Нанси Шилър: Българите постигате невероятни неща, ще доведа внуците си, за да им ги покажа

Гордея се с преобразяването на детските отделения в "Пирогов", казва в интервю за "24 часа" Нанси Шилър, член на Борда на директорите на Фондация "Америка за България"

- Г-жо Шилър, след повече от десетилетие начело на Фондация “Америка за България” с какво чувство се разделяте с тази роля? Кое е най-голямото постижение, с което си тръгвате?

- Живея в България от 10 г., а работата ми е свързана със страната от общо 35 г. Изключително съм впечатлена от работата, която толкова много българи вършат, за да направят страната още по-добро място за живеене. И ние като фондация сме били част от това - давали сме възможност на хора с визия за бъдещето на България да я осъществят. Едно от нещата, с които най-много се гордея обаче, е общността, която изградихме. Бизнесът, неправителствените организации, дипломатите, гражданите, доброволците - всички, които ги е грижа и се обединяват, за да правят добро. Мисля, че фондацията помага това да се случи. Помогнахме за изграждането на мостове между хората и различни сектори, и мисля, че от всички постижения през моите 10 г. това е най-голямото - че има силна общност от хора, които наистина държат да направят България по-демократична, по-прозрачна и още по-добро място за живеене.

- Вие познавате страната ни от над 30 г. Как се промени през този период и в какво българите успяха да разгърнат потенциала си?

- Промените са изключително големи. Знам, че когато живеете тук всеки ден, като българи понякога не ги забелязвате. Първото ми посещение беше през април 1992 г. А ако погледнем 35 години напред и сравним, това е съвсем различно място. Подобренията са толкова много - в инфраструктурата, в образованието, в отворения към света поглед на толкова много българи, в положителната нагласа на толкова много хора за онова, което е възможно да се постигне. Мисля, че това е може би най-голямата промяна, на която сме станали свидетели. Когато живеете тук всеки ден, не я забелязвате, защото се случва пред очите ви. Но за човек, който идва отвън и прави сравнение между отделните си посещения, промяната е забележителна. България е млада демокрация, а вие постигате невероятни неща. Мисля, че понякога българите са склонни да подценяват успехите и напредъка си.

- Фондацията е подкрепила над 1500 проекта у нас. Труден ли беше изборът на проектите, които да получат финансиране?

- Процесът винаги е много задълбочен. Често се налага да отхвърлим постъпили предложения, защото не отговарят на стратегията и мисията, която искаме да постигнем. При подбора от значение са степента на ангажираност на хората, които кандидатстват, целта, която искат да постигнат, и прочее. Но действително отхвърляме много предложения, и то не защото не заслужават подкрепа. Просто не се вписват в цялостната ни стратегия, насочена към частния сектор и свързаните с него демократични институции. В крайна сметка именно тези две неща се опитваме да съобразим.

- “Америка за България” инвестира в образование, предприемачество, културно наследство и гражданско общество. Къде според вас подкрепата ви е довела до най-трайна промяна?

- Трудно ми е да посоча само една област, защото са толкова много. Току-що се върнах от десетдневно пътуване из България с петима приятели. Обиколихме страната - бяхме на север и на северозапад, по Дунав, отидохме и на юг. Виждам толкова голяма промяна в туризма там, в това как хората оценяват онова, което имат, природата, възможностите за пътуване, които преди не съществуваха. Мисля, че културното наследство е една от важните области, в които фондацията оставя следа. Разбира се, Епископската базилика на Филипопол в Пловдив. Наскоро открихме и обновената експозиция на къщата музей “Иван Вазов” в Сопот - това носи съществена положителна промяна. Подобни начинания вдъхновяват и други хора да се заемат с подобна работа. Харесва ми, че можем да направим нещо заедно с български партньори, след което други го виждат, опитват се да последват примера и действително го правят по начини, които помагат промяната да се ускори. Има я и програмата за лидерство и толкова други. Въпросът ви е труден, защото има твърде много отговори.

- Една от трудностите при работата на една фондация е, че резултатите от инвестициите ѝ понякога се виждат след години. Когато погледнете назад, има ли проект, за който днес си казвате: “Добре, че повярвахме в тези хора”?

- Това е едно от хубавите неща в “Америка за България” - че сме тук с дългосрочен ангажимент и можем да се заемем с нещо дори когато знаем, че понякога ще минат три, пет или десет години, преди да настъпи промяна. Снощи разговарях с приятелите си и споделих, че едно от нещата, с които най-много се гордея, е как помогнахме за преобразяването на детските отделения в “Пирогов”. Това беше един от първите проекти, които осъществихме под мое ръководство. Но заслугата не е само на фондацията, защото не го направихме сами. Успяхме да спечелим доверието и подкрепата на дарители, компании, отделни хора, държавата и медицинските специалисти, за да направим нещо, което променя из основи преживяването на всеки, прекрачил прага на детските отделения в “Пирогов”.

