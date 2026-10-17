Само в "24 часа" на 17 октомври: Армия тихи мъже в дигиталния свят - мразят жените, харесват болката и агресията - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 17 октомври четете:

Армия тихи мъже в дигиталния свят - мразят жените, харесват болката и агресията

Нови данъци, по-високи осигуровки и контрол за още 2 млрд. евро

Слави на 60: шоуменът, който промени телевизията, но не успя в политиката

"Здрач" след 20 години: Защо Едуард блести на слънце, а Джейкъб винаги е гол до кръста. И отговори на други въпроси

Майкъл Дъглас правил секс с 5 жени, докато свалял Катрин-Зита Джоунс

На Маришкия мост мост в Пазарджик според легендата в полунощ се събирали дяволите и си уговаряли белите

Чаатай Улусой в селото на баща си Бели Лом, пожелаха му да вземе българска булка

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.