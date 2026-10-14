България има уникален шанс да стане врата между Азия и Европа. Да не го пропилеем отново

Средният коридор връща на дневен ред идеи, които защитавахме още преди 20 години. Варна може да привлече огромен товаропоток от Китай към Европа, но географията не е достатъчна - трябват пристанища, железници, магистрали и държавническо мислене

Има моменти, в които географията дава на една държава шанс, какъвто политиката трудно може да създаде. България се намира точно в такъв момент.

Обявената от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен инициатива за развитието на Средния коридор между Китай, Централна Азия, Кавказ и Европа може да промени транспортната карта на континента. България има всички основания да претендира за ключово място върху нея.

За мен тази тема не е нова. За превръщането на Варна във важен транспортен и логистичен център между Изтока и Запада говоря повече от 20 години. Като председател на Общинския съвет внесох предложение за изграждане на нови пристанищни мощности, което беше подкрепено и впоследствие заложено в устройственото планиране.

Тогава Европа не искаше или не можеше да види потенциала на подобна връзка с Китай. Днес същата идея се връща като европейски стратегически приоритет.

Защо трябваше да стигнем дотук?

Въпросът днес е защо трябваше да се стигне до военни конфликти, до затварянето на Ормузкия проток и до сериозни затруднения за корабоплаването през Червено море и Баб ел Мандеб - „Портата на плача", за да започне Европа да търси алтернативни маршрути?

Нима не беше ясно колко опасно е икономика от мащаба на ЕС да зависи от ограничен брой транспортни артерии? За мен това показва изключителната неадекватност на европейската политика през последните години, а за съжаление - и на българската. Вместо да предвиждаме рисковете, търсим решения, когато кризата вече е факт.

Военните конфликти и затрудненията по традиционните маршрути показаха колко уязвими са доставките. Когато контейнеровоз, танкер или друг кораб трябва да заобиколи Африка, това означава огромни транспортни разходи, по-дълги срокове и по-скъпи стоки. Това пряко засяга конкурентоспособността на европейската икономика.

Затова Средният коридор вече не е просто линия върху картата, а стратегическа необходимост. Една от естествените му връзки към Европа преминава през Черно море. Но географията не е достатъчна. Товарите ще минат оттам, откъдето е най-бързо, най-евтино и най-сигурно.

Варна и Констанца - състезание, което вече веднъж загубихме

Трябва да бъдем откровени - Констанца ни изпревари не защото Варна няма предимства, а защото България твърде дълго се движеше бавно и без достатъчно държавническа амбиция. Сега имаме възможност за реванш.

Преди повече от 20 години разработвахме проект за нов терминал под „Максуда" с пет корабни места. По-късно, като председател на Комисията по транспорт в Народното събрание, разговарях с едни от най-големите китайски компании, изграждащи подобна инфраструктура. Имаше реален интерес за участие.

Тази възможност трябва отново да бъде поставена на масата. Ако китайска компания инвестира в пристанището, нейният интерес е терминалът да работи и през него да преминават товари. Така инвестицията се обвързва с товаропотока, а България получава приходи, работни места и стратегическа тежест.

Не виждам защо трябва да се страхуваме от взаимноизгодно партньорство с една от най-големите икономики в света.

Имаме инфраструктура, която чака развитие

Фериботният комплекс във Варна е огромен актив, който трябва да бъде модернизиран. Фериботите по линията Варна-Иличовск можеха да превозват цели железопътни композиции - по 108 вагона на кораб.

Средният коридор поставя на дневен ред мощна и постоянна връзка между Батуми и България и увеличаване на капацитета ѝ, включително чрез разширяване на мощностите в Бургас. Варна и Бургас не трябва да се конкурират, а да предлагат общ транспортен потенциал.

Пристанището е само входната врата

Няма смисъл да привлечем огромни товари, ако след това те не могат бързо да продължат към Европа. Необходими са интермодални терминали, модерна железопътна и автомобилна връзка Варна-Русе и включване на Дунав в транспортната система.

„Хемус" трябва най-после да бъде завършена - тя е жизненоважна не само за Северна България, а за международната свързаност на страната.

Магистрала „Черно море" също не бива да бъде просто път Варна-Бургас, а част от международната ос Истанбул-Бургас-Варна-Констанца. Така товарите от Азия могат да продължат на север към Румъния, на юг към Турция и на запад през Русе, Дунав и „Хемус" към Европа.

Това означава България да бъде транспортен хъб, а не просто транзитна територия.

Част от системата е и второто преминаване през Варненското езеро. Още преди 20 години защитавах идеята то да бъде в района на Казашко и зад летище Варна – така транзитният поток се извежда от центъра и се свързва с летището и направленията към Северното и Южното Черноморие.

Когато планираме инфраструктура с хоризонт от десетилетия, не можем да се ръководим само от днешните потребности. Трябва да предвидим бъдещите транспортни потоци и да изградим отделните проекти като елементи от единна транспортна система.

Европа преоткрива Китай. А Русия?

Само допреди няколко години Европа трудно говореше за стратегическо икономическо сътрудничество с Китай. Днес Европейската комисия говори за милиарди инвестиции в свързаността с него. Икономическата логика рано или късно си пробива път.

Убеден съм, че подобно преосмисляне ще настъпи и по отношение на Русия. Европа не може да има конкурентоспособна индустрия без достъпна енергия. Според мен отказът от руските енергийни ресурси беше сериозна грешка и резултатите се виждат в проблемите на европейската индустрия и загубата на работни места.

България е член на ЕС, но това не означава да гледаме икономически само в една посока. Нашият интерес е силна европейска икономика и прагматични отношения с Китай, Далечния изток и Русия.

Приоритетите са ясни, липсва стратегическо мислене

Приоритетите са ясни: нови пристанищни мощности във Варна; модернизация на Фериботния комплекс; мощна морска връзка Батуми-България; интермодални терминали и модерна връзка Варна-Русе; „Хемус"; „Черно море" като международна ос; второ преминаване през Варненското езеро.

Тези проекти трябва да бъдат част от единна национална транспортна стратегия, а не да се реализират независимо един от друг. За пътната и железопътната инфраструктура могат да се използват европейски и национални средства, а за новите пристанищни мощности трябва да търсим взаимноизгодно инвестиционно участие на китайски компании.

Товарите няма да ни чакат

Преди повече от 20 години във Варна поставихме въпроса за новите пристанищни мощности и използването на стратегическото ни положение на Черно море. Днес Европа поставя същата логика в много по-голям мащаб чрез Средния коридор.

Не изпитвам удовлетворение, че времето е доказало правотата на една прогноза. По-важно е какво ще направим сега. Защото вече не става дума за прогноза. Става дума за конкуренция.

България има географското положение, пристанищата, железопътната инфраструктура, Фериботния комплекс и разработваните през годините проекти. Европа има интерес от маршрута, а Китай - от ефективен достъп до европейските пазари.

Но транспортните потоци не се разпределят според добрите намерения. Те отиват там, където инфраструктурата е готова.

Преди 20 години България имаше възможност да бъде крачка пред останалите. Днес все още имаме шанс. Но вече нямаме 20 години за губене.

* Борислав Гуцанов беше министър на социалната политика в правителството на Росен Желязков. Дългогодишен депутат от БСП, а преди това и общински съветник и председател на Общинския съвет във Варна.