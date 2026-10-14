ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай и Северна Корея отварят нов мост след 12 год...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23730981 www.24chasa.bg

Брудершафт за Доналд Тръмп - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

1236
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Анимация

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание