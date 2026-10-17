Димитър Митовски: Шестият “Под прикритие” е като ново BMW – първо всички го плюят, после е върхът

Сигурен съм, че някои от най-големите критици след време ще са сред най-големите ни защитници, казва креативният продуцент

Вече не сме на улицата. Търсим нивото на власт, което решава кого законът ще удари и кого ще подмине

Сцените от миналото показват къде се чупят отношенията, как приятелите стават врагове

Чалгата в първия епизод олицетворява съвремието ни, но разбираш какви са тези хора и какво се е случило, когато музиката спре

- Г-н Митовски, с какво чувство изгледахте първия епизод на шестия сезон на “Под прикритие”, излъчен на 10 октомври - удовлетворение от завръщането или притеснение как ще го приеме публиката?

- Гледал съм го десетки пъти преди премиерата. В монтажа знаеш всяка пауза, всеки поглед. Обаче идва моментът да го пуснеш пред публиката. Там вече обяснения няма. Или вярват на това, което виждат, или си загубил.

И удовлетворение има, има и притеснение. Стоиш зад направеното, обаче знаеш, че хората чувстват “Под прикритие” като свой. Имат си любимците, помнят реплики, чакат да видят кой как ще се върне. Чухме го в залата — аплаузи и викове при появата на старите герои.

Само че познатата физиономия върши работа до едно време. После трябва да ти пука за човека — за персонажа. Какво го яде, какво е готов да направи, за да получи своето. И какво ще му струва. Да знаеш, че е гад, и пак да не искаш да го загубиш. Ето това ме вълнува.

- Каква точно е вашата роля в новия сезон и за кои творчески решения носите лична отговорност?

- В шестия сезон съм креативен продуцент и съсценарист, а като създател на “Под прикритие” нося отговорност за цялостната творческа посока — какво разказваме, защо го разказваме и как то се връзва със света, който вече сме създали. След толкова години трябваше и нов подход. Не стига само да събереш познатите лица. Трябва да има какво още да разкажеш чрез тях.

Едно от основните решения беше да свържем две времена. Връщането преди първия сезон ни позволи да върнем на екран убитите персонажи и да запазим стилистиката на старото “Под прикритие”. Да покажем как са се изграждали отношенията между тях, преди да се стигне до конфликтите, които познаваме. В настоящето продължаваме десет години след петия сезон — с нови герои и нов стил. Светът се е променил, променили са се и правилата. А последствията от миналото си стоят.

Димитър Митовски със Захари Бахаров и Мариан Вълев по време на снимки на екшън сцена от “Под прикритие”. СНИМКА" АРХИВ

През тези две времена разказваме за едно приятелство, превърнало се във вражда. Интересно ми е къде се чупи всичко. Къде точно си предал другия и дали първо не си предал себе си? Човек рядко става предател изведнъж. Намира си оправдание, прави една крачка, после още една.

Затова със сценарния екип дадохме повече тежест на голямата история, която движи сезона. Криминалните случки в ретроспекциите показват и пътя на героите — какво ги е свързало и какво ги е разделило. Искахме да им влезем под кожата. Да разбереш един човек понякога е доста по-неприятно, отколкото просто да го обявиш за лош и да приключиш с него.

Разбира се, това е обща работа. С Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов работихме по сценария, а Виктор Божинов е режисьорът. Всеки вкарва собствен поглед и понякога точно чуждата идея отключва нещо, над което ти си блъскал главата си със седмици. Моята работа е да държа цялото и да заставам зад творческите решения. Тази отговорност винаги съм я носил, независимо че различните сезони са правени с различни екипи.

- Какво наложи връщането на сериала след десет години - история, която си струва да бъде разказана, настояването на зрителите или търговският потенциал на познатото заглавие?

- И трите неща. Имаше история, която искахме да разкажем, зрителите не спираха да питат за продължение, а “Под прикритие” има и търговски потенциал. Успехът на предишните сезони ти е спечелил лоялността на публиката. С новия обаче трябва да я заслужиш отново.

