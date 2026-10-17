Д-р Румен Бостанджиев: Изживяваш ли се като жертва, лесно може да приемеш, че за теб етичните норми не важат

В основата да си "инсел" или "фемсел" стои болката и самотата

В тези общности се обединяват на основата на заучената безпомощност

Парадоксално те превръщат потенциалния интимен партньор от обект на любовен копнеж, в обект на омраза

Все повече момчета днес живеят с нагласата, че всичко им се полага по подразбиране, а не е така

Доц. Румен Бостанджиев, дм е специалист психиатър, сексолог и психотерапевт в София с над 37 години опит. Практикува в областта на сексологията и двойковата психотерапия. Извършва консултации и психотерапевтични сесии с лица и двойки, в които съчетава възможностите на сексуалната медицина с психотерапевтичния подход (индивидуална и двойкова психотерапия). Доц. Бостанджиев консултира и деца. Той коментира темата за мъжете, които мразят жените и предпочитат да останат сами.

- Д-р Бостанджиев, какво кара човек да превърне самотата и разочарованието от връзките в идентичност - да започне да определя себе си като "инсел" или "фемсел"?

- Множество проучвания от последните две десетилетия се опитват да отговорят на този въпрос. Установено е, че първоначално неформалните групи, които се формират във виртуалното пространство под етикета "инсел" (девствен по принуда) обединяват момчета и млади мъже, които са отчаяни от неуспехите си сред жените. Вместо да насочат вниманието и усилията си към преодоляване на дефицитите в уменията за общуване, в промяна на враждебното отношение към жените и промяна на егоцентрично-нарцистичните си черти, в тези групи се формира обща идентичност на хора, които са "жертва" на лошите жени. Тази обща идентичност донякъде намалява чувството за личен провал, заменяйки го с убеждението, че виновни за индивидуалната фрустрация и самота са жените и техния стремеж към освобождение от потискащите патриархални норми. Така от позиция на жертвата стават напълно приемливи агресивните изблици и поривите към сляпо насилие. Нещо подобно се случва и когато такива общности се формират от млади момичета и жени, отчаяни от невъзможността да намерят партньор за романтична връзка или брак. В основата на подобен избор най-често стои травматично отхвърляне или пренебрежително отношение в ранно детска възраст, създало трайно усещане за несигурност, тревога и ниска самооценка. Сред участниците в такива общности не рядко има и лица, които са били обект на семейно и сексуално насилие, за които феноменът "идентификация с агресора" е основен начин за справяне с травматичната болка.

- Описаните общности имат различни идеи и цели. Доколко е оправдано да ги обединяваме под определението "култура на безнадеждността"?

- "Култура на безнадеждността" е понятие, което не е лишено от смисъл, тъй като действията на хората в тези общности са отчаяни и контрапродуктивни. Това ще рече, че вместо да решават съществуващите проблеми, те още повече ги задълбочават, давайки временно успокоение от това, че "не съм сам в безумието си". Това, което може да се пропусне в импулсивното реагиране на този феномен е разбирането и съпричастността. Както в много други случаи на агресивно асоциално поведение, и тук в основата на този избор стои болката и самотата. Затова най-ефективната възможност да се противодейства на тези общности е ако съумеем да ги интегрираме чрез съпричастност към тяхното страдание и предоставяне на алтернативни възможности за излизане от самотата посредством личностна промяна и поемане на индивидуална отговорност за това.

- Как се обяснява парадоксът човек да търси любов и приемане, а да намира принадлежност в общност, която насърчава презрение към потенциалните му партньори?

- Самотният човек е готов да се хване като удавник за сламка, намирайки себеподобни. Проблемът е, че в тези общности хората се обединяват на основата на заучената безпомощност и проектиране на контрола върху събитията навън. Така те парадоксално превръщат потенциалния интимен партньор от обект на любовен копнеж, в обект на омраза. Колкото по-недостижим е той, толкова по-силна е тази омраза и по-селен е стремежът за приемане и принадлежност в групата на себеподобните.

- Как идеята, че външността и гените предопределят любовния ни живот, влияе върху самооценката и желанието да търсим близост?

- Привлекателността на това обяснение идва от това, че то ни освобождава от лична отговорност. За да бъде харесан един мъж от жените, той трябва да развие и демонстрира ценни качества, което е основната задача на мъжкия пол в репродуктивния процес. Все повече момчета днес обаче, живеят с нагласата, че всичко им се полага по подразбиране. Реалността е съвсем различна. Дори и в природата, определящи в половия подбор не са единствено външните физически качества, а индивидуално придобитите умения и характеристики, които правят мъжкия индивид надежден защитник и опора на майката и общо създаденото и отглеждано поколение. Да се оправдаваме, че жените не ни харесват, защото не сме получили от наследствеността необходимите качества е проява на малодушие, отказ от лично усилие за израстване и развитие, възможност за прехвърляне на отговорността за личната ни съда върху някой друг.

