Ще падне ли нечия глава заради ваксините?

Горивата може и да са скъпи, но ще заредя метлата...

От седмици ни осведомяват, че противогрипните ваксини щели да закъснеят, после, че няма да са достатъчни, а от дни слушам една колкото обидна и унизителна, толкова и скандална новина – че за тяхното набавяне вече има лекарствен туризъм до комшиите. Не, че явлението е непознато за конкретни лекарства и не за първи път се питам защо е така, но тук чашата преля.

Чакайте, бе, как така ще карате хората да търчат зад граница, или да правят временни кооперации и да ангажират други да им купуват не някое специално, рядко, или по-качествено лекарство, а противогрипна ваксина! Тази, която всяка есен се използва масово, повтарям масово от най-уязвимите групи – пенсионери и деца. И за която хората тормозят всеки ден личните си лекари, или питат фармацевтите по аптеките!

А обяснението какво бил казал производителят е между малодушно-оправдателно и нелепо-извинително. Бил казал, че нямало достатъчно, за да си изпълни поръчката. Точно тук е проблемът – как така за България няма, но очевидно има за съседните ни балкански държави, които не само са ги получили, но и могат и на нас да продават на дребно. Как така „производителят", който Бог знае защо не се назовава може да си изпълни поръчките към тях, но към нас – не? Ние нещо втора ръка ли сме, или просто не сме подали заявките навреме, не за необходимите количества, или нещо друго се е объркало?

А чашата преля, защото няма нещо, което за управляващите (независимо кои са) да не е приоритет, но здравеопазването винаги е било в челната тройка. И когато от няколко години взеха на въоръжение поредния, изпразнен от съдържание шаблон, че 24/7 работят за и в името на хората, този недопустим скандал със забавените и недостатъчни ваксини напълно ги опровергава.

Това не са F 16, или противоракетни системи, за да ги чакаш по 3-4 години. И няма как да не съм възмутен, че след 20 години в ЕС някой некадърник ще ме кара да си търся лекарства през граница като при социализма, ако нямам връзки в Правителствена болница. Освен това, специално договарянето на ваксините няма нищо общо с прословутото „наследство" на сегашните управляващи.

Но най-обиден е робският ни нрав и примиреност – никакъв протест, никакви въпроси. „Щом няма, ще си търсим в чужбина"... Затова най-малко от МЗ да дадат ясно обяснение кой се „погрижи" толкова добре за пенсионерите и децата, и разбира се, за всички останали. И съответната „калинка" да си отлети от бюрото.