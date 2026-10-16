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Имаме армия контролиращи - 41 211 души, но стряскат ли нарушителите?

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Над 41 хил. души работят в контролните органи, а ориентировъчният им годишен фонд за заплати достига внушителните 714 млн. евро.

Над 41 хил. души работят в контролните органи, а ориентировъчният им годишен фонд за заплати достига внушителните 714 млн. евро. Срещу този разход държавата трябва да може ясно да покаже какъв резултат получават гражданите и бизнесът.

Приходите от глоби може да са един от измерителите, но се вижда, че събираемостта е под 50%. В същото време добрият контрол би трябвало да предотвратява нарушенията, а не просто да пълни бюджета. И когато има 210 национални и териториални структури, обществото има право да знае колко проверки извършват, каква част от актовете им издържат в съда, колко от санкциите се събират и дали работата им води до по-безопасни стоки, по-чиста среда и по-малко измами.

В момента обаче държавата брои служителите и наложените глоби, но не дава общ отговор какъв е ефектът от работата им. А без такава равносметка не може да се разбере къде контролът работи, къде се дублира и къде 41 хил. души произвеждат предимно документи.

Материала по темата четете тук.

Над 41 хил. души работят в контролните органи, а ориентировъчният им годишен фонд за заплати достига внушителните 714 млн. евро.

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