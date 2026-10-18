Коментар на седмицата №3: Европейците - светци или будали?

Отново публикуваме най-четените коментари за изминалата седмица. Този е под номер 3 и има над 34 000 прочитания.

Прочистихме се от въглеводородите от руския дизел, остават само пенсиите

Докато ние, европейците, още държим на принципите, американците взеха да ги жертват заради файдата. Онзиден Тръмп лакомо пожела руския дизел, свали му санкциите и договори с Путин цяла върволица от танкери.

Възмутена, Европа отговори, като вкара в своя забранителен списък кажи-речи целия руски телефонен указател. Ако някой руснак още не е в този списък, значи е шпионин.

Това е големият разрив на епохата - отвъд океана се сетиха да си гледат файдата, а ние тук докрай държим на принципите. От първи януари ние, европейците, вече се отказваме изцяло и съвсем от руските петролни продукти, както се отказват цигарите и алкохолът - нито един фас, нито една чашка, докато трае войната! До пълната победа над злото ние ще купуваме дизела само от САЩ и Индия, тъй като Близкият изток пусна кепенци. Вярно, първо те ще го купуват пак от Путин, но грехът остава у тях.

Нашите лидери са строги като кардинали,

докато Тръмп унизително се подмазва на своя разглезен народ

Първо обеща да даде по 5 хиляди долара на всеки избирател, стига партията му да си запази долната камара на междинните избори след две седмици. Това кошер ли е? Вярно, у нас някакви сенчести апапи ти мушват 50-100 евро, за да гласуваш правилно, но треперят от страх, защото на билбордовете пише, че купуването и продаването на гласове е престъпление. А там? Там самият президент ти предлага цял джакпот. Затова не ни дават безвизов режим, да не хукнем през океана.

Тръмп бил разтревожен, че там дизелът струвал средно 1,52 евро за литър и фермерите страдали. А в Европа? В Европа цената е средно 2,15 евро за литър, но лидерите ни най-малкото не ни развращават. Затова и аз се гордея с тях. Ако лакомията е смъртен грях, то въздържанието е върховна добродетел и аз предпочитам да съм на правилната страна на Библията.

САЩ имат предостатъчно, но се лакомят за повече. Там се произвеждат някъде между 5 и 5,3 милиона барела дизел на ден, а се консумират по-малко от 4 милиона. Някъде около 1,5 милиона им остават и ги продават на световните пазари на двойна цена, а печалбите са умопомрачителни.

Но както знаем, в Евангелието пише: „По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. “Затова

тези дни в Европарламента сложиха златна фигура на Тръмп

– гол, дебел и с увиснали телеса, седнал на гърба на отруден кльощав човечец. Може ли позлатеното туловище отгоре да мине през иглените уши? Абсурд. А праведният европеец отдолу? Виж, нему царството небесно е гарантирано.

Вижте за сравнение европейските лидери – Макрон, Мерц, Фон дер Лайен, Рюте... Нито един излишен килограм! Външният им вид говори за аскетизъм, въздържание и от руски дизел, и от руски газ, но най-вече въздържание от развращаващата миряните демокрация.

Неслучайно политическите рейтинги се разминават с християнските добродетели. Ето например одобрението за безпринципния Тръмп било падало,но все пак е около 38 пункта. Докато принципните и благочестиви Макрон, Лайен, Мерц са съответно на 15, 19, 10 пункта. Едвам отлепват от паркета. А най-големият грешник на епохата, Владимир Путин, все още е някъде между 65 и 80 пункта, в зависимост от това дали социолозите получават благочестиви грантове, или са на заплати. Високият рейтинг не е благочестив, защото той следва тълпата, която вика “Разпни го! Разпни го!”

Следвайки указанията на Спасителя,

ние не обръщаме внимание на хулите и клеветите

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент нарече въздържанието на европейците “пълно лицемерие”. Тръмп писа в социалната си мрежа, че “ЕС е платил на Русия 250 млрд. за енергия”, а руският вицепремиер Александън Новак изнесе данни, според които от 2022 г. насам ЕС е закупил въглеводороди на стойност над 320 милиарда.

