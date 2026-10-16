Само в "24 часа" на 16 октомври: 41 211 вземат заплати, за да проверяват всичко и всички, ама ефектът е 0

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Само в "24 часа" на 16 октомври четете:

41 211 вземат заплати, за да проверяват всичко и всички, ама ефектът е 0, без Манолова - проучване на "24 часа"

Чиновниците не различават нарушение от престъпление

Наложили са глоби за около 240 млн. евро, но са събрали само половината от тях

Проф. Елиза Стефанова: 41 пълни отличници избраха нас пред чужбина - интервю с новия ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Как така се пречупи тревожният тренд все по-малко работещи у нас да хранят останалите - анализ на последните демографски процеси в България от Георги Ангелов, старши икономист институт "Отворено общество"

Проф. Сотир Марчев за популярните лекарства за отслабване GLP-1: Краткото им прилагане е вредно, а дългото ­ - с неизвестен край

Денгата влиза отвън, а тигровият комар у нас може да я предава

и още здравни четива в специалното ни приложение "Докторе, кажи"

Вижте първите страници на "24 часа" от 16 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.