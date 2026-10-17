Може ли Европа самостоятелно да подкрепя Украйна?

Различията между САЩ и Украйна изглеждат все по-големи, а президентът Зеленски разчита все повече на държавите от ЕС. Те самите обаче имат сериозни проблеми - военни, финансови и политически.

Разривът между Вашингтон и Киев е огромен и САЩ заплашват да оттеглят напълно подкрепата си за Украйна. Дори по-лошо: Вашингтон се обръща към Москва. Президентът Доналд Тръмп отмени санкциите срещу Русия, за да получи евтино гориво. Той критикува Украйна за тактиката ѝ да атакува руските рафинерии и тръбопроводи, а Белият дом, изглежда, поне частично е преустановил техническата подкрепа за Украйна.

Изключването на военната част от американските спътници Старлинк не е просто грешка - това удря Киев много чувствително: без тези "очи" в Космоса времето за предупреждение при руски атаки се скъсява значително, украинските дронове за прехващане на заплахата от въздуха не функционират достатъчно добре без Старлинк, а ударите, включително срещу украинската столица, се увеличават, разяснява АРД последиците от действията на Вашингтон.

"Истинските лидери на свободния свят"

Критичните забележки на украинския президент Володимир Зеленски към Вашингтон днес са комбинирани с демонстративно обръщане към Европейския съюз: той представя европейците като надеждни съюзници на Украйна. Така например на срещата на върха на ЕС в Брюксел в четвъртък и петък Зеленски нарече държавните и правителствени ръководители на страните от Общността "истинските лидери на свободния свят".

В същото време той посочи и последствията от оттеглянето на САЩ: за да не бъде загубена войната, Европа трябва да действа. Ясни са и конкретните потребности на нападнатата страна: системите "Пейтриът" осигуряват защитата на големите украински градове, но за тях сега са необходими ракетите PAC2 и PAC3, които американците в момента изразходват в големи количества в Персийския залив.

Подкрепа с всичко, от което се нуждае Украйна

Европейците разполагат с достатъчно такива ракети, за да помогнат на Украйна да преживее зимата, и е добре да ги доставят, казва Зеленски. Разбира се, той е наясно с резервите на много държави от ЕС да изпразнят складовете си точно сега. Но, както каза в отговор на въпрос, решението е просто - ако наистина е вярно твърдението, че Европа иска да подкрепи Украйна с всичко, от което тя се нуждае.

Германия е получила лиценз за производството на копия на американските ракети - макар и само за по-старата версия. Но ще мине още около година, докато производството започне. За тази зима това няма да помогне, посочва АРД.

90 милиарда евро са почти изразходвани

А сега Украйна се нуждае и от още пари, което също засяга един чувствителен нерв на европейците: преди година с много усилия и политически компромиси беше сглобен пакет за подкрепа от 90 милиарда евро, който трябваше да бъде достатъчен "за обозримо време". Изглежда, че това време изтича: украински източници твърдят, че има да се покрива дефицит от 70 милиарда евро.

Много държавни и правителствени ръководители се съмняват в тази сума - не вярват, че 90 милиарда евро са почти изчерпани. Засега Украйна е приканена да направи преглед на финансовото си състояние, като Киев трябва да посочи точната сума. Но ако недостигът наистина е в такива размери, държавните и правителствените ръководители може да се окажат в много трудна ситуация, пише германското издание.

Общите дългове са абсолютно неприемлив вариант

Отново ще възникне въпросът дали замразените руски активи, намиращи се в Белгия, могат да бъдат използвани за такива плащания, и отново белгийското правителство ще се съпротивлява с всички сили. Последния път то изненадващо успя.

Алтернативата обаче - съвместно поемане на дълг от всички държави-членки на ЕС - е за донорските страни като Германия най-големият кошмар във финансовите дебати. Освен това тази дискусия идва точно в момент, в който се търси съгласие за бюджета на ЕС в размер на трилиони за следващите седем години - определян като като безотговорно разхищаване на средства от повечето крайнодесни партии в Европа.

Ако ЕС наистина трябва да замести САЩ, вероятно би било разумно Украйна да се присъедини към Общността в най-скоро време. Но когато обявяват пред камерите, че ще отворят още две преговорни глави с Киев, европейските лидери и украинският президент знаят, че най-малкото заради сериозните проблеми с корупционните структури и огромния селскостопански сектор Украйна се подрежда в края на опашката от кандидатки за членство.

Германският канцлер Фридрих Мерц настоява кандидатките да се оценяват според постигнатите резултати, а в това отношение Молдова и Черна гора са доста по-напреднали от Украйна, не пропусна да отбележи той и на срещата на върха в Брюксел. Това може и да е разбираемо, но от политическа гледна точка става деликатно и трудно за обяснение, а позицията на балтийските държави, за които няма разширяване без Украйна, само подсказва какви ветрове бушуват в Общността по този въпрос.

САЩ все още могат да променят проруския си курс?

Сега Зеленски задава именно тези три въпроса към ЕС: до каква степен държавите членки могат да помогнат на Украйна във военно, финансово и политическо отношение. А техният отговор определено е сдържан. Те изглежда не са се отказали да вярват, че е възможно САЩ да се откажат от проруския си курс. Защото се въздържат да критикуват САЩ прекалено остро, включително украинският президент.

В Брюксел журналист попита Зеленски дали смята, че сега Украйна трябва да плаща цената за погрешната политика на Доналд Тръмп. А той сведе поглед към земята, след което се усмихна към камерата и каза: "Това е отговорът ми"