- След премиерата се появиха остри отрицателни реакции. Коя критика ви се стори основателна и коя ви засегна несправедливо? Къде поставяте границата между хейта и разочарованието на зрители, които обичат “Под прикритие” и затова са особено взискателни към него?

- Първо трябва да разграничим критиката от хейта. Един фен може да е разочарован и да го каже остро. Това не го прави хейтър. Когато посочи какво не работи за него и защо, има какво да чуеш. Градивната критика я приемаме. Никой от нас няма да си зарови главата в пясъка. Знаем, че нищо не е съвършено, какво остава за “Под прикритие”.

Хейтът е друго нещо. Той е заразен, разчита на ниските страсти и има ефект на лавина. Някой хвърля обида, друг я усилва, трети иска да бъде още по-забележим. В един момент сериалът става повод хората да излеят нещо, което си носят отпреди него. За мен тази агресия е по-скоро израз на безсилие и нужда от внимание. Социалните мрежи дават добра възможност за това. Но ние няма какво да научим от една обида, затова я игнорираме.

Намирам публикацията на Тео Чепилов за несправедлива към всички, работили по различните сезони. Още повече че идва от съмишленик. Никой не му отрича участието в първоначалната разработка. Но това разграничение — те били “оригиналните” — какво означава за останалите?

Оригиналът е “Под прикритие”. По него през годините са работили много творци и приносът на едни не заличава приноса на други. А в екипната работа този принос не се мери на парче.

В едно интервю той признава, че идеята наистина е моя, макар да я свежда с ирония до едно изречение. Нямам проблем с това. Една идея, понякога побрана в едно изречение, може да има повече живот от хиляди кухи страници. Въпросът е какво си заложил в нея. В началото виждаш нещо, което още го няма, но усещаш, че има живот. После каниш хората, с които започваш да го изграждаш. И всеки добавя нещо, което сам не би могъл да направиш. Това е екипната работа.

Затова не приемам внушението, че само първият екип разбира героите, а всички след него са имитатори. Един екранен образ расте с всяка написана сцена, с актьора, който го играе, с решенията на режисьора. Понякога един поглед му дава смисъл, който никой не е предвидил на хартия. Именно това е хубавото на киното. Това защитавам.

- Допускате ли, че рекламата на голямото завръщане е вдигнала очакванията повече, отколкото първият епизод може да оправдае?

- Мисля, че голямото очакване го имаше много преди рекламата. “Под прикритие” е повлиял толкова силно на хората, че те са си го присвоили и не позволяват на авторите да работят по него. Пазят го като малкото си дете. Познават героите, помнят репликите, гледали са сезоните по няколко пъти. За тези десет години много от тях са си представяли как трябва да изглежда продължението — кой да се върне, как да се държи, какво да му се случи.

И сега гледат едновременно две неща — историята, която сме създали, и онази, която вече са подредили в главата си. Когато двете се разминават, не могат да простят — трудно е да дадеш шанс на новото. Искаш отново да изпиташ онова чувство, заради което си обикнал сериала. Само че, без да усетиш, и ти си се променил за тези десет години.Прощавам тази привързаност. Тя е много ценна, но прави завръщането сложно. Най-трудно беше да запазиш онова, което дава живот на “Под прикритие”, и същевременно да продължиш историята, за да върви напред. Познатото те връща при героите. Новото ти дава причина да продължиш с тях.

- Какво ново казва шестият сезон за престъпността в България - променили ли са се механизмите на властта и парите, или сме сменили само лицата на мутрите?

- По-лесно е да разпознаеш престъпника, когато държи бухалка. По-трудно е, когато изглежда като човек, на когото би поверил парите си. В шестия сезон ни интересува точно тази промяна — как парите от улицата се превръщат във влияние, а влиянието ти позволява да определяш правилата. Тогава вече е трудно да видиш къде е границата между престъпността, парите и властта.

В началото на “Под прикритие” борбата беше по-видима — кой държи улицата, кой на кого ще вземе бизнеса. Сега поглеждаме и към хората, които решават кого законът ще стигне и кого ще подмине. Това е друго ниво на власт. Няма нужда лично да заплашваш някого, когато той знае, че няма кой да го защити от теб.

