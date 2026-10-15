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Само "24 часа" на 15 октомври: Чиновнически пропуск спира осиновени деца от детска градина

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Само в "24 часа" на 15 октомври:

Чиновнически пропуск спира осиновени деца от детска градина

Прясно мляко директно от фермата - до 48 часа след издояване

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Европейците – светци или будали? - анализ на Валери Найденов

В специалното приложение "Аrt":

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И още: Когато науката повика духовете: една нощ с Юнг и Фройд в Младежкия театър

Вижте първите страници на "24 часа" от 15 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

               

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