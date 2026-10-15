Как Русия планира да съживи връзките си със Словакия?

Словакия възобновява застинал форум за сътрудничество с Москва, като поставя доставките на руски газ и нефт, ядреното гориво и отношението към руските спортисти на челно място в дневния ред на първата им среща от този род за последните пет години, според нота на руското правителство, с която "Политико" разполага.

В нотата, написана от руския министър на науката и висшето образование Валерий Фалков, се посочва, че словашкият външен министър Юрай Бланар се е съгласил по време на видеоразговор на 20 август да се проведе среща на Руско-словашката междуправителствена комисия в Москва.

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви в сряда, че срещата е насрочена за 25 ноември. В руската бележка - с дата 10 септември - първоначално датата на срещата беше определена за 26–27 октомври.

Междуправителствената комисия, която обхваща икономическото, научното и техническото сътрудничество, не е провеждала заседания от февруари 2022 г., когато Русия започна мащабна инвазия в Украйна. Последната среща беше 21-вата сесия на комисията, проведена в Братислава на 12 ноември 2021 г.

Срещата идва в момент, в който Москва намира възможности за взаимодействие на други международни арени. САЩ поканиха Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 през декември в Маями, а Международният олимпийски комитет временно отмени отстраняването на Руския олимпийски комитет и призова спортните организации да облекчат ограниченията за руските спортисти.

Руското външно министерство не отговори на искането за коментар.

Новият тласък за затопляне на словашко-руските отношения следва посещението на Фицо в Москва на 9 май, където той се срещна с руския президент Владимир Путин по време на честванията по повод Деня на победата. Това се случва след поражението на Виктор Орбан на изборите в Унгария през април, което лиши Путин от един от най-близките му партньори в Европа и го принуди да търси съюзници в ЕС на друго място.

Месеци преди да загуби изборите от Петер Мадяр, Орбан възстанови Руско-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която беше преустановена за няколко години след инвазията през 2022 г. Правителството на Мадяр не потвърди дали комисията ще продължи да функционира през следващата година.

Лидерите на ЕС, включително Фицо, ще се съберат в Брюксел в четвъртък за двудневна среща на върха, посветена на въпроси като цените на енергията и подкрепата за Украйна, като се очаква президентът на страната Володимир Зеленски да се присъедини към тях за разговор в петък.

Вносът на петрол и културната интеграция

По време на видеоразговора през август Бланар изрази несъгласието на Словакия с плановете на ЕС за постепенно прекратяване на вноса на руски газ и поиска да се обсъдят доставките по време на срещата в Москва, според документа, който "Политико" не можа да провери независимо, но който носи белезите на автентична руска министерска бележка. Словашките представители също така подчертаха важността на продължаването на доставките на руски петрол по нефтопровода „Дружба" и приветстваха редовните доставки на ядрено гориво за словашките електроцентрали, според нотата.

Словакия продължава да разчита в голяма степен на руския петрол и газ, а Фицо твърди, че прекратяването на вноса би повишило разходите. Когато двамата лидери се срещнаха в Москва на 9 май, Путин заяви, че Русия ще направи всичко възможно, за да задоволи енергийните нужди на Словакия.

Дневният ред на срещата следващия месец обхваща и други теми освен енергетиката, според документа. Страните планират да разгледат възможността за създаване на работни групи по култура, туризъм, селско стопанство и опазване на околната среда, както и да обсъдят статуса на Руския център за наука и култура в Братислава.

Фалков отбелязва също така несъгласието на Бланар с това, което в бележката се нарича „дискриминация срещу руските спортисти" на международни състезания, като посочва, че въпросът ще бъде обсъден на заседанието на Междуправителствения комитет.

През юли Международният олимпийски комитет отмени отстраняването на Руския олимпийски комитет и заяви, че предишните му препоръки, ограничаващи участието на руски спортисти, вече не са в сила. През август Световната федерация по стрелба с лък отмени ограниченията за руските спортисти и длъжностни лица. Председателят на ФИФА Джани Инфантино също призова Русия да бъде допусната отново в международния футбол.

Този подход е в унисон с неотдавнашните усилия на Москва да заздрави връзките си с Унгария на Орбан. През декември Будапеща и Москва се споразумяха за 12-точков план за разширяване на сътрудничеството в области като енергетика, търговия и култура. Планът беше подписан от тогавашния унгарски външен министър Петер Сиярто и руския министър на здравеопазването Михаил Мурашко след преговори в Москва през декември. Словашката нота сочи към подобен мащаб на амбициите.

Опитът на Кремъл да се сближи с Фицо показва как Москва може да използва енергийните връзки, за да отклони отделни страни от ЕС от единната позиция по отношение на Украйна. Путин направи подобно предложение във Вашингтон миналия уикенд: след телефонен разговор с руския лидер президентът Доналд Тръмп заяви, че Русия ще доставя дизел на американския и световния пазар, за да понижи цените на горивата. Сделката би осигурила приходи на Москва, като същевременно би отслабила усилията за поддържане на единен фронт срещу Кремъл.

Въпреки това съществуват съмнения дали Путин ще успее да изпълни обещанието си към Тръмп. Украйна засилва ударите с дронове срещу руски нефтопреработвателни заводи, като целта е да се прекъснат доставките на гориво и да се намалят приходите, предназначени за военните действия на Москва. Киев съобщи този месец, че ударите са извели от строя 51 процента от нефтопреработвателните мощности на Русия.