Затова са важни двете времена. Виждаш откъде са тръгнали тия хора и какво са платили за парите и властта си. Живеят по друг начин, обаче страхът си остава. Имаш всичко, но не си спокоен. Искаш още, за да се почувстваш сигурен, а всъщност вече имаш повече за губене.

За мен там е интересното — как човек става заложник на онова, което е искал да притежава. А възмездието идва през изборите му и последствията от тях. В един момент властта, с която е решавал всичко, вече не може да го спаси.

- Как бихте отговорили на зрителите, според които присъствието на чалгата в първия епизод е прекомерно? Това съзнателен портрет на днешна България ли е?

- Да, изборът е съзнателен. Ако се заслушаш в текста — бизнесмени, милионери, прокурори, адвокати, депутати. Всички ги клати един ритъм. На пръв поглед е веселба, но в тоалетната пребиват някого. Затова после се замисляш какво събира тия хора и какво се случва, когато музиката спре.

Музиката, която слушат на партито, е част от бита и доизгражда портрета на героите. Как празнуваш и кого каниш на масата си, казва повече от поведението ти пред обществото. И песента в тоя смисъл олицетворява съвремието ни.

Ние използваме музиката като метафора. Пошлото звучене не прави сцената или филма непременно пошли. Зависи какво разказваш през нея. На екрана се забавляват, а на тебе ти става гадно. Ето в това разминаване има смисъл.

- Кой от новите герои според вас има потенциал да се превърне в толкова запомнящ се образ, колкото Джаро или Куката, и с какво ще заслужи това място?

- Не бих посочил един и да кажа - ето това е следващият Куката. Така още на старта му слагам чужда физиономия. Нашата работа е да напишем силни образи и да намерим точните актьори за тях. После един поглед или една реплика могат да свършат повече работа от всичките ни усилия. Но кой ще остане в главите на хората, го решава публиката. Джаро и Куката имаха време да ти влязат под кожата. Нека да дадем тоя шанс и на новите.

СНИМКА: АРХИВ

- Ако можехте да промените едно нещо в първия епизод след реакциите на публиката, кое би било то?

- Не бих тръгнал да променям нещо само защото е събрало най-много отрицателни коментари. Трябва да видя дали някъде наистина сме изпуснали зрителя — ние сме мислели, че разказваме едно, а до него е стигнало друго. Ако е така, има над какво да си мисля.

Иначе след всяко гледане ти идва да пипнеш нещо. Пуснал си филма, обаче той не те пуска. Още си го монтираш в главата. Само че първият епизод отваря цяла история. Някои неща сме ги заложили там, за да сработят по-нататък. Нека видим и докъде ще ни заведат.

- “Под прикритие” показва престъпния свят, но създаде и много харесвани престъпници?

- Да, защото ги показва като нормални хора. Ако злодеят е само лош, много бързо престава да ти е интересен. Джаро има ум, Куката има чувство за хумор, Иво има своите слабости. Обичат, мразят, плачат. Можеш да разпознаеш нещо от себе си и това те привързва към тях. Предпочитаме да мислим, че злото винаги изглежда чуждо и лесно ще го познаем и избегнем.

Но да харесваш един образ, не означава да одобряваш живота му. Точно там е работата ни — да ти пука за тоя човек и едновременно да виждаш какво причинява на другите. Ако го направим достатъчно истински, няма нужда да спираме историята, за да ти обясним кое е добро и кое е зло.

И в “Под прикритие” сметката винаги идва. Тия хора могат да спечелят пари, власт, страхопочитание, но постепенно губят доверието, приятелите, близките си. Накрая няма на кого да се обадят, без да се усъмнят дали няма да ги предаде. Можеш да обичаш героя и ясно да осъзнаваш, че не искаш неговата съдба.

- Какво научихте за успеха и егото от този сериал - по-трудно ли е да създадеш нещо значимо, или да приемеш, че то е резултат от труда на много хора?