- Мъжкото разочарование е представено предимно като агресия навън, а женското - като самообвинение. Има ли основание за това разграничение?

- Дори и да има някакви елементи на стереотипно мислене, отразяващи спецификата на мъжката и женската реакция, в основата и да двете стои едно и също преживяване за несправедливост, болка, самота и безнадеждност. Дали тази негативна енергия ще бъде насочена навън като агресивно действие, или навътре като саморазрушителен порив не е толкова съществено. Не случайно в много трагични инциденти, олицетворяващи подобна ситуация, агресорът се самоубива, след като е убил други хора.

- Къде е границата между свободния избор да живееш без партньор и отказа от отношения, зад който стоят страх от отхвърляне, недоверие или непреработена болка?

- Тази граница днес е доста размита. Най-честата причина хора в зряла възраст да избират семейно и партньорски неангажиран статус (сингъл) е съзнателният отказ от поемане на отговорностите, свързани със семейния живот и родителството. Обикновено това се оправдава с липса на достатъчни доходи, необходимост от грижа за възрастни и болни родители или прекомерна професионална отдаденост. Реално обаче, причината може да са все по-популярните в съвременния западен свят неолиберални ценности, които издигат в култ индивидуалното потребление, за което всяка обвързаност и ангажираност с отговорност за дом, семейство и деца са ограничение.

- Каква роля играят социалните мрежи и приложенията за запознанства в усещането, че човек е "недостатъчно добър" и че отношенията са състезание, което предварително е загубил?

- Днес социалните мрежи все повече заместват влиянието на реалните човешки общности. За съжаление в тези общности много по-лесно се осъществява масово промиване на съзнанието посредством добре платени инфлуенсъри, които покарват послания и насърчават поведения, преследващи определени интереси. В много от сайтовете за запознанства се говори за "партньорски рейтинг", който отразява вероятността даден мъж или жена да бъде предпочетен като интимен партньор или партньор за сериозна връзка с цел брак. Подобен средно статистически подход обаче, не отчита индивидуалните различия и обективния факт, че "за всеки влак си има пътници". Но дори и да приемем, че определени наши характеристики както и липса на добро образование, добра професия и стабилни доходи, могат да намалят шансовете ни за успех в намирането на партньор, чия е отговорността да променим чрез личните си действия и избори тези наши характеристики?

- Наша е отговорността, така е. Наскоро руският блогър Алексей Поднебесни, свързван с инсел движението, беше осъден за сексуални действия спрямо непълнолетно момиче. Без да обобщаваме отделния случай за цяла общност, как убеждението, че някой ни "дължи" интимност, може да се превърне в оправдание за посегателство над другия и кои предупредителни сигнали не бива да пренебрегваме?

- В психологията са известни два неоспорими факта. Първият е, че зад повечето прояви на агресивно поведение стои травматичен опит на агресора, при който той е бил обект на насилие (най-често в детска възраст). В тези ситуации една от най-често използваните възможности за справяне с травматичната болка е т.н. "идентификация с агресора". Извършвайки агресивно действие срещу някой, който е по-слаб, бившата жертва частично удовлетворява нараненото си чувство за достойнство. От друга страна, когато човек се преживява като жертва, той много лесно може да приеме, че за него не са валидни общочовешките етични норми и той е напълно в правото си да ги нарушава без никакви морални угризения. Знаейки тези факти, ние трябва да проявяваме нулева толерантност към проявите на насилие, тъй като то неизбежно генерира бъдещо насилие. Едновременно с това жертвите на насилствени действия следва да са обект на специално внимание, разбиране и подкрепа, така че да се сведе до минимум вероятността те да се превърнат в бъдещи насилници.

- Как близките могат да започнат разговор с човек, който се е затворил в подобна общност, без да го унижат или отблъснат?

- Това е напълно възможна, макар и не лека задача. Първата стъпка е създаване на атмосфера на доверие и съпричастност между нуждаещият се от помощ и този, които е готов да му я окаже. Важно е да се започне с усилие да се разберат преживяванията и болката на изолиралия се човек, да се прояви емпатия и загриженост, а не осъдително отношение. Най-добре с тази задача може да се справи опитен психотерапевт.