Този пример беше последван и в други болници. За някои от тези начинания помогнахме с подкрепа, а други се случиха изцяло без нас. За мен този вид благотворителност, доброволчество и, разбира се, грижа за здравето са сред нещата, с които най-много се гордея, защото всеки ден виждам стойността им.

- През годините сте се срещали с много българи, които искат да променят средата около себе си. Какво отличава хората, които успяват да превърнат добрата идея в устойчива промяна?

- Ръководителите на неправителствените организации и хората, които работят в тях, са изключително отдадени на работата си. Биха могли да се занимават с много други неща и вероятно да печелят много повече. Но продължават да работят за мисията си, защото вярват в онова, което правят. Вярват, че то ще доведе до промяна. Независимо дали става дума за Антикорупционния фонд, за независимата журналистика, или за човек, който организира обиколки с каяк по Дунав, те вярват, че работата им ще доведе до промяна - за семейството им или за страната им. Толкова се възхищавам на смелостта им, на упоритостта им, на готовността им да излязат пред обществото и да се застъпват за промяна по един или друг начин. През годините съм срещнала не просто стотици, а хиляди хора, които са ме вдъхновявали през цялото това време.

- Фондацията често работи в области, в които институциите и държавата имат ключова роля. Как успявахте да си сътрудничите с различните правителства?

- Търсим партньори, които имат желание да се включат. Хора, които споделят визията за онова, което искат българите. Да вземем къщата музей “Иван Вазов”. Екипът на музея, кметът, областният управител, министерството на културата - всички подкрепиха идеята и се обединиха около нея. Трудно е да осъществиш нещо, ако хората не искат то да се случи. Затова търсим партньори, които имат желание да работим заедно. Няма особено значение кое правителство или коя партия представлявате - ако искате да допринесете за положителна промяна, фондацията е готова да работи с вас. Както знаете, ние сме неполитическа, неправителствена организация. Не получаваме финансиране от правителството на САЩ, така че имаме собствен процес на работа. Но когато намерим партньори, които споделят ценностите ни и вижданията ни за онова, което може да се направи, и то отговаря на мисията ни, сме отворени за сътрудничество.

- Предавате ръководството на посланик Родерик Мур. Какъв съвет му дадохте за работата във Фондацията като ваш наследник?

- Забавно е да давам това интервю, защото съветът ми винаги е: “Слушай повече, отколкото говориш”, а ето че сега аз говоря. Но Род няма нужда от съветите ми. Той познава добре България. Има разностранни умения и познания, включително езикови - нещо, което аз така и не успях да постигна. Но той няма нужда от съветите ми. Ще се справи забележително в тази роля. Родерик Мур е новият президент на “Америка за България”, след като Нанси Шилър се пенсионира. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ"

- След като се оттегляте от ежедневното управление, но оставате член на Борда на директорите на фондацията, какво предстои за вас в личен план?

- Ще си взема една година почивка, за да мога да прекарвам малко повече време със семейството си. Както знаете, вече съм баба за втори път, което е чудесно. А след това двамата със съпруга ми, който ме подкрепяше толкова много през тези 10 години, ще попътуваме. С нетърпение очаквам да се връщам в България като член на борда и да продължа тази дълга и прекрасна връзка с вашата страна. Когато през 1992 г. започнах работа в Българо-американския инвестиционен фонд - организацията предшественик на фондацията, се очакваше това да бъде тригодишен проект за мен. А през всичките тези години той се превърна на практика в моята кариера. Не беше планирано нещата да се развият така, но се радвам, че се случи.

- Ако един ден вашите внуци ви попитат защо сте посветили толкова голяма част от живота си на България, какво бихте им отговорили?

- Защото има смисъл и е от значение. Има огромно значение какво правим и с кого го правим. Бих искала да доведа внучката си в България, а също и внука си, докато е още малък, и да им покажа какво сте постигнали вие през тези години и какво сме постигнали заедно. Мисля, че много биха се гордели с мен за тази работа. Когато децата ми бяха по-малки, ги доведох тук - още по времето на фонда. Показах им някои от инвестициите ни, нещата, по които работехме, част от заемите, които отпускахме, проектите, които финансирахме, за да разберат с какво се занимавам. А когато дойдоха тук и видяха нещата на място, наистина разбраха защо няколко пъти годишно изчезвах за по две седмици. И те също приеха всичко това присърце. Оттогава са идвали още няколко пъти. Знам, че някой ден и внучката ми, и внукът ми ще дойдат тук с мен.

- Ако днес имахте възможност да започнете работата си в България отначало, бихте ли избрали същите приоритети за Фондацията, или има област, на която бихте отделили повече внимание?

- Мисля, че в общи линии сме избрали правилно. През годините постигнахме добро съчетание от приоритети. За 18-те години на своето съществуване фондацията е измествала фокуса си, променяла се е и се е адаптирала според местните потребности, нуждите на страната и обстановката.

Очаквайте в понеделник сутрин на сайта на "24 часа" интервю с новия президент на Фондация "Америка за България" Родерик Мур.