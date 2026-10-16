Как така се пречупи тревожният тренд все по-малко работещи у нас да хранят останалите

Не, не излизат повече младежи на пазара на труда. А отвън идват по 30 хиляди души на година повече от напускащите. Но проблемът, че трудовият ни живот е кратък, си стои

Населението на България към края на миналата година е 6,4 милиона души и намалява минимално с 0,2% спрямо 2024 г. Това показват оповестените от НСИ окончателни демографски данни за 2025 година.

В градовете живеят близо три четвърти от населението, а най-многолюдните области са София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Над 50 хиляди са новородените, но броят им намалява с цели 6% за година, докато

починалите са близо 100 хиляди,

като също намаляват, с 1,2%. Населението застарява и средната възраст вече е 45,4 години, а в селата - близо 48 години.

Какво показват данните за пазара на труда?

В края на 2025 г. броят на българите в трудоспособна възраст е близо 3,8 милиона, или 58,6% от цялото население. Ако погледнем данни за предходните 10 години, спадът на трудоспособното население е над 600 хиляди души, а за 18 години

сме загубили над 1 милион трудоспособни българи

Почти две десетилетия постоянен спад в трудоспособното население. Обаче, през 2025 година тенденцията на спад се пречупи – отчита се леко увеличение както на хората в трудоспособна възраст, така и леко увеличение с 0,1 процентни пункта на дела им в цялото население. Такова увеличение на трудоспособното население не сме виждали от 2006 година насам.

На какво се дължи промяната? Може би си мислите, че повече младежи влизат на пазара на труда, но това не е така. НСИ изчислява коефициент на демографско заместване, т.е. колко млади хора навлизат на пазара на труда на всеки 100 души, които достигат пенсионна възраст и го напускат За 2025 г. този коефициент е 75, т.е. 100 човека достигат пенсионна възраст, на тяхно място влизат само 75 младежи, които започват трудовия си път. Най-добре е София, където коефициентът е 99, но в нито един регион не надхвърля 100. Тоест, би трябвало населението в трудоспособна възраст да намалява бързо.

Тогава как така расте?

Обяснението е във външната миграция.

През 2025 година около 9600 души са напуснали България, но около 44 600 са се заселили в страната. Съответно имаме нетен приток на около 35 хиляди души към страната. 39% от хората, които се заселват в България, са българи, които се връщат в страната, а още 15% са граждани на други държави от Европейския съюз. Останалите 45% са от страни извън ЕС, най-вече Турция и Украйна.

Повечето от идващите в България са в трудоспособна възраст – близо три четвърти, докато в пенсионна възраст са едва 13%. Именно това помага да се преодолее негативната демографска тенденция и да се пречупи трендът на спад в трудоспособното население. При това не говорим за еднократен ефект – от 2020 година насам ежегодно имаме позитивна нетна външна миграция, средно над 30 хиляди души на година.

Основната причина за притока на хора към България е рекордно ниската безработица и повишението на заплатите в последните години. Това позитивно развитие на пазара на труда задържа повече хора в страната – за разлика от предишни периоди, когато високата безработица буквално гонеше млади хора от страната. Но освен това, икономическите проблеми в някои западни страни като Германия и Великобритания стимулират връщането на българи обратно към родината.

Потенциалът всъщност е доста по-голям, защото в чужбина има поне милион и половина български граждани. Макар че растат по-бързо, заплатите в България все още са около три пъти по-ниски от средните нива в ЕС – ако при тези ниски нива на доходи успяваме вече да връщаме български емигранти, тогава

при по-високи доходи връщането ще се ускори

Тук е предизвикателството за българската икономика да премине към значително по-висока производителност и заплати.

Разбира се, това не отменя нуждата от множество други политики в областта на демографията. Привличането на трудоспособни българи от чужбина изисква и социална инфраструктура – най-баналното е детски градини и ясли в София. Дефицитът им вреди и на раждаемостта, неслучайно много млади семейства имат само по едно дете. Правителството залага данъчни облекчения за семейства с деца, което е стъпка в правилната посока, но това не решава проблема с липсата на място в кварталната градина или училище или липсата на личен лекар педиатър.

Другият въпрос, който надгражда демографските проблеми, е ниската продължителност на трудовия живот на българските граждани –

само румънци и италианци работят по-кратко от българите. Това показва, че не използваме пълноценно трудовите ресурси, с които разполагаме. Все още имаме твърде висок дял на младежите, които нито учат, нито работят. Също така ниска заетост сред нискообразованите и хората с увреждания. Не е изчезнал проблемът и с ранното пенсиониране и пенсиите за инвалидност.

Накратко, демографските проблеми са сериозни, но не сме обречени. Данните за 2025 година показват, че имаме потенциал да компенсираме демографската криза с връщане на българи от чужбина и по-пълноценно използване на трудовия ресурс в България. Всичко, разбира се, е свързано с повишена производителност, увеличено заплащане и подобряване на средата за живот.