си", тъй като той може да заеме отбранителна позиция, смята Роджър Хилтън, научен сътрудник по въпросите на отбраната в словашкия аналитичен център GLOBSEC.

Той смята, че Европа трябва да предложи убедителна алтернатива – икономически стимули, които да подкрепят дипломатическите усилия, без да вредят на позициите на Украйна. Според Хилтън всякакви икономически отстъпки към Москва трябва да зависят от конкретни промени в поведението ѝ, а не да се предоставят предварително с надеждата за ответни стъпки от страна на Русия.

"Тръмп не е заинтересован да подкрепя Украйна

След обявяването на споразумението между САЩ и Кремъл за доставките на руско дизелово гориво в медиите се появиха съобщения, че американската страна разглежда възможността за прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Украйна и на продажбите на оръжие, ако Киев продължи да игнорира искането на Вашингтон да не нанася удари по руските нефтопреработвателни предприятия. Хилтън е категоричен, че нито украинското, нито европейското отбранително производство може мигновено да замести всички американски възможности: „Особено трудно би било в кратки срокове да се намери заместител на съвременните системи за разузнаване, наблюдение и определени средства за противовъздушна отбрана", признава военният анализатор.

Високи цени на бензиностанциите в САЩВисоки цени на бензиностанциите в САЩ

Тръмп иска да покаже на американците, ще полага усилия да намали ценитеСнимка: Patrick T. Fallon/AFP

Според германския експерт по въпросите на сигурността Карло Мазала последните съобщения от САЩ показват едно: „Тръмп изобщо не е заинтересован да оказва подкрепа на Украйна, за него много по-важни са вътрешната политика и отношенията с Русия".

Мазала смята, че американският президент се опитва с всички сили, вкл. чрез споразумението с Русия, да повлияе на хода на междинните избори за Конгрес в САЩ през ноември. Проучванията показват, че Републиканската партия на Тръмп може да загуби мнозинството си поне в една от двете камари на парламента – Камарата на представителите. Загубата на мнозинството от републиканците в Сената също е реалистичен сценарий. Американските избиратели са недоволни от високите цени на горивата, а Тръмп се надява, че с доставки от Русия ще успее да повлияе на пазара.

Наблюдатели обаче смятат това за илюзорно: „Обемите на доставките са толкова малки, че няма да окажат никакво влияние върху цените. Доставките, планирани още преди междинните избори, са недостатъчни да покрият потребностите на страната от дизел дори за един ден. А последващите доставки, ако въобще се осъществят, няма да се отразят на цената", заяви в интервю за АРД професорът по политология в Университета в Кьолн Томас Йегер. Според него Тръмп иска просто да покаже на избирателите, че полага усилия да реши проблема, който ги тревожи.

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Европа трябва да засили натиска върху Русия

Експертите са скептични, че споразумението за руския дизел и предложението на Тръмп за взаимно прекратяване на ударите на Украйна и Русия по енергийни обекти могат да подтикнат Москва към каквито и да било стъпки за мирно уреждане на конфликта.

„Не виждам сериозна перспектива за напредък в мирните преговори в близко бъдеще", констатира бившият служител на НАТО Джейми Ши. Според него Путин разчита на това, че идващата зима, руското настъпление и критичната ситуация с доставките на оръжие за Украйна „ще вкарат Киев в задънена улица и ще го принудят да направи допълнителни териториални и политически отстъпки".

Шей посочва още, че преговорният процес, който от името на САЩ водят Къшнър и Уиткоф, е фокусиран в по-голяма степен върху потенциалните икономически ползи на САЩ от бъдещо сътрудничество с Русия, отколкото върху въпроса за запазването на Украйна като независима държава. При тези условия най-добрият отговор от страна на Европа би бил по-нататъшно засилване на санкционния натиск върху Москва.