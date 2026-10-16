Шефът на НФЦ Петър Тодоров: Европа търси български истории

Много ни липсва детският филм, където имахме силни традиции през 70-те и 80-те

44-ото издание на “Златна роза” приключи с Голямата награда за “Мечтаното приключение” на Валеска Гризебах - международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, която малко преди фестивала беше избрана и за българското предложение за наградата “Оскар” за международен филм. Филмът имаше световната си премиера в Кан, където спечели Наградата на журито, а впоследствие беше селектиран и за редица други международни фестивали. Финалът на “Златна роза” обаче беше съпроводен и от остър спор около правилата, по които функционира фестивалът. Режисьорът Виктор Божинов и екипът на сериала “Мамник” отказаха да представят продукцията си, като не излязоха на сцената преди прожекцията. Във фейсбук Божинов написа: “Не можем да бъдем параван!”, като отправи обвинения за “схеми” и “предварителни уговорки” в българското кино.

- “Златна роза” приключи, но фестивалът не мина без критики към начина, по който функционират процесите в българското кино. Как гледате на тях, г-н Тодоров?

- Това е стар и добре познат механизъм - да насаждаш съмнения в процесите, за да придобиваш влияние върху същите тези процеси. Тази тактика съществува, откакто свят светува. Всички награди на фестивала, също като избора на българското предложение за “Оскар”, бяха решени от независими журита, съставени от изключителни професионалисти - сред тях бяха директорът на Европейската филмова академия, зам.-директорът на Аудио-визуалния център на Хърватия, директорът на Агенцията за филми на Северна Македония и много други. Показателно е, че тези решения са взимани единодушно от хора с подчертано различни полета на експертиза и професионален контекст. Най-важното на един фестивал е хората да се срещат и да обменят идеи, а наградите са само завършек. Няма как всички да бъдат отличени.

Добрата новина е, че

през следващата година

между седем и десет млади

български режисьори ще

направят своите дебюти,

тоест филмите им са готови. Тази година те не бяха на “Златна роза”, защото се очаква да минат през големите фестивали. Започнаха от Сан Себастиан с Христо Симеонов и неговия дебют “Обувките на баща ми”. Във Варшава е “Резонанс” на Йордан Петков. След това в Талин се надявам да излезе филмът “Сеч” на Камен Коларов, което все още не е потвърдено, тъй като селекцията не е обявена. Готови с първи филми са още Петър Крумов, Ана Китанова, Николай Тодоров, Теодора Маркова, Владимир Петев, Мартин Марков, Франциска Димитрова и Любомир Печев. Това са млади режисьори, непредубедени, и се надяваме дебютите им наистина да имат успех оттук нататък.

Тодоров на фестивала в "Карлови Вари"

- Тази година на “Златна роза” видяхме много копродукции, част от които получиха и големите награди. Как гледате на това все по-силно международно присъствие в българското кино?

- Истината е, че тази година беше годината на копродукциите на “Златна роза”.

Ако мога да разделя своя мандат на периоди, в началото, когато влязох в агенцията, тя не работеше. Имаше проекти, които чакаха различни видове комисии и процедури. Беше много важно агенцията да заработи, за да видят международните партньори, че на България може да се разчита.

Това се случи. Започнаха да излизат филми като “Мечтаното приключение” и “Нина Роза”, които използват България не просто като фон и някакъв вид екзотика, а като творчески извор. Те взимат историите си оттук и в двата филма българският език е основна, водеща сила на историята. Това е и част от дефиницията в закона за български филм - той да бъде произведен оригинално на български език, защото езикът е фундаментална част от всяка култура.

И двата филма засягат истории, взети от българската действителност. В “Мечтаното приключение” става дума за 90-те, за мрака на мутренските времена и хаоса, от който се ражда съвременна България, но също и за възродителния процес, за живота в малкия град и нещата, които се виждат там.

Тази година и носителят на “Златна палма” Кристиан Мунджиу засне част от новия си филм в района на Русе, а Кшищоф Зануси снима тук копродукция. България вече се превръща и в творчески извор. Неслучайно три копродукции с българско участие са национални предложения за оскарите тази година - от Канада, Грузия и България. Това показва, че на България може да се разчита.

- Колко филма годишно може да финансира Националният филмов център и как се разпределят средствата между игралното, документалното и анимационното кино?

