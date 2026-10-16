Проф. Елиза Стефанова: 41 пълни отличници избраха Алма матер пред чужбина - ще работят с водещи учени

Студентите искат да защитават каузи, търсят бърза реализация, казва ректорът на Софийския университет

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Ремонтът на Ректората може да започне през пролетта на 2027 г. емблема е за България

Нобелов лауреат би ни изстрелял нагоре в световните класации

Колко си щастлив там, където учиш и работиш ­и това е част от оценката за качеството на образованието в университет

За мен е важно и да не отстъпваме от традициите, когато правим промени

В последните години по "Еразъм" идват все повече младежи от Испания

- Проф. Стефанова, какви бяха първите ви думи като ректор на Алма матер към младите отличници на България, на които лично връчихте студентските книжки при откриването на академичната учебна година на 1 октомври?

- Пожелах им да навлязат бързо и уверено в университетската среда, да останат мотивирани и мислещи, защото са такива. Призовах ги да проявяват респект към академичните ценности. Посъветвах ги да създадат много нови приятелства, да работят с колегите си в екипи, да използват в максимална степен възможностите за международен обмен, защото там ще придобият различни умения за комуникация в интеркултурна среда.

- Отличава ли се един красив ум при днешните младежи и при предишните поколения? Стават ли студентите по-любопитни за науката, за света, по-амбициозни?

- Метафората за красив ум е много комплексна. Днес младите таланти, които идват при нас, имат възможността да се развиват в модерна академична среда и разполагат с много възможности - технологии, дигитални инструменти. Имат възможност да правят открития с опитни учени. Любопитството обаче не е достатъчно. Те трябва да проявят дисциплина, устойчивост, емоционална интелигентност и постепенно, ако все още нямат социална зрялост, да придобият и нея. Ако говорим за красив ум при днешните младежи, техният не е по-малко ценен и блестящ от този на предходните поколения, въпреки че вероятно техният ум функционира по различен начин. Интелектуалното развитие на предходните поколения се свързва с академичния енциклопедизъм или с детайлното научаване. Днешните млади хора са много адаптивни и много бързо правят връзки между различни сфери. Любопитството на съвременното поколение е по-прагматично ориентирано. Прави положително впечатление, че искат да работят за каузи. Много характерно за тях е също, че искат бърза реализация. С влизането си в университета немалка част от тях искат да работят и да оставят своя отпечатък върху това, което се случва в обществото, в икономиката, дори глобален отпечатък.

- Бяхте два мандата заместник-ректор, преди да станете първата жена начело на Софийския университет в 138-годишната му история? Какво искате да промените?

- Когато се заговори за промени, хората се притесняват, че ще има сътресения. Смятам, че трябва да има прагматизъм в управлението, поне моят подход е такъв - и в академичните, и в административните процеси. За мен е важно и да не отстъпваме от традициите, когато правим промените. Основните приоритети за мен са внедряване на методи на преподаване и оценяване, както и на технологични решения, които съответстват на времето, в което живеем, и на процесите, които то налага, при спазване на академичната етика. Важно е и обновяване на инфраструктурата, включително на нашия сграден фонд, като се започне от Ректората.

- Докъде се стигна с прословутия ремонт на Ректората, който трябва да започне от покрива - мечта и на предишния ректор?

- Обявихме обществена поръчка и вече имаме седем оферти. Тъй като сградата е паметник на културата, решението, което ще бъде взето, ще е от екип, който включва и представители на Министерството на образованието и науката, и експерт от Министерството на културата, и архитект - външни за Софийския университет експерти, така че да можем да имаме един по-широк поглед върху предложенията. Ако няма обжалване, за което силно се надявам, можем да започнем в късната пролет на 2027 г. Правим максимума на възможното благодарение и на предходното ръководство, което е положило основите на цялата инициатива.

Имаме три сгради - паметници на културата: Ректората, сградите на Биологическия факултет и на Факултета по журналистика и масова комуникация. Ще започнем с Ректората, но съществува риск и за сградата на Биологическия факултет. Очакваме всички държавни институции да си дават сметка, че сградата на Ректората е емблема не само за София, но и за България. Ректоратът е втората по посещаемост сграда в София след храма “Св. Александър Невски” за посетителите в града ни. Институциите трябва да си дават сметка, че това културно наследство трябва да се пази. Университетът не трябва да се справя сам, след като това е наследство на държавата.

