Родерик Мур: Няма друго място извън САЩ, където да съм прекарал повече време, отколкото в България

"Америка за България" е организация, която действа открито и няма скрити цели. Искам да виждам още успехи на млади българи", казва в интервю за "24 часа" новият президент на Фондацията Родерик Мур

- Г-н Мур, при представянето ви казахте, че четвъртото ви идване в България е като "завръщане у дома". Означава ли това, че бързо взехте решението да бъдете президент на “Америка за България”?

- Не бих казал, че решението беше взето бързо, но в крайна сметка съм убеден, че е правилно. Няма друго място извън САЩ, където да съм прекарал повече време, отколкото в България. Имах невероятния шанс да бъда част от живота на страната и да наблюдавам развитието ѝ в продължение на повече от 40 години. За първи път я посетих през 1986 г. с раница на гърба. През следващите четири десетилетия живях тук в различни периоди – в началото на 90-те, през 2000-те, в средата на 2010-те и, разбира се, сега, през 2020-те години. Както можете да си представите, през годините България спечели дълбокото ми уважение и привързаност. Затова, когато се появи тази възможност, веднага ме заинтригува. Но както казах по-рано, не беше толкова лесно. През последните десет години със семейството ми живеехме на едно и също място. И двамата със съпругата ми имахме работа, която харесвахме. Двете ни деца учеха в местни училища, справяха се много добре, имаха приятели и вече бяха, така да се каже, пуснали корени в местната общност. Затова не беше лесно да оставим всичко това зад гърба си. Но след разговори със семейството ми стигнахме до извода, че тази промяна ще бъде за добро. Имам и три лични причини да взема това решение. Първата вече споменах – силната ми привързаност към България и желанието да продължа връзката си със страната. Втората е свързана с хората, с които ще работя - изключителни личности, които много харесвам и уважавам. Имам предвид както екипа на фондацията и членовете на борда на директорите, така и всички забележителни българи извън организацията. И накрая, целият ми професионален път е посветен на работата в обществена полза. Повече от 30 години бях дипломат на САЩ, а през последните пет години работих в щатски университет с нестопанска цел. Възприемам настоящата си роля като продължение на този път – като начин да бъда полезен на обществото.

- Познавате България от началото на 90-те години. Когато я сравните тогава и сега, кое е най-голямото постижение на страната ни?

- Чувствам се голям късметлия, че през годините, в които съм бил свързан с България, съм имал възможността да се връщам тук приблизително веднъж на десетилетие. При всяко посещение забелязвам огромните промени, настъпили в страната – може би дори по-ясно от хората, които живеят тук постоянно. Когато отсъстваш дълго време, наистина виждаш всички значими трансформации. През тези години България постигна огромен напредък. Ако трябва да откроя едно или две конкретни неща, бих назовал най-очевидните: присъединяването на България към Европейския съюз и НАТО. Ето и моята лична гледна точка по въпроса. Когато за първи път пристигнах да работя в посолството на САЩ в България през февруари 1990 г., това беше само няколко месеца след падането на Берлинската стена на 9 ноември и България беше още член на Варшавския договор и в СИВ (Съвета за икономическа взаимопомощ). Управляваше я Българската комунистическа партия и бе немислимо, че в рамките на 15 г. страната ще се интегрира в тези авторитетни съюзи. На България бяха необходими едва 14 и 17 г., за да постигне това, което исторически погледнато, е само един миг. Това е наистина забележително постижение и мисля, че днес българите се радват на плодовете на този успех.

- Има ли момент от първите ви години в България, който и днес разказвате на семейството и приятелите си?

- Абсолютно. Понякога имам чувството, че отегчавам приятелите, семейството и колегите си с тези истории. Но беше чист късмет, че пристигнах в България да работя в началото на 1990 г. Това беше време на фундаментални промени, когато страната преминаваше през изпълнен с енергия преход към многопартийна демокрация и пазарно ориентирана икономическа система. Имах възможността да наблюдавам този процес от самото начало и спомените и образи от онези години са се запечатали в съзнанието ми. Спомням си например демонстрациите в подкрепа на демокрацията, имаше много енергия, която се усещаше както в София, така и в страната. Бях на първите редове на онази впечатляваща демонстрация на 17 август 1990 г. преди първите демократични избори. Проследих и първия президентски вот, станах свидетел и на приемането на първата конституция след падането на комунистическия режим в България. Видях и нахлуването в Партийния дом през август 1990 г. Гледах как хеликоптер отнасяше петолъчката от покрива на Партийния дом. Често разказвам тези истории, защото те нагледно показват колко много се е развила страната оттогава и през какво е преминала. Чувствам се изключително щастлив, че имах възможността да бъда свидетел на всичко това.