- Това е записано стриктно в закона - 12 игрални филма, 22 документални филма и 250 минути анимация. Получи се една дупка - в началото на 2022 г. агенцията не работеше, през 2020 г. беше ковид, а през 2021 г. не беше подписана една европейска нотификация. Направата на един филм отнема три, четири, пет години, а при пълнометражните анимационни филми понякога и повече.

- Киноиндустрията произвежда филми, фестивалният живот също е активен. Къде остават слабите места и какво още трябва на българското кино да стига по-успешно до своята публика?

- Киноиндустрията работи и функционира. Провеждат се не само държавните фестивали като “Златна роза” и “Златен ритон”, но и “София филм фест”, “Синелибри”, “Киномания”, Sofia DocuMental.

Изоставаме в

разпространението

поради простата причина, че все още сме далече от американската формула - 66% бюджет за производство и 33% за промоция. При нас обикновено са 97% за производство и 3% за промоция. Ако успеем да променим тези проценти и разпространителите разберат, че един филм може да стигне до зрителите, ако хората са информирани, че той е на екран, ситуацията би могла да се подобри.

- Кои са фестивалите и пазарите в Европа, които са особено важни за българското кино?

- Това са големите фестивали. Тази година има и промяна в регламентите за “Оскар” - вече победителите в четирите големи фестивала - Берлин, Кан, Венеция и Сънданс, се класират автоматично за процедурата за чуждоезичен “Оскар”.

За България естествено Берлин и Кан са много важни. През 2026 г. имахме представителство под една или друга форма на всеки голям фестивал като в Берлин, Кан, Карлови Вари, Венеция, Сан Себастиан, Торонто, а до края на годината предстоят и тези във Варшава и Талин.

Дори програматорът на Талин ми каза, че тази година има български филм, който е отказал да бъде в официалната им селекция с надеждата да участва на по-голям фестивал. Очевидно хората вярват във възможностите си и се надяват на Берлин или Кан.

Всички тези филми всъщност ще видим у нас първо на “Златна роза”. Другото важно е да намерим по-успешен механизъм за ситуацията, в която в един момент се натрупват много филми. Именно затова е необходима селекционна комисия на “Златна роза”, която да направи предварителен подбор, тъй като и фестивалната програма, и журито имат определен капацитет, с който трябва да се съобразяваме. Но е

хубаво да се произвеждат

много филми, защото така би

могло да се отсее качеството

- Кои са най-сериозните проблеми пред НФЦ, за които все още трябва да се намери решение?

- Те са няколко. Единият е дигитализацията на агенцията - тема, която съм коментирал с всички правителства до момента, но все още не е разрешена. Другият проблем е недостатъчният брой служители. В сходни агенции в Чехия работят 60 души, в Хърватия - около 27, в Гърция - около 40, докато екипът на НФЦ е от 17 души. Това неминуемо затруднява работата ни.

- Има ли жанрове, които в момента липсват в българското кино, а имат потенциал да намерят своя публика?

- Много ни липсва детският филм, където имахме силни традиции през 70-те и 80-те години. Липсват ни комедиите, а комедията е най-трудният жанр. Липсват ни филми на ужасите.

Колежката ми от Словения ми разказа, че от девет подадени дебютни проекта осем са били филми на ужасите. При нас далеч не наблюдаваме подобна тенденция. Преминаваме и през период на независими филми от YouTube и TikTok феномени, което се случи и в Румъния.

Надявам се и на по-регулярно разпространение през календарната година, защото разпространителите си харесват определени периоди и избягват лятото или големите фестивали. А фестивали има почти през цялата година - от “София филм фест” през март до “Киномания" през ноември. За да няма струпване, това трябва да се усъвършенства. Българските филми изискват по-дълго да стоят на екран, за да съберат зрителите си. В платформите и по телевизията те получават голяма гледаемост, защото хората искат да гледат собствени истории на собствения си език.

CV

Петър Тодоров завършва политология в Софийския университет, където придобива и магистърска степен по европеистика, специалност "Е-Европа". Продължава със специализация управление на независими киносалони в Италия и Франция. Професионалният му опит включва филмово разпространение, продуцентска дейност, управление на киносалони и организация на международни кинофестивали. Работил е и като външен експерт по европейските програми "Евроимаж" и "Творческа Европа". От 23 февруари 2022 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Национален филмов център", след като печели конкурс за поста.