Тези 320 милиарда не влизали в огромните количества друг руски петрол и петролни деривати, които ЕС купувал от Индия, Турция и Китай? Ама чакайте малко, откъде в Европата толкова милиарди, не виждате ли, че няма пари за пенсии.

Хитроумният Тръмп някак си успя да убеди света, че украинският конфликт е европейска прокси война, а Чичо Сам в негово лице е само гълъб на мира със златно маслиново клонче в човката. Но ако се върнем към първия сблъсък преди 10 години, тъкмо хората на Обама окуражиха майдана в Киев да удари шамар на мечката. Докато посланиците на ЕС призоваваха тълпите към разум и умереност, пратеникът на САЩ Виктория Нюлънд повтаряше:Fuck the EU! Fuck it again!

Тъкмо благочестивите европейци уредиха първото хартиено разбирателство, а после и цяла серия мирни споразумения, които бяха скъсани от тогавашните ястреби, които днес са гълъби на мира. И как стана така, че Брюксел и Вашингтон изведнъж си размениха ролите?

Според вълнуващите речи на Тръмп, Рубио и Ванс Европата е съвсем оглупяла.

Напълно ги разбирам – търговците никога няма да схванат защо истинският капитан решава да потъне заедно с кораба. Бившият шеф на ЕЦБ и италиански премиер Марио Драги излезе с доклад, според който Европа е в екзистенциална криза, демек всеки момент ще се представи пред Всевишния. През 2008 г. БВП на ЕС е бил равен на американския, а днес е на половината и продължава да изчезва. Докато САЩ и Китай инвестираха в иновации, Европата хвърли цялото си усърдие в регулации, за да прогони плътта от своите гащи. Освен че прогонихме руските енергийни ресурси,

ние се пречистихме и чрез Зеления преход

За 25 години ЕС успя да си намали емисиите с над 30 процента, докато Китай ги увеличи с над 200! Индия ги увеличи с около 150, САЩ като добър овчар първо ни подкара към зеленото чистилище, но изведнъж направи кръгом и ни остави сами да спасяваме планетата. Също като с войната в Украйна. Как обаче сами да спасим планетата, като европейските емисии са едва около 5-6 процента от световните?

Но ние не униваме. Вместо да се откажем, измислихме още един метод за самобичуване, наречен “Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границата” (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM). Това е нещо като мито върху вноса, само че стоварено индивидуално върху всеки отделен чуждестранен замърсител. За целта армия от евробюрократи ще мери пушека в китайските комини. Казах ли, че ако там са гении на иновациите, ние тук сме гении на регулациите? Щом създадохме този нов шедьовър и последните заводи хукнаха навън като стадо паникьосани бизони.

Вече нищо не пуши в Европа, но с това благочестивото усърдие не трябва да спира. Огледахме се от какъв още грях можем да се очистим и какво да видим – пенсиите! Социалните разходи! Това са огромни парични потоци, които още развращават народите!

И Рубио, и Тръмп, и Ванс вече ни направиха забележка за социалните разходи, защото те очевидно се удържат от помощта за Украйна. А канцлерът на Германия Фридрих Мерц, човекът с най-благочестивия рейтинг в Европа, вече внесе

план за пенсионна реформа от 33 точки

Няма да се спирам на всичките, само на двете най-интересни. Пенсионната възраст ще се вдигне на 70 години и после ще продължи бавно нагоре според коалицията. Средствата няма да се управляват от лошата държава, а ще се предоставят изцяло на тези, които знаят какво да правят с тях.

В тази област Мерц е наистина експерт, тъй като дълго време беше служител на американския фонд Blackrock, най-големия инвеститор в цялата история на човечеството. Blackrock вече напира за китайските пенсионни фондове, та немските ли ще остави на мира?

Нашата историческа съдба е да следваме примера на Германия. Дето се вика, заедно вече сме загубили 2 световни войни, защо да не загубим и трета?