- Идвате начело на “Америка за България” след над 30 години като дипломат. Как опитът ви в американски посолства по света ще ви помогне в ръководенето на фондацията?

- Вярвам, че опитът в дипломацията и другите ми професионални и житейски преживявания са ме подготвили за това. Голяма част от дипломацията е свързана с изграждането на взаимоотношения и партньорства. Именно това е в основата на работата на “Америка за България” и е важна част от всичко, което правим тук. Освен това напълно споделям приоритетите, по които Фондацията работи и ще продължи да работи занапред. Сред тях са подкрепата за развитието на частния сектор в България и усилията да допринасяме, доколкото е възможно, за укрепването на демократична устойчивост в страната.

- Фондацията е подкрепила над 1500 проекта и е отпуснала над 300 млн. долара за проекти у нас за 16 г. Къде ще насочите усилията си и тези на “Америка за България” по време на вашия мандат?

- Разбира се, много се гордеем с тези цифри, но още по-голяма гордост ни носят реалните резултати зад тях. Имаме възможност да се срещаме с хора, чийто живот се е променил благодарение на дейността на Фондация “Америка за България”, и това ни носи огромно удовлетворение. Една от причините, поради които приех тази позиция с такава готовност, е, че Фондацията е организация, която действа открито и няма скрити цели. Не сме тук, за да се намесваме в политическия живот на страната, нито за да поставяме под въпрос нейните традиционни ценности и история. Точно обратното – стремим се да ги съхраняваме, почитаме и утвърждаваме. Пример за това е неотдавнашното ни посещение в Сопот, където заедно отбелязахме откриването на обновената експозиция на къщата музей “Иван Вазов”, посветен на един от най-големите български писатели (има предвид проекта, който бе реализиран с подкрепата на “Америка за България” – б.а.). Визията ни е пределно ясна и вярвам, че тя е кауза, около която могат да се обединят всички хора в страната. Тя едва ли ще ви изненада - България – страна с динамична икономика и устойчива демокрация, която създава равни и реални възможности за развитие и успех за всеки. Нима някой би могъл да възрази срещу това? Нашата роля е да подкрепяме, доколкото ни позволяват ресурсите, усилията на българите, които споделят тази визия. Напълно разбираме, че тази визия може да се превърне в реалност единствено от хората в страната, но искаме да дадем своя принос за осъществяването ѝ.

- Как решавате кой проект да финансирате?

- Истината е, че ни се иска да разполагахме с неограничени ресурси, за да може да подкрепим всички хора и организации в страната, които споделят визията, която току-що описах. Но реалността, разбира се, е друга. Затова се стремим да вземаме възможно най-разумните решения за финансиране, като избираме проекти, които могат да имат най-значим положителен принос за страната. Идеите достигат до нас по различни начини. Често хора и организации се обръщат към нас с чудесни предложения. Разглеждаме ги и преценяваме дали можем да ги подкрепим в рамките на областите ни на работа. Понякога ние самите имаме идеи, възникнали в резултат на постоянните ни срещи и разговори с хора в цялата страна. В крайна сметка именно българите са тези, които са най-силно заинтересовани от успеха на България, а оттам и от успеха на нашата работа. Важна роля има и бордът на директорите, който упражнява надзор върху дейността на фондацията.

Той се състои от 13 членове, четирима от които са българи. Една от силните страни на организацията ни е именно това, че тя е до голяма степен българска. Хората вероятно не си дават сметка, че в офиса на “Америка за България” над 95% от служителите са българи. Аз съм единственият чужденец в екипа.

- Най-много средства – над 207 млн., сте дали за инициативи в сферата на образованието. Какви цели си поставяте с инвестициите в него?