- Как виждате системата на българските университети в момента - какви са постиженията и проблемите?

- Българските университети се опитват да реагират динамично с нови програми, да предлагат нови възможности, съобразени и с необходимостта от дигитална трансформация, и с пазара на труда. Който има много бързо променящи се изисквания, но университетите се стремят да правят максималното.

Дали е проблем, или е предизвикателство, но сме по-консервативни. Но това винаги е било специфично за образованието, особено за висшето. Това през годините дори го е спасявало, но трябва да се опитаме да бъдем малко по-гъвкави. Времената са динамични и изискват да реагираме на тези промени.

- Реалистично ли е да очакваме българските висши училища да станат по-видими в международен план, да влизат по-нагоре в класациите?

- Според мен е реалистично, но не можем да очакваме всички да влязат в тези класации. Там се появяват тези университети, които имат изявени учени, авторитетни публикации в престижни издания, активни участия в различни международни мрежи. Не говоря обаче за единични представители в даден университет. Говорим за институцията като цяло. И затова трябва да се стремим да привличаме и да задържаме младите хора, защото много от тях могат да станат бъдещи нобелови лауреати. А един нобелов лауреат би ни изстрелял нагоре в класациите. Уверена съм, че между нашите учени, а вероятно и студенти, могат да се намерят такива.

- В кои области?

- Могат да бъдат в най-различни. Традиционно при нас в повечето рейтингови класации най-вече се появяват колегите от физическите науки, но имаме постижения и в религия, и в изкуство. В последните години бяха привлечени много млади таланти в института към Софийския университет INSAIT. Активно работят колегите ни в областта на космическото инженерство, в квантовите технологии - акад. Николай Витанов ръководи такъв център във Физическия факултет. Работи се активно в различни сфери така, както едно време се създаваха школите на различни учени - да се отглеждат младите от студентската скамейка, след това през докторанти, постдокторанти, да се привличат и отвън. Могат да се привличат таланти, но без финансови средства трудно биха останали при нас. За наука трябва да се отделят средства, ако искаме икономически държавата да върви напред. Иновациите не стават от само себе си. В основата стои науката.

- С фактите от реализацията у нас от рейтинговата система вузовете ни могат да се преборят за студентите, които обмислят чужбина, съгласна ли сте?

- Българските ученици все по-често виждат, че българското висше образование по никакъв начин не отстъпва на образованието в чужбина. И сме щастливи да имаме 33-ма лауреати от национални и международни състезания и олимпиади и 41 пълни отличници с национални дипломи първокурсници, които в много случаи имат възможността да отидат в чужбина. Те знаят езици, нямат проблем с това да бъдат там, но виждат, че имат възможност и тук, в нашия университет, да работят с водещи учени. Разполагаме с програмата Explorer, която задържа в университета точно такива ученици, които са най-добрите в областта на математиката и информатиката, чрез стипендии, предоставени от бизнеса. Отличниците са в почти всички факултети на Софийския университет. А 41 отличници в Алма матер са всъщност 1/3 от всички пълни отличници в държавата. И са избрали именно Софийския университет. Голяма част от олимпийските отбори по различни дисциплини се ръководят от колеги от Софийския университет. Те също са образец за младите. Имаме споразумения и със средни училища - чрез тях също привличаме таланти.

- Как ще промените учебните програми, за да са адекватни на днешните времена? И как ще се случи внедряване на съвременен софтуер и ускорена дигитализация, за което говорихте при откриването на учебната година?

- Това, което е важно, е преподавателите постоянно да следят за новостите в сферите, в които работят, да участват в проекти и в конференции и на тази база да реализират промените както в програмите и учебното съдържание, така и в методите си на преподаване. Това е част от промяната, която очаквам да се случва - през хората, защото академичната автономия дава право на преподавателя да избира методите, чрез които преподава и изпитва.