- По-трудно е да създадеш нещо, което има живот. В началото имаш идея, но още не знаеш всичко за нея. Каниш хора, започвате да работите и тя постепенно се разкрива. Затова и подборът на екипа е творческо решение. В “Под прикритие” много хора са оставили част от себе си. Без тях сериалът щеше да е различен.

Егото се намесва после, когато вече има успех и някои започват да го приемат за своя лична заслуга. Започваш да си разказваш историята така, че от “бях част от нещо” стигаш до “заради мен стана”. Само че споменът ти се е променил, случилото се — не. Да признаваш приноса на другите, не означава да се отказваш от своя. Общият успех не прави всяка идея обща.

- Ако днес започвахте сериала отначало, какво бихте направили различно в отношенията с творческия екип?

- Бих внимавал повече дали ни събира проектът, или очакването какво ще получим от него. Докато работиш, двете понякога изглеждат еднакво.

- Кой е най-големият риск при продължаването на толкова успешен сериал - да повторите старата формула или да я промените и да изгубите верните зрители?

- Най-големият риск е от страх да не изгубиш публиката да започнеш да повтаряш онова, което веднъж е сработило. Познатите герои се появяват, казват очакваните реплики, обаче вече знаеш предварително какво ще направят. И затова не ти пука какво ще стане с тях. Затова променяш — и поемаш риска някой да не те последва. Иначе защо изобщо се връщаш?

След десет години трябва да има какво ново да разкажеш за тия хора. Какво са преживели, какво са загубили, какво вече не биха направили и докъде са готови да стигнат днес. Оттам идва продължението. Ако времето не е променило нищо в тях, защо са минали тия десет години?

Сигурен съм, че някои от най-големите критици сега след време ще са сред най-големите защитници на новия сезон. Понякога точно онова, което първо те е подразнило, после се оказва причината да го харесваш.

- Кой е по-страшният герой днес - престъпникът, който нарушава закона, или човекът във властта, който може да го нагоди към интересите си?

- Ще отговоря с репликата на разследващия полицай от “Мисия Лондон”, написана от Алек Попов: “Докато политиката доминира, истината никога няма да тържествува”.

- Имало ли е момент в работата по шестия сезон, когато сте си казали: “Това вече не е нашето “Под прикритие”? И как реагирахте?

- Казвал съм го много пъти, особено докато пишехме. Тогава се връщаш, четеш пак, спориш с екипа. Опитваш се да разбереш дали си изгубил характера на “Под прикритие”, или просто си свикнал да го виждаш по определен начин. Това беше трудният баланс. Историята продължава, минало е време, светът и хората са се променили. Няма как всичко да изглежда по същия начин, но отдолу трябва да усещаш същия сериал и същите персонажи. Точно за тази промяна сега ни критикуват най-много. Аз съм спокоен. То е като с новия модел на BMW — първо всички го плюят, после е върхът. В началото разликите ти се набиват в очите. Трябва малко време, за да усетиш, че зад промените това пак е “Под прикритие”.

- Къде свършва художествената измислица в “Под прикритие” и започва действителността?

- В “Под прикритие” има много истина и нищо реално. Понякога трябва да измислиш нещо, за да видиш онова, което всеки ден ти е пред очите.

CV

Режисьор, художник, сценарист и продуцент, роден на 1 август 1964 г. в град Пловдив. След завършването на средното си образование в художественото училище за сценични кадри в Пловдив, Митовски продължава образованието си във ВИТИЗ, със специалност филмова и анимационна режисура в класа на Доньо Донев.

Димитър Митовски заедно с Камен Калев, е автор на късометражните филми "Върнете заека" и "Лошият заек", които са номинирани в "Седмицата на критиката" на кинофестивала в Кан през 2005 и 2007 година. Той е един от основателите на две от най-успешните бг продуцентски компании "СИА" и "Камера".

Освен филмовата продукция в портфолиото на компаниите са над 2000 рекламни клипове и най-популярните риалити предавания - Big Brother, "Стани богат", "Сделка или не". Митовскиш е режисьор и на българския филм "Мисия Лондон", както и продуцент на сериалите "Стъклен дом" и "Под прикритие".