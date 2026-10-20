Стефан (Теди) Москов: Имам страхотно семейство и ежеминутен страх да не го изложа!

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Антипатията или симпатията към цял един народ е опасно психическо

заболяване

- Име и презиме?

- Имам! Имам и прякор. Към фамилията ми Москов бих добавил и тези на бабите и дядовците си - Сираков, Готовски и Каракунев.

- Месторождение?

- И такова имам. Местозачеването ми е неизвестно, а това започва да ме терзае.

- В какво семейство?

- Страхотно, което ме изправя пред ежеминутен страх да не го изложа!

- Коя краска предпочитате?

- Пъстрата!

- Коя е любимата ви миризма?

- Пред буря! А и тази на пресен вестник. В “Плод и зеленчук” ухае апетитно. Но и там, и в цветарските магазини си мирише на смърт. Все пак откъснатите цветя бавно умират, а зеленчуците биват поглъщани.

- Кой цвят ви се вижда най-хубав?

- Открояващият се.

- Кое животно ви е най-симпатично?

- Кон с врабче, кацнало на гърба му.

- Коя краска на очи и коси предпочитате?

- Която най пасва на гласа и усмивката на притежателя й.

- Коя е според вас е най-почтената добродетел?

- Състраданието.

- Кой порок мразите най-много?

- Завистта.

- Кое е любимото ви занятие?

- Да се мотая, защото само тогава мога да мисля на воля. А при мен “мисля” е синоним на “измислям”. Много обичам да шофирам безцелно.

- Кое развлечение ви е най-приятно?

- Аз да развличам другите. Иначе обичам доброто кино.

- Често ли ви се случва да се развличате?

- Не. Затова съм в денонощно невротично търсене на забава.

- Кой е идеалът ви за земното щастие?

- Знам ли? Само глупакът може да е постигнал щастието.

- Коя съдба ви се вижда най за окайване?

- На свестния човек. В личен план - тази на брата на дядо ми - Атанас Москов.

- Може ли да ви попита човек на колко сте години?

- Аз сам си казвам- на 132 делено на 2. Ако искам да впечатля някого, казвам - на 264 делено на 4. Мога да го докарам до уравнение.

- Кое кръстно име бихте си взели, ако го избирахте сам?

- Господ ни е създал така, че да не можем сами да си избираме имената. И с името си, и с лицето си човек свиква. Иначе какво друго да прави!?

- Кой е най-хубавият момент в живота ви?

- Забравих. Ще дойде нов.

- Кой е най-тъжният?

- Излизането от детството.

- Коя е вашата главна надежда?

- Надежда за какво? Има много видове.

- Вярвате ли в приятелството?

- Бих цитирал Жан Кокто, че цени повече приятелството от любовта. Но и двете се амортизират.

- Вие много приятели ли имате?

- И достатъчно, и недостатъчно!

- Кой е най-хубавият момент през деня?

- Ранната утрин.

- Кое историческо лице ви е най-симпатично - българско и чуждестранно?

- Не е симпатия, а уважение към Захари Стоянов.

- Коя личност от роман или театър?

- Швейк от роман и една “Мисличка за летене” от куклен театър. А Сирано дьо Бержерак от драматичен. Духовно близък чувствам Йонич от едноименната повест на Чехов.

- В коя страна бихте предпочели да живеете?

- В България, но не в смисъл да бъда “циментиран” в нея.

- Кой е любимият ви писател - български и чуждестранен?

- От чуждите - А. П. Чехов, Стефан Цвайг, Ярослав Хашек, Платонов, Аксел Мунте. От нашите - Йордан Радичков.

- Кой е любимият ви живописец? Български и чуждестранен?

- Златю Бояджиев от нашите. Джото от чуждите.

- Кой компонист? Български и чуждестранен?

- Бах, Хендел, Росини... От нашите няма да кажа, защото единият ми е баща, а другият приятел.

- Какво е мнението ви за българския театър?

- Има добър, има и лош. Напоследък поевтиня.

- Ако бихте желали да имате девиза, коя бихте си взели?

- Не съди! (Но не го следвам).

- Кое е майсторското творение на природата?

- ДНК.

- От кое място ви е останал най-приятен спомен?

- От улица “Добър юнак”, на която съм израснал. От едно кейче срещу Райския залив край Созопол и от скалите Ставрото до село Варвара. От пистата Стената на Алеко. И от първото преминаване по отвесното крайбрежие на Амалфи и Позитано на юг от Неапол.

- Кое е любимото ви ястие?

- Скара с лютеница.

- А напитка?

- Кафе и газирана вода сутрин, винце на обяд.

- Меко или твърдо легло предпочитате?

- За сън е едно, за правене на любов - друго, за четене - трето! Напоследък предпочитам това пред телевизора.

- Кои качества у българина харесвате най-много?

- Чувството за хумор.

- Кой чужд народ ви е най-симпатичен?

- Антипатия или симпатия към цял един народ е опасно психическо заболяване.

- Коя е най-голямата опасност пред човечеството?

- Самоизтребването.

- Как виждате бъдещето му?

- Плаша се от закърняване на мозъчните функции.

- Напишете някоя ваша мисъл или цитат, смисъла на който одобрявате.

- Професията на режисьора е най-вече борба с характери. Характери на актьори, на сътрудници, на публика, на нация и пр.

А проф. Атанас Илков, преподавател по актьорско майсторство, казваше на студентите си: “Характерът е най-големият враг на таланта”.

CV:

Стефан (Теди) Москов е един от най-успешните български театрални, телевизионни и филмови режисьори. Роден е на 7 октомври 1960 г. в София. След като пропилява една година в Лесотехническия институт, отива там, където му е мястото - ВИТИЗ. През 1985 г. завършва куклена режисура в класа на проф. Юлия Огнянова. През 1992 г. специализира в Академия “Дарте Драматика” в Рим.

Основател и режисьор на театъра “Ла Страда”. Между 1993 и 1996 г. снима 9 епизода от телевизионното шоу “Улицата”, което е отличено със “Златна роза” от критиката в Монтрьо през 1996 г.

През 1995 г. започва да поставя пиеси в немски театри - в Хамбург, Щутгарт, Дармщат. Между 2003-а и 2006 г. снима филмите “Рапсодия в бяло” и “Преводачката на черно-бели филми” (документален).

Докато е в Германия, навръх Никулден го блъска кола. Събужда се след 45 дни в кома и напълно парализиран. Той е останал без спомен за катастрофата, но лекарите казват, че не те, а Господ го е спасил.

Теди остава инвалид, но талантът и въображението му са почти непокътнати. Днес май няма български театър, който да не играе негова пиеса.

Съпруг е на комедийната актриса Мая Новоселска, родена в Берковица. Синът им Иван е режисьор.