- Вярно е, че през годините голяма част от ресурсите на фондацията са били насочени към образованието в най-широкия смисъл на думата. Преди всичко, разбира се, България има своя собствена образователна система, както е напълно естествено и редно. Нашата цел по никакъв начин не е да се намесваме в тази система, а напротив – да я допълваме и обогатяваме с нови възможности в онези области, които съответстват на визията на фондацията,за която говорих по-рано. Като пример мога да посоча детския научен център “Музейко”. Той се вписва в нашето широко разбиране за образователен проект и вярваме, че има положителен образователен принос. Подкрепяме и инициативи, свързани с менторството, като “Тийноватор” или Mentor the Young, както и програми за насърчаване на предприемачеството, сред които е Бизнес академията за стартиращи предприемачи. Надяваме се благодарение на доброто образование и на подобни възможности да виждаме все повече представители на ново поколение български иноватори и предприемачи, на талантливи държавни служители и активни представители на гражданското общество.

- Откъде идват средствата, с които финансирате проектите в България?

- Винаги сме били напълно открити по този въпрос. “Америка за България” е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, чиято история е забележителна. Позволете ми да разкажа малко повече за нея на вашите читатели. В края на студената война, когато в Централна и Източна Европа се зараждаха нови демокрации, Конгресът на САЩ реши да отпусне средства в подкрепа на прохождащия частен сектор в тези страни. Не само в България, но и в другите страни от региона. Така бяха създавани инвестиционни фондове за подкрепа на бизнеса в около 10 държави. Българо-американският инвестиционен фонд се оказа изключително успешен. Той работеше с местни партньори и инвестираше средства в България, като подпомагаше развитието на все още младия частен сектор. В резултат на успешната си дейност фондът генерира значителни финансови ресурси. В този момент фондът можеше просто да реши: “Чудесно, нека върнем парите обратно в Съединените щати”. Вместо това обаче с пълното съгласие на американското правителство и всички заинтересовани страни беше взето решение тези средства да останат тук, в България. Така, генерираните от дейността на фонда около 400 милиона долара станаха основата на дарителския капитал на “Америка за България”. Фондацията не получава правителствено финансиране, нито набира средства от външни източници. Просто инвестира и управлява финансовите си активи, генерирани от успешната дейност на Българо-американския инвестиционен фонд.

- Ще работите ли в сътрудничество с българските власти?

- Разбира се. Винаги сме работили в сътрудничество с властите на всички нива и във всички региони на страната. Партньорствата са в основата на нашата работа, а държавните и местните власти несъмнено играят важна роля. Опитът ни показва, че постигаме най-добри резултати там, където институциите са активно ангажирани и подкрепят усилията ни. Родерик Мур е новият президент на “Америка за България”, след като Нанси Шилър се пенсионира. СНИМКА: ФОНДАЦИЯ "АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ"

- Ако след 5 г. трябва да посочите само едно нещо, което сте променили в България с помощта на Фондацията, какво бихте искали да бъде то?

- Стремим се да подкрепяме хората и организациите, които работят за положителна промяна в България. Бихме искали да виждаме все повече млади българи, които постигат успехи както на международната сцена, така и в България – благодарение на образованието си, на участието в проекти, подкрепени от Фондацията, или на други инициативи. Трябва да кажа, че съм впечатлен от хората, които срещнах през тези няколко седмици в България. Искаме младите хора да откриват все повече възможности за развитие и реализация тук, в България.

- Имате ли любима българска традиция, храна или навик, който сте възприели като свой през годините?

- Човек неизбежно се привързва към традициите и хората тук и постепенно те стават част от собствения му живот. През годините научих много за българската култура и кухня, но изградих и особена привързаност към целия Балкански регион. Прекарал съм общо около 20 г. на Балканите, включително в България и бивша Югославия. Съпругата ми е от Сърбия, така че у дома спазваме много сръбски традиции. Едва ли ще ви изненадам обаче, ако кажа, че голяма част от тях силно си приличат с българските. Има толкова много неща, които обичаме в България. А това, което ме радва най-много, е, че ще мога да запозная децата си отблизо с вашата култура и традиции.