Дигиталната трансформация също не е въпрос само на софтуер. Тя минава отново през човека. Дигитална компетентност трябва да имат и преподавателите, и администрацията. Без нея не можем да очакваме да имаме качествено образование на студенти, за които пазарът на труда изисква да бъдат подготвени, включително и за използването на изкуствения интелект. На академичен съвет в края на месец септември приехме правила за използване на изкуствения интелект и още на 30 септември стартирахме с обучение на преподавателите.

- Кое е основното правило за работа с AI?

- Основното правило е, че човекът е този, който трябва да решава и да използва изкуствения интелект отговорно. Критичното мислене е ключът.

- Как върви партньорството ви с бизнеса, стана ли по-активен, достатъчно отворени ли сте и вие?

- Не само с бизнеса, а и с обществените институции се стремим да работим възможно най-добре. Понякога инициативите идват от тях, в други случаи тръгват от преподавателите. Опитваме се да стимулираме колегите да работят с бизнеса така, че да могат да осигуряват повече финансиране за научната си дейност. Особено когато държавата не може да финансира достатъчно. И заради това трябва да работим по-активно с бизнеса. От една страна, да им помагаме да внедряват нови решения. От друга, те да подпомагат раждането на нови идеи, които да се връщат при тях и изобщо в икономиката.

Колегите от Института по геопространствени изследвания и технологии например в момента работят със Столичната община за събиране на данни и създаване на модели, свързани с климатичните промени. Колегите от Химическия факултет също имат много проекти с фирми. Примерите не са малко.

Кариерните форуми и стажовете на студенти са практика. Има и стипендии на студенти, които се осигуряват от бизнеса.

- Стана дума, че все повече български абитуриенти избират българското висше образование, успявате ли обаче да привличате достатъчно чуждестранни студенти? Само в медицината ли е основният поток?

- Не са само в медицината. Другата част от привлечените студенти са в специалностите, където има чуждоезиково обучение – главно на английски, но и на други езици. Снощи се върнах от Азербайджан, където, освен че се срещнах с ректора на Университета по славянски езици в Баку, участвах в образователно изложение. Там има интерес към нашите специалности от най-различни сфери. Имаше интерес към икономика, право, инженерни, физически, химически науки. Бях много приятно изненадана. Имаме какво още да работим за привличане на чуждестранни студенти. По “Еразъм” обаче често у нас идват повече студенти, отколкото наши студенти отиват в други държави. Преподавам на студенти по “Еразъм”. Прави ми впечатление, че в последните години идват все повече студенти от Испания. Като дойдат, буквално повличат крак, защото виждат, че има какво много да научат при нас.

- С какво ще се заеме учреденият нов Съвет на ректорите, в който влязохте и вие?

- За мен е важно да се поддържа наистина академичен дух. Ако не ректорите, ако не Съветът на ректорите, кой би дал пример за това как трябва да се държи академичната общност в страната? В същото време трябва да подкрепяме висшето образование като едно цяло. Важно е да работим за справяне с общи предизвикателства, да споделяме опит за тях. Добре е да видим какви възможности ни предлага работата по съвместни национални и международни програми, които повишават видимостта на нашето образование.

- Бяхте председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, какво в работата ѝ трябва да се подобри?

- Системата за оценяване трябва да бъде синхронизирана с очакваните промени в европейските стандарти и насоки, които ще бъдат утвърдени от министрите на образованието през 2027 г. Въпроси, свързани с изкуствен интелект, са включени в част от стандартите.

Вече трябва да се оценява и работата на администрацията, не само на преподавателите. Благосъстоянието на преподаватели, служители и студенти също е част от оценката за качеството на образование в университет. Да си щастлив в средата, в която работиш, учиш и че имаш възможности да го правиш, както и че имаш възможности да се реализираш.

- Какво се случва в Медицинския факултет, кога ще има легитимно ръководство?

- Ректорското ръководство прави в последните месеци необходимото, така че всичко да бъде поставено на една стабилна основа. Работим за това качеството на образование в Медицинския факултет да бъде възможно най-високо и ръководството на факултета да създава условия за това. Като ректор поканих академичната общност на факултета да проведе общо събрание и в момента има избрано ръководство. Тече 14-дневният срок, в който документите за проведеното общо събрание да бъдат подадени до контролния съвет.

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